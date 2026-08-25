Muere Dolly Parton, la legendaria reina de la música country, a los 80 años

La icónica cantante, compositora, actriz y filántropa estadounidense, Dolly Parton, falleció este martes 25 de agosto de 2026 a los 80 años en Nashville, Tennessee. La noticia fue confirmada por su familia a través de sus redes sociales, dejando al mundo del entretenimiento de luto por la pérdida de una de sus figuras más queridas y trascendentales.

Causa del fallecimiento: Tras ser hospitalizada la madrugada del viernes 21 de agosto, su publicista confirmó que la artista perdió la vida en la clínica debido a una breve batalla contra el cáncer.

Tras ser hospitalizada la madrugada del viernes 21 de agosto, su publicista confirmó que la artista perdió la vida en la clínica debido a una breve batalla contra el cáncer. Luto nacional: El presidente Donald Trump ordenó que las banderas de todo el país ondeen a media asta durante una semana en su honor, señalando que "nunca ha habido nadie como ella, y nunca la habrá".

El presidente Donald Trump ordenó que las banderas de todo el país ondeen a media asta durante una semana en su honor, señalando que "nunca ha habido nadie como ella, y nunca la habrá".

De las montañas de Tennessee al estrellato global

Nacida el 19 de enero de 1946 en una familia humilde, Parton forjó su camino en la industria musical con un talento innegable como compositora y una voz inconfundible. Su carrera despegó a finales de los años 60 gracias a su colaboración con Porter Wagoner. Bajo su producción, Parton logró su primer éxito número uno en solitario con Joshua.

A lo largo de su trayectoria, dejó un catálogo de himnos inolvidables:

Coat of Many Colors: Una emotiva balada autobiográfica sobre un abrigo hecho con retazos por su madre, que se convirtió en un símbolo de orgullo frente a la pobreza.

Una emotiva balada autobiográfica sobre un abrigo hecho con retazos por su madre, que se convirtió en un símbolo de orgullo frente a la pobreza. Jolene (1973): El éxito que consolidó su carrera; una súplica desesperada que encabezó las listas de country, cruzó al pop y se volvió una de sus composiciones más versionadas.

El éxito que consolidó su carrera; una súplica desesperada que encabezó las listas de country, cruzó al pop y se volvió una de sus composiciones más versionadas. I Will Always Love You: Uno de los clásicos más grandes de la música, que compuso como despedida profesional para Wagoner.

Su último álbum de estudio, Rockstar (2023), marcó su incursión en un nuevo género y coincidió con su inclusión en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

El último adiós de Hollywood

Las reacciones no se han hecho esperar, con múltiples tributos a su bondad y talento:

Gene Simmons: "Nunca habrá otra Dolly".

"Nunca habrá otra Dolly". Colman Domingo: "Nos enseñó que puedes ser y hacer cualquier cosa, y hacerlo con bondad. ¡Qué luz! ".

"Nos enseñó que puedes ser y hacer cualquier cosa, y hacerlo con bondad. ¡Qué luz! Kristin Chenoweth: "El mundo ha perdido a una de las mejores... Te quiero, Dolly, y siempre te querré".

Como expresó su familia en su mensaje de despedida: "Dolly fue una granjera, como lo fue su papá. Él cultivaba la tierra, ella cultivaba canciones y felicidad".

25 de Agosto 2026