Según recientes investigaciones, las comunidades cristianas enfrentan una alarmante escalada de violencia y persecución a nivel global. Los testimonios y datos revelan una realidad estremecedora: fieles quemados vivos, aldeas arrasadas y niñas secuestradas, convertidas a la fuerza al islam y obligadas a casarse con sus captores.

Desde los ataques de grupos extremistas en África hasta la represión estatal en Asia, el panorama de la libertad religiosa muestra un deterioro inquietante. Cifras de 2023 del Pew Research Center indican que los cristianos sufrieron acoso —desde abusos verbales hasta agresiones físicas y asesinatos— en 165 países. Esto los convierte en el grupo religioso más atacado del mundo, una disparidad que se acentúa en un momento en que la hostilidad hacia las comunidades religiosas ha alcanzado niveles récord.

Paralelamente, un estudio independiente de la organización benéfica católica Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) estima que alrededor de 220 millones de cristianos están directamente expuestos a la persecución. Su informe, “¿Perseguidos y olvidados? 2024-26”, constató que las condiciones han empeorado en el 55 por ciento de los 18 países examinados desde su evaluación anterior.

220 millones de blancos: La cacería global contra el cristianismo que los medios prefieren ignorar.



África

África se ha consolidado como una de las regiones más peligrosas para los cristianos. Según el Índice Global de Terrorismo 2026, seis de los diez países más afectados por el terrorismo se encuentran en este continente: Burkina Faso ocupa el segundo lugar, seguido de Níger (tercero), Nigeria (cuarto), Mali (quinto), Somalia (séptimo) y la República Democrática del Congo (octavo). Camerún y Mozambique también figuran entre los 20 más afectados.

En el norte de Nigeria y en toda la región central del Sahel, grupos armados han atacado iglesias, asesinado a clérigos y expulsado a comunidades enteras de sus hogares. Los secuestros, asesinatos y decapitaciones se han generalizado. Tan solo en la región central de Nigeria, los constantes ataques contra asentamientos de mayoría cristiana han desatado una crisis de desplazamiento que afecta a más de 3,5 millones de personas, entre ellas al menos un millón de cristianos.

Las restricciones religiosas persisten también en varios estados del norte nigeriano, donde las leyes contra la blasfemia están firmemente integradas en los códigos penales estatales. Estas medidas incluyen la destrucción de alcohol, la prohibición de comer en público durante el Ramadán —incluso para no musulmanes— y la detención de quienes se nieguen a acatarlas.

Las mujeres y las niñas son particularmente vulnerables. Los datos muestran que el 95 por ciento de las mujeres y niñas retenidas durante el apogeo de los secuestros yihadistas en la última década eran cristianas. Muchas fueron presionadas para abandonar su fe, sometidas a violencia sexual y obligadas a casarse con sus captores. En los últimos 18 meses, también se ha registrado una oleada de secuestros de niños y de feligreses que asistían a las iglesias.

El horror de estos secuestros fue narrado por Solomon Ako, un cristiano de 33 años originario del norte de Nigeria. Tras ser secuestrado por militantes que irrumpieron en su aldea, cerca de la ciudad de Zaria, relató a ACN cómo lo mantuvieron, junto a otros cautivos, sumergido hasta el cuello en agua helada durante horas. «Enseguida nos pidieron que nos convirtiéramos y, al negarnos, empezaron a golpearnos. Nos azotaron con látigos. Nos pusieron cadenas en las piernas y grilletes en los tobillos», recordó.





La violencia extrema cobró un trágico saldo la noche del 13 de junio de 2025 en Yelewata, una ciudad con un 98 por ciento de población cristiana. Militantes fulani irrumpieron asesinando a más de 200 cristianos y forzando la huida de unas 3.000 personas. Los atacantes asaltaron los edificios de la plaza del mercado que servían de alojamiento temporal para familias desplazadas. Masacraron a las personas mientras dormían o intentaban escapar: les dispararon, los acuchillaron y los quemaron vivos al grito de "Allahu Akbar".

En Mozambique, los militantes islamistas han declarado abiertamente su intención de establecer un califato. Desde 2017, se calcula que unos 1.000 cristianos han sido asesinados en Cabo Delgado, con informes que documentan decapitaciones, secuestros infantiles y la destrucción de iglesias y viviendas. La violencia recrudeció en noviembre de 2025 durante una serie de ataques yihadistas en Nampula, al norte del país, donde cinco cristianos fueron asesinados —uno de ellos decapitado—. Asentamientos enteros fueron atacados, cientos de casas fueron incendiadas y miles de residentes se vieron obligados a huir mientras los terroristas secuestraban a mujeres y niños.

En Burkina Faso, donde grupos islamistas controlan al menos el 40 por ciento del territorio, los cristianos sufren presiones mortales para adoptar costumbres extremistas, lo que incluye la imposición de estrictos códigos de vestimenta. Quienes se resisten se enfrentan a la ejecución.

