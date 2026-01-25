Mega tormenta invernal deja caos en los vuelos, cortes eléctricos extensivos, carreteras bloqueadas, zonas paralizadas

Estado de la Tormenta Invernal Fern

La Tormenta Invernal Fern se ha convertido en uno de los eventos climáticos más masivos de la década, extendiéndose por más de 3,200 kilómetros desde las Rocosas hasta Nueva Inglaterra. A día de hoy, el sistema está impactando con mayor fuerza el noreste de Estados Unidos después de haber causado estragos en el sur y el medio oeste.

La tormenta avanza hacia el este después de cubrir partes del sur y las llanuras con hielo y nieve durante la noche

Más de 220 millones de estadounidenses en 34 estados están cubiertos por advertencias climáticas invernales (casi dos tercios de la población) a medida que la tormenta Fern se desplaza desde el sur de las Montañas Rocosas hacia Nueva Inglaterra.

Nueva York, Pensilvania, Maryland y Washington DC podrían verse afectados por una pulgada de nieve cada hora a partir del domingo por la mañana, mientras que el sur es impactado por lluvia helada.

"Estamos esperando una tormenta como no hemos visto en años", dijo el sábado la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, al anunciar restricciones a los viajes de vehículos comerciales y un límite de velocidad de 35 mph (56 kph) en las carreteras.

"Es un buen fin de semana para quedarse en casa", añadió.

"La nieve y el hielo se derretirán muy, muy lentamente y no desaparecerán pronto, y eso obstaculizará cualquier esfuerzo de recuperación", dijo Allison Santorelli, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional.

El presidente Donald Trump había aprobado declaraciones de emergencia para al menos una docena de estados hasta el sábado, y se esperaba que se sumaran más.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias colocó previamente suministros, personal y equipos de búsqueda y rescate en numerosos estados, dijo la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

"Sólo pedimos que todos sean inteligentes y se queden en casa si es posible", destacaron las autoridades del tiempo.

WOW! See high above Bellevue as snow continues to come down Sunday morning. ❄️



More photos from across Greater Cincinnati: https://t.co/t0QzFYGPgI pic.twitter.com/Z85o8Dbw1A

— WLWT (@WLWT) January 25, 2026





Cifras y Datos Clave

Población bajo alerta: Más de 220 millones de personas (aproximadamente el 40% de la población de EE. UU.) permanecen bajo advertencias de tormenta invernal.

Más de 220 de personas (aproximadamente el 40% de la población de EE. UU.) permanecen bajo advertencias de tormenta invernal. Emergencias Declaradas: Al menos 21 estados , incluyendo Texas, Carolina del Norte, Virginia, Nueva York y Georgia, han declarado estados de emergencia.

Al menos , incluyendo Texas, Carolina del Norte, Virginia, Nueva York y Georgia, han declarado estados de emergencia. Víctimas: Lamentablemente, se han confirmado al menos 5 fallecimientos relacionados con la tormenta, incluyendo tres personas encontradas en las calles de Nueva York debido a las temperaturas extremas.

Lamentablemente, se han confirmado al menos relacionados con la tormenta, incluyendo tres personas encontradas en las calles de Nueva York debido a las temperaturas extremas. Cortes de Energía: Casi un millón de usuarios sin electricidad Las lluvias heladas han dejado sin electricidad a cerca de un millón de clientes hasta el domingo por la tarde, un problema que no desaparecerá con el paso de la tormenta, ya que se espera que las fuertes heladas ejerzan presión sobre las líneas eléctricas en los próximos días.

Impactos Principales por Región

Transporte y Aviación: Se han cancelado más de 15,000 vuelos entre el viernes y el lunes. Solo hoy domingo, más de 9,000 vuelos han sido suspendidos, afectando principalmente los centros de conexión de Dallas, Atlanta y Nueva York.

entre el viernes y el lunes. Solo hoy domingo, más de han sido suspendidos, afectando principalmente los centros de conexión de Dallas, Atlanta y Nueva York. Amtrak ha cancelado docenas de trenes en el corredor noreste. Hielo "Catastrófico": Se ha reportado una peligrosa banda de hielo desde el este de Texas hasta las Carolinas. En algunas áreas, la acumulación de hielo de hasta 2 cm ha derribado líneas eléctricas y árboles, convirtiendo las carreteras en pistas de patinaje intransitables. Nieve y Frío Ártico: Ciudades como Little Rock, Arkansas , rompieron récords históricos de nieve que databan de 1899.

, rompieron récords históricos de nieve que databan de 1899. Se esperan acumulaciones de 25 a 40 cm de nieve en el corredor entre Washington D.C. y Boston antes de que la tormenta se retire mañana lunes.

en el corredor entre Washington D.C. y Boston antes de que la tormenta se retire mañana lunes. Frío extremo: Detrás de la nieve llega el aire ártico del vórtice polar, con sensaciones térmicas de hasta -40°C en el Medio Oeste, lo que puede causar congelación en la piel en menos de 10 minutos.

Pronóstico Próximo

Se espera que la tormenta comience a salir hacia el Atlántico entre la noche de hoy y la madrugada de mañana lunes 26 de enero, aunque las temperaturas bajo cero persistirán durante varios días, dificultando las labores de limpieza y recuperación.

25 de Enero 2026



