Segunda oleada de desclasificación: El Pentágono libera nuevos archivos secretos y videos de incidentes OVNI

WASHINGTON D.C. – En un movimiento histórico que mantiene en vilo a la comunidad científica y a los entusiastas del fenómeno aeroespacial, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos (Pentágono), en coordinación con la Casa Blanca, publicó una segunda tanda de documentos, videos y audios desclasificados sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP, por sus siglas en inglés), popularmente conocidos como OVNIs.

Esta nueva entrega da continuidad a la masiva liberación de información iniciada bajo la directiva de transparencia de la administración de Donald Trump. El portal oficial donde se aloja el material ya supera los 1,000 millones de visitas a nivel global.

???? | La Fuerza Aérea de EE.UU. F-16C derribó un supuesto OVNI según el segundo lote de archivos sobre OVNIs liberados hoy por el Pentágono en https://t.co/DQeHhCakOI pic.twitter.com/6ibO3cteVt

— Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 22, 2026





Revelaciones clave de la segunda entrega

La nueva serie de archivos incluye reportes multimedia inéditos de las últimas décadas que habían permanecido bajo estricto secreto de Estado. Entre los elementos más destacados se encuentran:

El derribo en el Lago Hurón: Se liberaron imágenes grabadas por sensores Sniper ATP de un caza F-16C de la Fuerza Aérea derribando un presunto objeto no identificado sobre el Lago Hurón (Michigan). Aunque el Pentágono señala que podría tratarse de una anomalía de los sensores infrarrojos, el video muestra la persecución directa del objetivo.

Se liberaron imágenes grabadas por sensores de un caza F-16C de la Fuerza Aérea derribando un presunto objeto no identificado sobre el Lago Hurón (Michigan). La entrevista médica de la misión Apolo 12: El paquete incluye los audios y transcripciones de las revisiones médicas a los astronautas Charles Conrad, Richard Gordon y Alan Bean tras su histórico viaje a la Luna en noviembre de 1969, donde detallan observaciones inusuales.

El paquete incluye los audios y transcripciones de las revisiones médicas a los astronautas Charles Conrad, Richard Gordon y Alan Bean tras su histórico viaje a la Luna en noviembre de 1969, donde detallan observaciones inusuales. Orbes y bolas de fuego en bases militares: Los documentos registran al menos 209 avistamientos de "orbes verdes", "discos" y "bolas de fuego" en las inmediaciones de instalaciones militares. Los reportes de los testigos describen objetos realizando maniobras imposibles para la tecnología humana conocida, perdiéndose de vista a gran velocidad o explotando.

Los documentos registran al menos 209 avistamientos de "orbes verdes", "discos" y "bolas de fuego" en las inmediaciones de instalaciones militares. ???? Estados Unidos libera una segunda ola de archivos OVNI: videos inéditos desatan teorías y misterio mundial



Estados Unidos vuelve a encender el debate sobre la vida fuera de la Tierra tras una nueva desclasificación de archivos relacionados con fenómenos aéreos no… pic.twitter.com/Q7dBzDihQq— HombresabioX (@Hombresabio_X) May 23, 2026



¿Prueba de vida extraterrestre? La postura oficial

A pesar del impacto del material visual y los testimonios de los pilotos, las autoridades estadounidenses mantienen la cautela y no confirman el origen extraterrestre de estos fenómenos.

"La prioridad de estas investigaciones sigue siendo la seguridad nacional y la seguridad aérea. Necesitamos determinar si estos objetos corresponden a tecnologías de vigilancia avanzadas de potencias extranjeras o a fenómenos naturales no catalogados", explicaron voceros del gobierno.

La Casa Blanca reiteró que el objetivo de publicar estos archivos es permitir que "el público y los científicos saquen sus propias conclusiones" de manera abierta.

23 de Mayo 2026