El cofundador de Nvidia, Jensen Huang, se encuentra evaluando y negociando su posible regreso como director ejecutivo (CEO) apenas unos días después de haber renunciado el 12 de noviembre de 2026, lo que ha generado un intenso debate en el sector tecnológico y político.

El motivo de la renuncia: Huang dejó la compañía tras admitir múltiples relaciones extramatrimoniales. La situación escaló a un escándalo de seguridad nacional al revelarse que una de estas relaciones fue con Alice Huang, ejecutiva de la empresa Megaspeed a quien las autoridades estadounidenses acusan de espiar para la inteligencia de China y de estar involucrada en el contrabando de chips de inteligencia artificial restringidos hacia dicho país.

La campaña para su regreso: Aliados de Huang y grandes accionistas han organizado esfuerzos para presionar a la junta directiva y lograr su reinstalación. Figuras influyentes como Elon Musk y el presidente Donald Trump han expresado públicamente su respaldo a la idea de que Huang vuelva a liderar la empresa.

Oposición gubernamental: El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, se opone firmemente a su regreso. El funcionario ha exigido respuestas sobre la cultura de cumplimiento de restricciones de exportación en Nvidia y sostiene que la compañía necesita un CEO externo.