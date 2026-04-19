Masacre en Luisiana: El padre de algunos de los menores asesinados es el autor de los asesinados

Ocho niños murieron en un tiroteo masivo en Shreveport, Luisiana, según informan varios medios de comunicación, citando a la policía local.

Los niños fallecidos en el incidente tenían entre 1 y 14 años, según declaró a NBC Christopher Bordelon, portavoz del Departamento de Policía de Shreveport.

Según declaró Bordelon a NBC, el individuo que se cree que fue el autor de los disparos secuestró un coche tras el tiroteo y murió después de que la policía disparara contra el vehículo durante una persecución.

La policía ha declarado a NBC que algunos de los niños asesinados "eran sus descendientes".

El pistolero ha sido identificado como Shamar Elkins, padre de algunos de los menores asesinados.

Elkins, de 31 años, abrió fuego en una casa en Shreveport durante una disputa doméstica, según declaró al Daily Mail Patrick Young, ex agente de policía de la parroquia de Caddo.

El sospechoso, que murió abatido a tiros por la policía durante una persecución en vehículo.





La policía afirma que hay otros dos lugares relacionados con tiroteos. Uno está aproximadamente a un cuarto de milla de distancia, en la calle Harrison, entre la avenida Wallace y la avenida Bernstein, y el tercero en la parroquia de Bossier, en Brompton Lane, cerca de Long Acre Drive.

Según la Policía Estatal de Luisiana, la agencia a cargo de la investigación de Bossier, el sospechoso fue abatido por la policía de Shreveport tras una persecución que lo llevó a cruzar el río hasta Bossier. KTBS 3 News también ha averiguado que probablemente el sospechoso condujo intencionalmente hacia ese vecindario mientras era perseguido porque tenía algún vínculo con alguien que vivía allí.



Dos mujeres adultas sobrevivieron al sangriento incidente tras recibir disparos en la cabeza, mientras que un niño pequeño que también se encontraba en la casa cuando se produjo el tiroteo fue visto saltando desde el tejado en un intento por escapar del ataque, según informó KTBS.

El sospechoso, un hombre adulto, fue abatido a tiros en el lugar de los hechos en Bossier Parish, Shreveport.





El portavoz de la policía, Christopher Bordelon, describió la escena del crimen como "bastante extensa", abarcando dos viviendas en la zona y una tercera cercana.

El autor de los disparos, cuya identidad aún no ha sido revelada, fue abatido a tiros por la policía en la tercera propiedad, cerca de la intersección de West 79th y Lynnwood, después de que robara un automóvil y protagonizara una persecución con los agentes, según informó Bordelon.

"Creemos que él es el único individuo que efectuó disparos en estos lugares", añadió.

19 de Abril 2026