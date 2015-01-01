23 de noviembre de 2026 — En un giro inesperado, la junta directiva de Nvidia anunció este lunes la restitución unánime de Jensen Huang como presidente, director ejecutivo (CEO) y miembro del consejo de la compañía, con efecto inmediato. La decisión se produce menos de dos semanas después de que el cofundador de la gigante tecnológica renunciara en medio de un escándalo personal y apenas días después de que la propia junta hubiera rechazado su oferta de regresar.

Reacción inmediata en los mercados

El regreso del arquitecto del auge de la inteligencia artificial desató una euforia inmediata en Wall Street. Las acciones de Nvidia se dispararon hasta un 33 % en la apertura del lunes, alcanzando los 165,57 dólares tras haber cerrado el viernes en 125,53 dólares. Pese al fuerte repunte, la cotización aún se mantiene por debajo del máximo histórico de 239,24 dólares que la empresa registró el mes pasado.

En un comunicado oficial, el líder de la junta directiva de Nvidia, Harvey C. Jones, justificó el cambio de postura señalando que Huang es «la persona adecuada para liderar a Nvidia» y que su regreso responde a los mejores intereses de los accionistas, empleados, socios y clientes.

Por su parte, Huang expresó sentirse «honrado» de volver y aseguró que asume la responsabilidad «con la mayor humildad y un compromiso renovado». Asimismo, agradeció el respaldo de los trabajadores, inversionistas, líderes de la industria y su familia, concluyendo con un mensaje directo: «No puedo esperar para volver al trabajo».

El presidente Donald Trump aseguró este lunes que habló con la junta directiva de Nvidia para convencerla de reincorporar a Jensen Huang y que, una vez cerrado el acuerdo, llamó al empresario para pedirle algo: que trabaje duro. “Los convencí. Cerré el trato”, dijo en una entrevista telefónica con la cadena CNBC, poco después de que la compañía anunciara el regreso de su fundador como director general y presidente.



Según el relato del propio Trump, la conversación con Huang tuvo lugar el domingo por la noche. “Le dije: ‘Me tienes que prometer algo. Tienes el cerebro, tienes todo en marcha. Vas a trabajar duro. Y si trabajas duro, nadie puede vencerte’”, contó.



Trump sostuvo además que la junta, a la que dijo haber hablado “directa e indirectamente”, pidió garantías sobre la amenaza para la seguridad nacional que planteaba el caso. “Les dimos garantías, al menos con todo lo que sabemos, y sabemos mucho”, afirmó, sin precisar en qué consistieron. Consultado sobre si mantener a Huang en la empresa es un riesgo, respondió: “No, el riesgo es perderlo”. También dijo que el empresario “no hizo nada malo”.



El escándalo y la intervención de la Casa Blanca

La salida abrupta de Huang a principios de mes se desencadenó tras revelarse una relación extramatrimonial con una mujer presuntamente vinculada al Ministerio de Seguridad del Estado de China. El caso encendió las alarmas en Washington sobre posibles riesgos de contrainteligencia y avivó las críticas en el Congreso sobre cómo los chips avanzados de inteligencia artificial de Nvidia habrían terminado en territorio chino desafiando las restricciones de exportación de Estados Unidos.

Sin embargo, el retorno de Huang contó con un fuerte respaldo político y del sector tecnológico, incluyendo el apoyo público de figuras como Elon Musk y del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario afirmó este lunes haber intervenido directamente ante la junta directiva de Nvidia para convencerlos de reincorporar al ejecutivo.

Según declaraciones del propio Trump, su administración garantizó a la compañía que el regreso de Huang no representa ningún riesgo para la seguridad nacional. A través de sus redes sociales, el presidente calificó la medida como «la decisión correcta y adecuada», argumentando que el país necesita el liderazgo de Huang en Nvidia para asegurar la prosperidad de la empresa y de la economía estadounidense.

Nuevos controles y comparecencia ante el Congreso

A pesar de la restitución, el escrutinio sobre la compañía continúa. Junto con el anuncio del regreso de su CEO, Nvidia informó que iniciará la búsqueda para crear el nuevo puesto de Director de Cumplimiento (Chief Compliance Officer), encargado de supervisar las normativas internas y reportar directamente al Comité de Gobernanza Corporativa.

La empresa también reiteró que mantendrá abierta su investigación interna y seguirá cooperando con las indagaciones gubernamentales en curso. Además, en medio de la presión bipartidista en Washington, Jensen Huang ya ha accedido a testificar públicamente ante el Congreso de Estados Unidos —en una fecha aún por definir— para responder preguntas sobre los controles de exportación de sus chips hacia China.

Donde esta la famosa novia que señalan como espía de China?

Según reportes de Bloomberg y El País, se cree que Alice Huang regresó a China y vive actualmente en Pekín, bajo el conocimiento de las autoridades de seguridad de ese país.

Su rastro reciente y las restricciones que enfrenta fuera de China se resumen así:

Expulsada de facto de Singapur: El gobierno de Singapur informó que Huang abandonó el país en febrero de 2026 tras ser interrogada en el marco de la investigación por el presunto desvío de chips de Megaspeed. Las autoridades la dejaron salir, pero le prohibieron volver a entrar al país .

Permiso revocado en Taiwán: Tras estallar el escándalo, el gobierno de Taiwán también revocó su permiso de entrada .

Tras estallar el escándalo, el gobierno de Taiwán también . Fuera de Megaspeed: Su antigua empresa aseguró en un comunicado que Huang dejó su puesto ejecutivo el 30 de agosto de 2025 y que ya no tiene vínculo oficial con la compañía.

Sin contacto público: Desde que se hizo pública la polémica, ha mantenido un perfil completamente oculto; los medios internacionales no han logrado localizarla ni obtener declaraciones suyas ni de su esposo y socio comercial, Kang Wei.

24 de Noviembre

Antena305