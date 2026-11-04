No pago alquiler después de mudarme a una tiny house en los bosques de Maine.

La mayoría de la gente sueña con mudarse a una casa más grande, pero una mujer ha hecho lo contrario: ha cambiado su apartamento de Filadelfia, que le costaba 1.500 dólares al mes, por una pequeña cabaña en el bosque.

Breeanin Hansteen, de 32 años, ha cambiado el tráfico de la ciudad y la rutina diaria por un refugio aislado de 13,4 metros cuadrados en Maine, donde corta su propia leña, usa un inodoro de compostaje y ocasionalmente tiene que desafiar temperaturas bajo cero para ir al baño a medianoche.

Y aunque su nuevo hogar sea más pequeño que el salón de algunas personas (con estufa de leña, altillo para dormir y espacio suficiente para sus dos gatos), insiste en que tiene todo lo que necesita.

"Siento que ya estoy lista, me siento muy bien, cómoda y maravillosa", dijo Hansteen.

Anteriormente había vivido en ciudades internacionales como Los Ángeles, Tokio, Londres y Filadelfia, soñando con escapar de la rutina y acercarse a la naturaleza.

La oportunidad de Hansteen surgió cuando un nuevo trabajo como consultora de implementación la llevó a Maine, donde inicialmente alquiló un apartamento de una habitación en el pequeño pueblo de Hallowell.

Pero a pesar de haberse mudado lejos de la gran ciudad, se sorprendió al descubrir que sus gastos de vivienda apenas habían cambiado.

Todavía tenía que pagar 1.500 dólares al mes de alquiler, lo que le dejaba poco margen para ahorrar después de pagar las facturas y los préstamos estudiantiles.

El punto de inflexión llegó cuando su padre le sugirió que considerara vivir en una caravana, aunque distaba mucho del estilo de vida que ella se había imaginado.

Entonces, una amiga de su comunidad espiritual le ofreció algo aún más tentador: un lugar para vivir en su terreno aislado, sin tener que pagar alquiler.

Después de visitar la propiedad, Hansteen quedó prendado, y recordó durante un recorrido con Tiny Home Tours : "Pensé: 'Esto no se puede dejar pasar. Tengo que darle una oportunidad a esto'".disparo."'

Compró una caravana a través de Facebook Marketplace, se instaló en el terreno y comenzó a ahorrar dinero a un ritmo asombroso.

Hansteen afirma que ahorraba alrededor de 4.000 dólares al mes, lo que le permitió saldar la deuda de su préstamo automotriz y del curso intensivo de programación, al tiempo que acumulaba 25.000 dólares en ahorros.

Pero ese estilo de vida conllevaba algunas concesiones bastante incómodas, como la falta de agua corriente, inodoro interior o calefacción convencional.

En cambio, dependía de una letrina, una estufa de leña y un punto de acceso Wi-Fi de T-Mobile para mantenerse conectada, mientras que los gélidos inviernos de Maine terminaron por ser insoportables, sobre todo cuando los ratones empezaron a meterse en su caravana.

En vez de regresar a la vivienda convencional, Hansteen decidió construirse un pequeño santuario permanente en la propiedad.

Con la ayuda de una amiga, diseñó y construyó una cabaña de 144 pies cuadrados que medía tan solo 16 pies por 9 pies. El proyecto duró alrededor de tres meses y costó aproximadamente 10.700 dólares.





La propiedad forma parte de un terreno boscoso de 40 acres conocido como Little Village, donde varios adultos tienen sus propias cabañas pequeñas y comparten una comunidad muy unida.

El propietario, Alex, explicó que los edificios fueron diseñados para no superar los 150 pies cuadrados, tras conversaciones con el tasador municipal local sobre la normativa de construcción.

En el interior, la cabina sorprendentemente espaciosaDispone de techos altos, una cocina compacta, una acogedora sala de estar y un altillo con cama de tamaño estándar.

Incluso cuenta con una estufa preparada para funcionar con propano, encimeras de madera maciza, estanterías abiertas y un cómodo sofá que también sirve como cama para invitados.

Una estufa de leña proporciona la principal fuente de calor, y los residentes cortan y apilan su propia leña para prepararse para los inviernos notoriamente fríos de Maine.

Hansteen incluso ha desarrollado un nuevo aprecio por el laborioso proceso, explicando: "Me encanta el dicho de que la madera te mantiene caliente más de una vez".

Añadió que cortar, apilar y transportar los troncos la mantienen activa.mientras que el invierno dentro de su cabaña se siente "como una bola de nieve".

La cabaña no tiene electricidad de la red ni fontanería convencional, pero utiliza una central eléctrica portátil para la iluminación y extrae agua de un pozo con bomba manual.

En cuanto a los baños, la comunidad cuenta con un inodoro de compostaje, mientras que Hansteen utiliza su membresía de Planet Fitness para duchas y entrenamientos más prolongados.

Ella admite que tener que salir a la calle en plena noche puede ser poco glamuroso, pero una visita al baño, particularmente fría, la recompensó con una estrella fugaz, lo que la hizo pensar: "Vaya, esta es exactamente la razón por la que vivo así"

La transformación ha sido tan significativa como el cambio de paisaje.

Hansteen ganaba anteriormente 115.000 dólares al año trabajando en el sector tecnológico, pero tras dos años y medio, renunció en febrero, alegando que el trabajo había afectado gravemente a su bienestar.

Actualmente, obtiene unos 1.300 dólares al mes de ingresos netos procedentes de una propiedad de inversión que compró en Filadelfia, al tiempo que contribuye al pago de los impuestos sobre la propiedad en Maine y mantiene sus propios gastos mensuales en torno a los 300 o 400 dólares.

Ella afirma que este acuerdo le ha dado el respiro necesario para viajar internacionalmente, cultivar sus intereses creativos y, finalmente, encontrar trabajo.Eso la hace feliz, en lugar de simplemente perseguir un sueldo.

Aunque reconoce que ese estilo de vida sería difícil sin las tierras de su amiga y el apoyo de la comunidad en general, dice que el mayor lujo es haber recuperado su tiempo.

Al explicar cómo ha cambiado drásticamente su perspectiva, dijo: "Siento que desde que me mudé aquí, toda la trayectoria de mi vida cambió".

Añadió: "Me encanta vivir de forma más sencilla y me lo he pasado muy bien".

4 de Noviembre 2026