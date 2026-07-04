Por qué deberías dejar que tu perro duerma en la cama, los científicos resuelven el debate

Es un debate que ha dividido a los dueños de mascotas: ¿Debería permitirse que el perro se suba a la cama?

Mientras que algunos amantes de las mascotas afirman que ni se les ocurriría desterrar a su fiel compañero al suelo, otros se quejan de que sus perros les arruinan el sueño.

Ahora, los expertos en mascotas finalmente han revelado si se debe permitir que su perro lo acompañe por la noche.



Si bien no es adecuado para todos los perros ni para todos los dueños, los expertos en mascotas afirman que dejar que tu perro se eche una siesta puede tener beneficios para todos los implicados.

La Dra. Jacqueline Boyd, científica especializada en animales y consultora canina de la Universidad de Nottingham Trent, declaró al Daily Mail: "Muchos cuidadores informan de una mayor conexión con su mascota, una menor percepción de soledad y un mayor contacto social".

«Cuando existe un buen vínculo entre la persona y su mascota, esto también puede conllevar mejoras en la salud física».

Todo esto puede tener beneficios fisiológicos, físicos y psicológicos tanto para la persona como para la mascota.

La cuestión de si se debe dejar que el perro comparta la cama ha dividido profundamente a los dueños de perros en las redes sociales.





En un debate en Reddit, algunos comentaristas argumentaron que su cama era el lugar natural para que durmiera su cachorro.

Un comentarista bromeó: "¿Dónde más iba a dormir? La verdad es que toda la casa es suya; yo solo pago todas las facturas".

Otro argumentó que pasar unas semanas junto a su perro lo había vuelto "más cariñoso, más dispuesto a quedarse con nosotros y ha estado mostrando más personalidad".

Mientras que un comentarista expresó su preocupación porque su perro "suele estresarse cuando duerme solo".

Por otro lado, muchos otros comentaristas tenían sus razones para prohibir la entrada de mascotas al dormitorio.

'No dejo que mi perro duerma en la habitación conmigo. Tengo insomnio y el sueño es ligero.'"Sus ronquidos y sus movimientos involuntarios durante los sueños son insoportables", escribió el dueño de un perro.

Una persona se quejó: "Tengo el sueño tan ligero que no puedo descansar cuando mi perro está en la cama conmigo".

Algunos estaban más preocupados por la higiene, y un dueño de mascota escribió: "¿Por qué querría eso en mi cama si ni siquiera me atrevo a sentarme en ella con la ropa de calle?".

Sin embargo, a pesar de estas preocupaciones, los expertos en mascotas señalan que podría haber algunos beneficios sorprendentes al quedarse dormido al lado de un perro.

Los estudios que analizan medidas subjetivas de la calidad del sueño muestran que los dueños de mascotas suelenAfirman dormir mejor por la noche cuando su perro se une a ellos.

Esto podría deberse a que la presencia de un perro reduce los niveles de excitación emocional, lo que conlleva una mejor percepción de la calidad del sueño.

El Dr. Boyd afirma que esto podría ser "el resultado de estar relajado, de una mayor sensación de seguridad y, en algunos casos, incluso de calidez".

Pero no solo los dueños se benefician, ya que tu perro puede obtener muchos beneficios psicológicos de un abrazo nocturno.

'Muchas razas de perros y gatos, por ejemplo, han sido criadas selectivamente para tener un deseo de"Asociarme estrechamente con la gente, y esto incluye la preferencia por descansar y relajarme juntos", afirma el Dr. Boyd.

«Pasar tiempo juntos descansando y durmiendo también puede ser beneficioso para las mascotas que puedan estar preocupadas o ansiosas por ciertos factores desencadenantes, o que simplemente tengan emociones intensas sobre el mundo.»

Si dormir en la cama ayuda a tu perro a descansar mejor, esto puede ser extremadamente beneficioso para su salud, especialmente para los cachorros, que necesitan hasta 20 horas de descanso al día.





Asimismo, a pesar de una idea errónea común, en realidad no hay evidencia que sugiera que dejar que tu perro se suba a la cama provoque ansiedad por separación.comportamientos como la ansiedad por separación.

De hecho, el Dr. Boyd afirma que, si se utiliza correctamente, esto podría ayudar a fortalecer el vínculo entre la persona y la mascota para crear un "apego sólido y constante".

Y aunque la higiene y el pelo pueden ser un problema para las personas alérgicas, asegurarse de que el perro esté bien aseado y que las sábanas se cambien con regularidad evita el riesgo de propagación de bacterias y enfermedades.

Sin embargo, los expertos advierten que compartir la cama no será lo adecuado para todos los perros y sus dueños.

Por ejemplo, no se debe permitir que los perros se suban a la cama con niños pequeños, ya que esto podría provocar lesiones, como arañazos.por el salto de la mascota.

Lo mismo ocurre con los perros mayores, que podrían resultar heridos accidentalmente si sus dueños se mueven mucho durante la noche.

Tod Langston, adiestrador de perros en Packlife K-9 Behavior Solutions, afirma que dejar que el perro se suba a la cama "amplifica" la relación que ya existe.

4 de Julio 2026