Menos espacio, más corazón: Las mujeres mayores que encontraron su familia elegida en una comunidad de tiny houses

Robyn Yerian, a sus 70 años, utilizó parte de sus ahorros de jubilación para crear The Bird's Nest (El Nido del Pájaro), una comunidad de tiny houses (minicasas) ubicada en Cumby, Texas. Aunque no lo planeó desde el principio, el lugar se ha convertido en un refugio y una hermandad para mujeres mayores que buscan una vida asequible y acompañada.

¿Cómo empezó el proyecto?

Robyn ya vivía en una minicasa y, al acercarse a su jubilación, se dio cuenta de que necesitaba reducir drásticamente sus gastos de vida y generar algún tipo de ingreso pasivo. En 2022, sacó fondos de su cuenta de jubilación (401k) y gastó aproximadamente $150,000 para comprar y desarrollar un terreno de 5 acres (unas 2 hectáreas) en Cumby, un pueblo situado a una hora de Dallas.

Allí instaló la infraestructura necesaria, incluyendo bases de concreto, sistemas de agua, electricidad y fosas sépticas.

Así funciona "The Bird's Nest"

El modelo de la comunidad está pensado para ser económicamente sostenible para personas con ingresos fijos:

Alquiler muy asequible: El pueblo tiene 14 espacios disponibles. Las inquilinas pagan $450 al mes por alquilar su parcela. Este precio incluye agua, mantenimiento del césped, recolección de basura, fosa séptica y acceso a un refugio contra tormentas.

El pueblo tiene 14 espacios disponibles. por alquilar su parcela. Viviendas propias: Las residentes traen sus propias minicasas sobre ruedas o vehículos recreativos (RV) a largo plazo para instalarlos en las plataformas.

Las residentes: Actualmente viven allí unas 11 mujeres de entre 60 y 80 años. La gran mayoría son solteras, divorciadas o viudas.

Áreas comunes: Cuentan con un patio cubierto que llaman "The Kitchen" (La Cocina) donde comparten comidas, además de áreas para fogatas, un centro comunitario y espacio para jardinería.



Una verdadera red de apoyo

Lo que comenzó como una inversión inmobiliaria evolucionó rápidamente hacia una comunidad unida. Yerian ha señalado que el 85-90% de las personas que buscan vivir en tiny houses son mujeres jubiladas con un presupuesto limitado.

Las vecinas no solo comparten el espacio, sino que se brindan apoyo emocional y práctico. Se cuidan mutuamente durante enfermedades o recuperaciones de cirugías importantes, comparten herramientas y se hacen compañía para combatir la soledad. La única regla estricta que Robyn exige a las residentes es ser amables y respetuosas.

El éxito y la paz de la comunidad han sido tan llamativos que Robyn ha llegado a tener una lista de espera de unas 500 personas interesadas en conseguir un lugar allí.

El estilo de vida de las mujeres en comunidades como The Bird’s Nest combina la autonomía individual con una red de apoyo comunitario, un modelo a menudo descrito como cohousing o convivencia colaborativa.

Para muchas de ellas, este entorno representa un cambio radical frente al aislamiento urbano o la carga de mantener una casa tradicional.

1. Rutinas diarias y convivencia social

Encuentros informales: Las mañanas suelen comenzar con charlas casuales al aire libre mientras pasean a sus mascotas o toman café en las terrazas.

Las mañanas suelen comenzar con charlas casuales al aire libre mientras pasean a sus mascotas o toman café en las terrazas. Comidas compartidas: En el espacio común ("The Kitchen"), organizan cenas comunitarias de tipo potluck (donde cada una aporta un plato), celebran cumpleaños y se reúnen alrededor del fuego al atardecer.

En el espacio común ("The Kitchen"), organizan cenas comunitarias de tipo (donde cada una aporta un plato), celebran cumpleaños y se reúnen alrededor del fuego al atardecer. Huertos y jardinería: Gran parte del tiempo al aire libre se dedica al cultivo de hortalizas, flores y hierbas aromáticas en bancales elevados, compartiendo cosechas y consejos de cultivo.

2. Red de seguridad y cuidado mutuo

Monitoreo discreto: Existe un acuerdo tácito de estar atentas al bienestar de las demás (por ejemplo, notar si las persianas no se abren a la hora habitual o si alguien no sale durante el día).

Existe un acuerdo tácito de estar atentas al bienestar de las demás (por ejemplo, notar si las persianas no se abren a la hora habitual o si alguien no sale durante el día). Acompañamiento médico: Se organizan para llevarse unas a otras a citas médicas, hacer compras de supermercado o cuidar a las mascotas si una vecina debe ausentarse o guardar reposo.

Se organizan para llevarse unas a otras a citas médicas, hacer compras de supermercado o cuidar a las mascotas si una vecina debe ausentarse o guardar reposo. Recuperación y cuidados: Durante convalecencias o cirugías, las vecinas se turnan para llevar platos de comida caliente y ayudar con tareas domésticas pesadas.

Durante convalecencias o cirugías, las vecinas se turnan para llevar platos de comida caliente y ayudar con tareas domésticas pesadas.

3. Minimalismo y privacidad

Espacio propio garantizado: A diferencia de una residencia asistida o una casa compartida, cada mujer es dueña de su espacio físico. Cuando cierran su puerta, disfrutan de total privacidad, tranquilidad e independencia.

A diferencia de una residencia asistida o una casa compartida, cada mujer es dueña de su espacio físico. Cuando cierran su puerta, disfrutan de total privacidad, tranquilidad e independencia. Vida simplificada: Al vivir en espacios de entre 15 y 35 metros cuadrados, las tareas de limpieza y mantenimiento toman minutos en lugar de horas, liberando tiempo para pasatiempos, lectura y descanso.

Al vivir en espacios de entre 15 y 35 metros cuadrados, las tareas de limpieza y mantenimiento toman minutos en lugar de horas, liberando tiempo para pasatiempos, lectura y descanso. Desapego material consciente: El estilo de vida exige conservar únicamente lo esencial y lo que aporta valor emocional, reduciendo el consumismo y el desorden.

4. Alivio financiero y tranquilidad mental