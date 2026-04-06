¡No habrá nada igual! ¡Abran el maldito estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno! ¡Ya verán! Alabado sea Alá, Trump

El presidente Donald Trump ha intensificado su retórica contra Irán con una nueva y drástica amenaza: la destrucción total de sus infraestructuras y la toma de sus recursos petroleros si no se alcanza un acuerdo inmediato. En una llamada matutina con Trey Yingst, corresponsal de Fox News, Trump advirtió: «Si no pactan pronto, estoy considerando volarlo todo y tomar el control del petróleo».

¡No habrá nada igual! ¡Abran el maldito estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno! ¡Ya verán! Alabado sea Alá. Presidente DONALD J. TRUMP.



Esta escalada verbal ocurre tras una serie de publicaciones erráticas en Truth Social durante el Domingo de Pascua, donde Trump anunció que el próximo martes será el "Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente" en Irán. El mensaje, que culminó con la frase "Alabado sea Alá", exigía la reapertura del estrecho bajo amenaza de convertir al país en "un infierno".

Estas declaraciones se dan en un contexto de alta tensión militar, tras la destrucción de un puente estratégico en Irán por ataques aliados y el reciente rescate de dos pilotos estadounidenses tras las líneas enemigas.

Trump dijo que todas las centrales eléctricas de Irán serán bombardeadas si el estrecho de Ormuz es atacado o no se ha reabierto, y amenazo con regresar a esa nación a la Edad de Piedra.

Esta importante vía fluvial es utilizada como ruta de transporte marítimo de gran volumen, permanece cerrada desde que estalló la guerra el 28 de febrero, y desde entonces Irán ha prometido impedir el paso de los barcos "enemigos".

Tras rescatar a los dos aviadores, uno de los cuales quedó varado durante casi dos días, las tropas estadounidenses tuvieron que destruir dos de sus propios aviones para completar la audaz misión de rescate.

El aviador, junto con un piloto, viajaba en un avión de combate F-15, que fue derribado el viernes sobre una zona remota de Irán.

El piloto se había eyectado de forma segura y fue rescatado por dos helicópteros militares el mismo día, pero el segundo miembro de la tripulación seguía desaparecido.

El miembro de la tripulación desaparecido, a quien el presidente Trump describió como un coronel muy respetado, eludió a los iraníes que lo perseguían durante casi dos días, mientras que los drones Reaper que sobrevolaban la zona lo protegían del peligro.

6 de Abril 2026



