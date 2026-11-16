Los estadounidenses se han quedado sin acceso a sus cuentas bancarias, tan solo tres días después de importantes fallos en los servicios de Microsoft y en la Administración Federal de Aviación.

Miles de clientes de Chase, Bank of America, Capital One y Wells Fargo informaron que no pudieron iniciar sesión ni transferir dinero el lunes por la tarde, según Down Detector, un sitio web que realiza un seguimiento de los informes de los usuarios en tiempo real.

La interrupción a nivel nacional se produce menos de una semana después de que una interrupción del servicio de Microsoft paralizara a empresas de todo el país y tras el fallo de la FAA que provocó una paralización sin precedentes de todos los vuelos.

Más de 4.800 clientes de Chase habían reportado el problema a través de Down Detector hasta las 14:30 (hora del este) del lunes, 2.100 en Bank of America, 1.000 en Wells Fargo y 300 en Capital One.

Los bancos afectados han declarado que están trabajando para que los usuarios vuelvan a conectarse a internet.

16 de Noviembre 2026