A su vez, la guerra civil que asola Sudán ha tenido un impacto devastador. El conflicto entre las Fuerzas Armadas Sudanesas y las Fuerzas de Apoyo Rápido ha dejado más de 150.000 muertos y ha desplazado a millones de personas. Las evidencias citadas en el informe sugieren que los cristianos se han visto afectados de manera desproporcionada. Desde el estallido de la guerra hace más de tres años, más de 100 iglesias han sido dañadas o destruidas, y a algunos cristianos se les ha exigido que renuncien a su fe o se enfrenten a la hambruna como parte de una campaña de represión islamista.





Asia

En el continente asiático, la libertad religiosa sigue amenazada por gobiernos autoritarios y por grupos extremistas cada vez más poderosos.

En Pakistán, las minorías cristianas enfrentan discriminación y abusos generalizados. Las estimaciones de 2025 apuntan a que podría haber hasta 2.000 secuestros anuales, siendo las mujeres y niñas especialmente vulnerables al rapto, la conversión obligada, el matrimonio forzado y los abusos físicos y sexuales. Un caso emblemático es el de Saba Shafique, una niña cristiana de 12 años de Lahore, secuestrada en febrero de 2025 mientras compraba leche en un mercado local. Muhammad Ali, de 33 años y conocido de la familia, fue acusado de secuestrarla, convertirla al islam por la fuerza y casarse con ella tras, supuestamente, falsificar documentos oficiales para simular que Saba tenía 18 años.

La violencia letal también se hizo presente en el horrendo caso de Kashif, un cristiano de 35 años que fue torturado hasta la muerte después de que sus compañeros de la granja donde trabajaba lo acusaran de robar el teléfono móvil del empleador. Un informe policial inicial detalló que Kashif fue brutalmente torturado para obligarlo a confesar: fue golpeado con barras de hierro y le clavaron clavos en las extremidades. Las fotografías de sus restos revelaban quemaduras, heridas profundas y orificios sangrantes en todo el cuerpo. Los miembros de su comunidad creen firmemente que el ataque tuvo una motivación religiosa subyacente. Por su parte, Shagufta Kiran, una madre cristiana de cuatro hijos de 40 años, fue condenada a muerte en septiembre de 2024, acusada de haber compartido contenido blasfemo por mensaje de texto.

En China y Corea del Norte, las autoridades consideran sistemáticamente al cristianismo como una influencia occidental y una amenaza para la unidad nacional. Según expertos en derechos humanos, Corea del Norte posee uno de los peores historiales del mundo en materia de libertad religiosa. Poseer una Biblia o participar en el culto cristiano acarrea la detención inmediata, ya que el régimen etiqueta a los cristianos protestantes como colaboradores de las fuerzas imperialistas y enemigos del Estado. Los cristianos se ven forzados a practicar su fe en el más absoluto secreto; según los informes, algunos ocultan sus creencias incluso a sus propios cónyuges. Las estimaciones sugieren que los cristianos constituyen una proporción significativa de las hasta 190.000 personas encarceladas en prisiones y campos de trabajo forzado norcoreanos.

En China, a los cristianos generalmente solo se les permite practicar su religión a través de "asociaciones patrióticas" aprobadas por el Estado, las cuales regulan el culto de acuerdo con los principios del Partido Comunista Chino. Las restricciones se han endurecido severamente en varias provincias, incluidas Henan y Xinjiang, donde se prohíbe terminantemente la participación de menores de 18 años en actos religiosos.

India también ha experimentado un marcado aumento de la violencia anticristiana, con más de 700 incidentes registrados en 2025. En el distrito de Nalbari, extremistas nacionalistas hindúes prendieron fuego a las decoraciones de una escuela cristiana en el día de Navidad. En vísperas de Año Nuevo, destrozaron los adornos navideños de una tienda cercana, mientras que en el distrito de Palakkad (Kerala), unos niños que cantaban villancicos fueron agredidos y sus instrumentos musicales destruidos. En otro incidente ocurrido en junio, 26 familias cristianas fueron expulsadas de la aldea de Bharanda, en el estado de Chhattisgarh, tras negarse a abandonar su fe. Además, en algunas comunidades tribales, incluso se ha impedido a los cristianos enterrar a sus muertos según sus costumbres religiosas.





Oriente Medio

En todo Oriente Medio, las minorías cristianas siguen enfrentándose a la constante intimidación y a los ataques de milicias islamistas y grupos no estatales. El conflicto en Gaza, Líbano y Siria ha contribuido al desplazamiento crónico de las comunidades cristianas, mientras que las restricciones legales y administrativas continúan limitando la libertad religiosa en gran parte de la región.

En Egipto, país que alberga la mayor población cristiana de Oriente Medio, se siguen registrando casos continuos de mujeres y niñas secuestradas y obligadas a convertirse al islam y casarse. Un caso particularmente inquietante fue el de Samah, una mujer cristiana de 27 años, casada y con un hijo de siete, que desapareció el 9 de diciembre de 2025 tras subirse a un taxi tuk-tuk en la aldea de Bandar Al-Gharbiya. Su familia denunció inicialmente la desaparición, pero poco después recibieron una llamada informándoles que se había convertido al islam y se encontraba detenida en la Dirección de Seguridad de Suez, a unos 610 kilómetros de su casa en Girga.

