El Comando Norte de los Estados Unidos (USNORTHCOM), responsable de la defensa del territorio nacional y de áreas estratégicas de Canadá y México, ha declarado estar preparado para afrontar un ataque catastrófico que podría paralizar el país. Este anuncio se produce pocos días después de que una serie de inusuales fallos informáticos interrumpieran los servicios de correo electrónico y paralizaran el tráfico aéreo a nivel mundial.

A través de un comunicado publicado el domingo en sus redes sociales, el USNORTHCOM afirmó mantener un estado de "preparación las 24 horas" ante cualquier emergencia química, biológica o nuclear en territorio estadounidense. "En colaboración con las principales agencias federales, los gestores de emergencias y los servicios de rescate, la Fuerza de Tarea Conjunta de Apoyo Civil (JTF-CS) garantiza una asistencia vital y rápida durante crisis nacionales catastróficas", subrayó la institución.

Aunque no es la primera vez que se emite un mensaje de esta magnitud, la última advertencia similar del comando tuvo lugar en julio, justo después de un ciberataque contra los sistemas de agua potable y aguas residuales del país.

En esta ocasión, la declaración llega apenas tres días después de que una caída global de servidores de Microsoft dejara inoperativo el servicio de Outlook en 74 países. A esto le siguió un caos aeroportuario al día siguiente, cuando todos los vuelos en el espacio aéreo estadounidense quedaron en tierra durante horas. El secretario de Transporte, Sean Duffy, atribuyó este apagón de comunicaciones a un "equipo obsoleto" ubicado en una instalación remota.

Pese a que tanto Microsoft como la Administración Trump aseguran que no hay pruebas de ciberataques, el mensaje del USNORTHCOM coincide con las advertencias del Pentágono y de exfuncionarios del FBI, quienes instan a prepararse desde ya para una posible crisis a gran escala.

La semana pasada, el experto en ciberseguridad James Knight y el exsubdirector del FBI, Chris Swecker, expresaron al Daily Mail su preocupación de que esta "cascada de crisis simultáneas" sea el indicio de que Estados Unidos ya está bajo ataque. "Por mis antecedentes y experiencia, me inclino a pensar en esa dirección hasta que se demuestre lo contrario", advirtió Swecker el viernes.

Knight respaldó esta postura, señalando que la magnitud de los fallos técnicos —que extrañamente lograron eludir los sistemas de redundancia diseñados precisamente para evitar colapsos masivos— "es exactamente el aspecto que tendría un ciberataque orquestado por una potencia extranjera". "Esto no debería haber ocurrido ni siquiera en la zona cero del problema", concluyó el experto de Digitalwarfare.com.

A los incidentes de Microsoft y de la aviación se sumaron dos graves accidentes marítimos entre el jueves y el viernes: uno que dañó el puente Tacony-Palmyra (entre Pensilvania y Nueva Jersey) y el vuelco de un crucero de ruedas de paletas en Nueva Orleans.

En medio de este clima de tensión, el secretario del Tesoro, Scott Bessent —principal impulsor de las sanciones contra Irán—, tuvo que ser trasladado a una base militar tras recibir amenazas de muerte. Allí se unió al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y al secretario de Estado, Marco Rubio, en una residencia de máxima seguridad.

Si bien el comunicado del USNORTHCOM no indicaba la existencia de una amenaza inmediata y confirmada, tanto Knight como Swecker han señalado a Irán como posible origen de una ofensiva que podría incluir guerra cibernética.

La publicación militar iba acompañada de imágenes de personal en trajes protectores y máscaras antigás practicando primeros auxilios en un maniquí de entrenamiento. Estos simulacros forman parte de los protocolos de respuesta ante ataques químicos, biológicos u otros desastres con materiales peligrosos.

La anterior alerta del mando militar se emitió el 1 de agosto, seis días después de un ataque cibernético coordinado que afectó a más de 30 redes comunitarias de agua en Minnesota. La JTF-CS está conformada por equipos militares de élite entrenados para buscar víctimas, descontaminar zonas, brindar atención médica de urgencia y distribuir suministros básicos, permitiendo que las comunidades inicien su recuperación tras grandes desastres.

Esta reciente advertencia también se alinea con el anuncio realizado a finales de septiembre por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, sobre el proyecto FORTRESS America, una iniciativa para acumular suficientes reservas de emergencia en las bases militares estadounidenses a fin de sobrevivir durante al menos 90 días sin asistencia externa.

Este plan ha motivado a figuras como Swecker y el ex agente del Servicio Secreto, Dan Bongino, a pedir a los ciudadanos que tomen medidas similares en sus hogares. "Tengan 16las potabilizadoras", recomendó Bongino. "Consigan sus provisiones hoy mismo. Por favor, háganlo por sus familias".

16 de Noviembre 2026