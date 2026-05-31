Qué debes hacer para salvarle la vida a tu perro si sufre un golpe de calor

El "beso de la vida": los veterinarios instan a los dueños de mascotas a aprender RCP ante las olas de calor

Las temperaturas extremas no solo son incómodas, sino que pueden desencadenar emergencias mortales para nuestros compañeros de cuatro patas. Ante este escenario, la comunidad veterinaria está lanzando una advertencia urgente: saber cómo realizar la reanimación cardiopulmonar (RCP) a un perro puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte si un animal se desploma durante un día de calor intenso.

El golpe de calor es una de las principales causas de paro cardíaco en los caninos. Los datos son alarmantes: una investigación del Royal Veterinary College reveló que uno de cada cuatro perros tratados por afecciones relacionadas con el calor no logra sobrevivir.

La Dra. Emma Chandley, veterinaria de la aseguradora de mascotas Petgevity, señala que la mayoría de las personas sabrían cómo reaccionar si un humano deja de respirar, pero muy pocas son conscientes de que estas técnicas pueden adaptarse a los animales.

«Actuar con rapidez para mantener la circulación de aire y sangre en el cuerpo del perro podría darle el tiempo suficiente para llegar a una clínica y recibir ayuda médica», declaró la Dra. Chandley a The Telegraph. «Tener conocimientos básicos y una intervención temprana antes de ver al especialista puede salvarles la vida».



Cómo detectar un paro cardíaco en tu mascota

Los síntomas en los perros son muy similares a los de los humanos. Debes actuar de inmediato si notas que tu mascota:

No responde a los estímulos.

No respira o lo hace de forma anormal (jadeos agónicos).

No tiene pulso ni latidos cardíacos detectables.



Guía paso a paso: ¿Cómo hacer RCP a un perro?

Aunque comparte principios con la reanimación humana, la RCP veterinaria tiene diferencias fundamentales que debes conocer:

1. La postura correcta

Regla general: Coloca al perro sobre su lado derecho .

Coloca al perro sobre su . Razas de pecho plano (braquicéfalos, como los Bulldogs británicos): Deben colocarse boca arriba.

2. Compresiones al ritmo de un clásico

Coloca tus manos directamente sobre el corazón del perro. Realiza 30 compresiones torácicas a un ritmo de dos por segundo.

El truco musical: El ritmo ideal coincide casi perfectamente con el tempo de la famosa canción «Stayin' Alive» de los Bee Gees.



3. El "beso de la vida" (Respiraciones)

A diferencia de los humanos, la respiración de rescate en los perros se administra a través de las fosas nasales, manteniendo la boca del animal cerrada con tu mano. Aplica dos insuflaciones después de cada ciclo de compresiones.

4. Ciclo y evaluación

Repite el patrón de 30 compresiones y 2 respiraciones durante dos minutos antes de detenerte a comprobar el pulso.

¿Dónde buscar el pulso? No lo busques en el cuello o la muñeca; palpa el pulso femoral en la parte interna del muslo.

No lo busques en el cuello o la muñeca; palpa el en la parte interna del muslo. Si no hay latidos, continúa con la RCP sin interrupción mientras trasladas de urgencia al animal al veterinario.

Razas en máximo riesgo

El clima cálido agrava las vulnerabilidades genéticas de ciertas razas, por lo que sus dueños deben extremar precauciones:

Raza Principal factor de riesgo Bulldogs y Carlinos (Pugs) Su estructura facial (braquicefalia) les provoca graves dificultades respiratorias que empeoran con el calor. Cavalier King Charles Spaniel Alta propensión a sufrir soplos, enfermedad mitral e insuficiencia de las válvulas cardíacas. Dóberman Alta susceptibilidad a la miocardiopatía dilatada, que puede detonar un paro cardíaco repentino.

Primeros auxilios: una ayuda, nunca un sustituto

Tanto la Dra. Chandley como la RSPCA enfatizan que los primeros auxilios jamás deben sustituir la atención médica profesional.

«Incluso si el perro parece recuperarse tras la RCP, la atención veterinaria inmediata sigue siendo esencial, ya que la causa subyacente requiere tratamiento urgente», advierte Chandley.

En caso de que el animal muestre signos de golpe de calor, la RSPCA recomienda verter agua templada o fría sobre el cuerpo del animal (evitando la cabeza) para estabilizar su temperatura de camino a la clínica.

¿Y los gatos?

Los felinos también pueden recibir RCP bajo el mismo protocolo (30 compresiones por 2 respiraciones por la nariz). Sin embargo, los veterinarios recuerdan un detalle vital: asegúrate por completo de que el gato esté inconsciente antes de acercar tu rostro a su nariz, reduciendo así el riesgo de arañazos o mordeduras por defensa propia.

El interés por los cursos de primeros auxilios para mascotas se ha disparado en los últimos años, y cada vez son más las clínicas que ofrecen formación especializada para salvar vidas.

31 de Mayo 2026