Sus familiares viajaron durante diez horas creyendo que se le permitiría regresar con ellos. Finalmente, a su hermano y a sus padres se les permitió verla. Según relataron, Samah parecía estar bajo los efectos de una fuerte medicación y tenía dificultades para hablar con coherencia. Llevaba puesto un niqab, y cuando sus familiares le levantaron el velo notaron evidentes moretones en su rostro, lo que les hizo sospechar que había sido brutalmente golpeada. Según los informes, Samah se aferró llorando a su madre rogándole que la llevaran a casa, pero las autoridades la sacaron por la fuerza.

Posteriormente, los oficiales le exigieron a su hermano que firmara un documento comprometiéndose a no interferir en la situación de su hermana ni intentar recuperarla. Él se negó, insistiendo en que ella estaba siendo coaccionada, por lo que fue detenido durante varias horas y, según los informes, sometido a tortura. En Girga, un distrito con una importante población cristiana, el caso desató intensas protestas. Los manifestantes afirmaron que Samah era la quinta mujer cristiana desaparecida en la zona durante 2025. Sus padres apelaron directamente al presidente Abdel Fattah El-Sisi, y sus partidarios lanzaron una campaña internacional pidiendo su liberación. A finales de diciembre, Samah logró reunirse con su familia.

Sin embargo, otras personas no han tenido tanta suerte. En febrero de 2025, tres mujeres cristianas —una de ellas de 17 años— desaparecieron en el lapso de una sola semana. Dos de ellas fueron devueltas posteriormente a sus familias tras haber sido, presuntamente, convertidas a la fuerza y obligadas a casarse con sus secuestradores. La tercera nunca regresó a casa.

En octubre de 2025, cinco aldeanos musulmanes atacaron propiedades cristianas en Nazlet Jalf, en el distrito egipcio de Beni Mazar, apedreando edificios y prendiendo fuego a tierras de cultivo propiedad de cristianos. La violencia se desató tras la difusión en internet de rumores sobre una supuesta relación entre un adolescente cristiano y una joven musulmana. Durante una reunión de reconciliación al día siguiente, el abuelo del joven cristiano fue multado con un millón de libras egipcias. La familia recibió la orden tajante de vender su casa y abandonar el pueblo, mientras que el adolescente fue detenido a la espera de una investigación por parte del fiscal.

Por su parte, Irán continúa imponiendo severas restricciones a la libertad religiosa, dirigidas específicamente contra los conversos del islam y los miembros de las iglesias evangélicas. Aunque algunas denominaciones cristianas —incluidos los católicos romanos y ciertas comunidades ortodoxas y protestantes— están reconocidas oficialmente, siguen siendo objeto de acoso e intimidación constante. Las restricciones incluyen la prohibición de leer o distribuir la Biblia en persa. Convertirse del islam es un acto ilegal, y las personas acusadas de apostasía se enfrentan directamente a la detención y al encarcelamiento.

El número de cristianos detenidos en el país aumentó drásticamente en 2025, alcanzando los 254 casos, aproximadamente el doble de la cifra registrada en 2024. La represión también ha conllevado castigos y sanciones cada vez más severas, que incluyen la exclusión de la educación formal, la pérdida del empleo y la negación de atención médica. Como muestra de este hostigamiento institucional, en junio de 2026, seis agentes de seguridad irrumpieron en una iglesia de Teherán durante un servicio religioso, alegando que querían identificar a los asistentes. Advirtieron a los fieles que el edificio sería requisado antes de que se emitiera una nueva escritura de propiedad, la cual declararía que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica era el nuevo dueño del templo.

La cobertura mediática occidental sobre la persecución cristiana en el Sur Global y Oriente Medio suele verse limitada por una combinación de factores editoriales, geopolíticos y culturales. La falta de atención a estas crisis responde a dinámicas estructurales sobre cómo se decide qué es noticia.

El punto ciego sobre el cristianismo: En Occidente, el cristianismo ha sido históricamente la religión mayoritaria y está asociado con el poder institucional, político y económico. Esto genera una disonancia cognitiva en las salas de redacción occidentales: a menudo cuesta encuadrar a los cristianos como una minoría oprimida, desvalida y vulnerable, lo que lleva a subestimar o ignorar la gravedad de su persecución en otros continentes.

En Occidente, el cristianismo ha sido históricamente la religión mayoritaria y está asociado con el poder institucional, político y económico. Esto genera una disonancia cognitiva en las salas de redacción occidentales: a menudo cuesta encuadrar a los cristianos como una minoría oprimida, desvalida y vulnerable, lo que lleva a subestimar o ignorar la gravedad de su persecución en otros continentes. Lentes socioeconómicos vs. religiosos: El periodismo occidental moderno, profundamente secularizado, tiende a analizar los conflictos de otras regiones priorizando factores políticos, étnicos, climáticos o de recursos. Por ejemplo, las masacres en el Cinturón Medio de Nigeria suelen reportarse exclusivamente como disputas por tierras entre pastores y agricultores debido a la sequía, diluyendo o ignorando por completo el extremismo religioso y los ataques selectivos documentados por los sobrevivientes.

15 de Noviembre 2026