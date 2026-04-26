Pistolero que intento matar a Trump, es maestro de California, donó 25 dólares a Kamala Harris y rabiosamente anti Trump

WASHINGTON D.C. – El caos se apoderó de la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) el sábado por la noche cuando un hombre armado intentó irrumpir en el salón principal del hotel Washington Hilton, provocando la evacuación inmediata del presidente Donald Trump y de altos funcionarios del gobierno.

El tirador que buscó atentar contra Donald Trump se llama Cole Allen, tiene 31 años y es maestro de California, esta registrado en el Partido Democrata e hizo una donación de 25 dolares a Kamala Harris.



Las pruebas encontradas en los dispositivos electrónicos de Allen y en sus escritos apuntan a la teoría de que quería matar a la mayor cantidad posible de miembros de la Administracion de Trump presente en la cena.

Las autoridades también encontraron retórica anti-Trump y anticristiana en sus cuentas de redes sociales.

"Parece que, efectivamente, su objetivo eran las personas que trabajan en la administración, probablemente incluido el presidente", declaró Blanche en el programa Meet the Press de la NBC.

Según Blanche, se cree que el sospechoso compró las armas de fuego que portaba en los últimos dos años. No está colaborando con la justicia y se espera que el lunes se le imputen varios cargos.

La red social X muestra de nuevo que es la No 1 anoche fue en X donde lo identificaron rápidamente y primero que ningún otro medio.



Antecedentes del Pistolero

Reportero de Fox News: El manifiesto del tirador indicaba que su intención era atacar a funcionarios de la administración.

Los investigadores también hallaron una extensa retórica anti-Trump y anticristiana en sus cuentas de redes sociales.

Según los informes, el hermano de Allen alertó al Departamento de Policía de New London tras recibir el presunto manifiesto antes de que ocurriera el incidente.

Posteriormente, el Servicio Secreto de los EE. UU. y el Departamento de Policía del Condado de Montgomery entrevistaron a la hermana de Allen, Avriana Allen, en el domicilio familiar en Rockville. Puntos clave de la entrevista:

Ella declaró que su hermano solía hacer afirmaciones radicales y hablaba de hacer "algo" para arreglar el mundo actual.

Confirmó que él compró dos pistolas y una escopeta en Cap Tactical Firearms y las guardó en la casa de sus padres sin el conocimiento de estos.

Entrenaba regularmente con dichas armas de fuego en campos de tiro.

Según se informa, estaba vinculado a un grupo llamado "The Wide Awakes".

También asistió a una protesta denominada "No Kings" en California.





El incidente

Alrededor de las 8:30 p.m. (hora local), justo cuando comenzaba el evento, un individuo identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años y residente de Torrance, California, cargó contra un puesto de control de seguridad cerca de los detectores de metales. Según informes policiales, Allen portaba una escopeta, una pistola y varios cuchillos.

Durante el forcejeo con los agentes, se escucharon disparos que desataron el pánico entre los más de 2,600 asistentes, entre los que se encontraban periodistas de élite y celebridades. Muchos de los invitados se refugiaron bajo las mesas mientras el Servicio Secreto rodeaba al presidente Trump en el estrado y lo ponía a salvo.

Estado de las víctimas y el sospechoso

El Presidente: Donald Trump resultó ileso y fue trasladado de inmediato a la Casa Blanca.

Donald Trump resultó y fue trasladado de inmediato a la Casa Blanca. Fuerzas de seguridad: Un agente del Servicio Secreto recibió un disparo en el pecho, pero fue salvado por su chaleco antibalas y se encuentra fuera de peligro.

Un agente del Servicio Secreto recibió un disparo en el pecho, pero fue salvado por su y se encuentra fuera de peligro. El atacante: Allen fue reducido y detenido en el lugar por el Servicio Secreto y la Policía Metropolitana. Actualmente se encuentra bajo custodia federal.

Allen fue reducido y detenido en el lugar por el Servicio Secreto y la Policía Metropolitana. Actualmente se encuentra bajo custodia federal. Footage posted of Erika Kirk being rushed out after what happened tonight pic.twitter.com/ZcZtaa9rsV— Matt Wallace (@MattWallace888) April 26, 2026

Reacciones oficiales

Horas después del incidente, el presidente Trump compareció ante los medios en la sala de prensa de la Casa Blanca, todavía vistiendo su esmoquin. Describió al atacante como un "lobo solitario muy enfermo" y elogió la valentía de los agentes que lo protegieron.

"Actuaron con rapidez y valentía. Cuando eres impactante, van a por ti. Cuando no lo eres, te dejan en paz", declaró el mandatario.



¿Qué pasará con la Gala?

El evento fue suspendido oficialmente alrededor de las 9:40 p.m. por motivos de seguridad. La Asociación de Corresponsales ha confirmado que la cena será reprogramada para dentro de los próximos 30 días. Por su parte, el FBI y el Departamento de Justicia ya han iniciado una investigación exhaustiva para determinar los motivos exactos del ataque.

Este es un evento en desarrollo. Se esperan más detalles tras la comparecencia del sospechoso ante el tribunal este lunes.

26 de Abril 2026