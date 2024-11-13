Paralización del trafico aéreo se debió a equipos obsoletos en zonas remotas que estaban siendo modernizados

14 de Noviembre 2026

El secretario de transporte de Trump atribuyó la histórica paralización del tráfico aéreo del país durante horas a un equipo obsoleto encontrado en una "ubicación remota".

El jefe del Departamento de Transporte, Sean Duffy, declaró a los periodistas en una conferencia de prensa en la sede de la agencia el sábado que un contratista, L3 Harris, estaba reemplazando tecnología antigua en una "ubicación remota" cuando comenzó el problema de comunicaciones con el control de tráfico aéreo.

Duffy afirmó que un contratista estaba realizando tareas de mantenimiento en al menos una de las cuatro ubicaciones remotas de la Administración Federal de Aviación (FAA) y que estaba cambiando las líneas de cable de cobre antiguo a fibra óptica antes de que se interrumpieran las comunicaciones.

Calificó a L3 Harris como el "proveedor obsoleto" del departamento, acusando al contratista de no haber estado a la altura de las circunstancias, lo que provocó la interrupción del servicio.

«Lo que estamos tratando de determinar es si hubo incompetencia por nuestra parte —es decir, si fue un error del usuario o un error de instalación por parte de L3 Harris— o si instalaron un enrutador defectuoso. Todavía no hemos determinado cuál fue la falla. ¿Fue el enrutador? ¿O es que en L3 Harris no estaban haciendo un buen trabajo para nosotros?», continuó.

Duffy explicó que el cable que se estaba reemplazando era tan viejo que iba a ser descatalogado, lo que motivó el mantenimiento rutinario.

Explicó que, al sustituir el cable de cobre por fibra óptica, este saturó otros enrutadores e interrumpió las señales de radar, lo que dificultó la comunicación con el control del tráfico aéreo.

Duffy reiteró que las autoridades no creen que el incidente haya sido resultado de un ciberataque. Añadió que, una vez detectado el problema en la ubicación remota de la FAA, se restablecieron las comunicaciones.

13 de noviembre de 2026

Actualización 8.28 PM

Los reguladores de aviación de Estados Unidos levantaron la suspensión de todos los vuelos en todo el país después de que el servicio estuviera paralizado durante varias horas el viernes debido a una importante interrupción en las comunicaciones.

Más de 15.000 vuelos se han retrasado y otros 5.000 ya han sido cancelados.

El Centro de Comando del Sistema de Control de Tráfico Aéreo (ATCSCC) informó a las 15:54 (hora del este) que el motivo de la suspensión inmediata de los vuelos en Estados Unidos era: "Circunstancias extraordinarias por razones de seguridad".

6.15 PM

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) emitió este viernes una orden de detención en tierra (ground stop) a nivel nacional, paralizando temporalmente todos los despegues en los aeropuertos de Estados Unidos. La agencia gubernamental tomó esta drástica medida citando "circunstancias extraordinarias y razones de seguridad".

Causas de la suspensión

El Secretario de Transporte de EE. UU., Sean Duffy, informó que la paralización fue provocada por una falla técnica en los equipos de comunicación que impactó a todos los Centros de Control de Rutas Aéreas del país. La medida fue implementada por "abundancia de precaución" mientras los técnicos investigan y resuelven el problema.

Por su parte, el Secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aclaró al público que no hay indicios de que se trate de un ataque cibernético malicioso, confirmando que el incidente obedece estrictamente a una interrupción en las telecomunicaciones internas del sistema de tráfico aéreo.

Impacto en las operaciones aéreas

La directiva generó un efecto dominó inmediato y severo en la infraestructura de transporte nacional e internacional:

Vuelos nacionales: Ningún vuelo comercial pudo despegar desde aeropuertos estadounidenses durante el tiempo que la orden general se mantuvo vigente.

Vuelos en el aire: Los aviones que ya se encontraban en tránsito al momento de emitirse la alerta recibieron autorización para continuar hacia sus destinos y aterrizar con normalidad.

Vuelos internacionales: Las salidas y llegadas de vuelos internacionales con destino u origen en Estados Unidos están siendo evaluadas y gestionadas "caso por caso" por las autoridades de aviación.

Retrasos masivos: Según datos de la plataforma de monitoreo FlightAware , hacia media tarde se habían registrado más de 7.800 vuelos retrasados en todo el país y al menos 350 cancelaciones.

Estado actual y recomendaciones

Técnicos de la FAA se encuentran trabajando arduamente para estabilizar los sistemas de comunicación. Pasadas las 7:00 p.m. (hora del Este), la plataforma de rastreo Flightradar24 reportó que algunos vuelos habían comenzado a despegar desde aeropuertos ubicados en el noreste de Estados Unidos, lo que indica una reanudación gradual de las operaciones en ciertas áreas.

Las aerolíneas, como United Airlines, están instando a los pasajeros a no desplazarse a los aeropuertos sin antes verificar el estado más reciente de sus vuelos a través de las aplicaciones móviles oficiales o los sitios web de sus respectivas compañías. Se espera que el efecto dominó en los itinerarios y la reprogramación de tripulaciones provoque retrasos prolongados a lo largo del fin de semana.

13 de Noviembre 2024