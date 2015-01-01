Trump cancela el viaje de Witkoff y Kushner a Pakistán para mantener conversaciones con Irán

El presidente estadounidense Donald Trump ha cancelado el viaje previsto a Pakistán de los enviados Jared Kushner y Steve Witkoff para mantener conversaciones de paz con Irán.

“Hace poco les dije a mis colaboradores que se estaban preparando para irse, y les dije: ‘No, no van a hacer un vuelo de 18 horas para ir allí. Tenemos todo bajo control. Pueden llamarnos cuando quieran, pero no van a hacer más vuelos de 18 horas para quedarse sentados hablando de tonterías’”, informa la cadena que Trump dijo en una llamada telefónica.

Trump afirma que la cancelación del viaje de los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner a Islamabad para mantener conversaciones no significa automáticamente que la guerra con Irán se vaya a reanudar, a pesar del revés en los esfuerzos de paz.

Al preguntársele si la cancelación significaba que reanudaría la guerra, Trump respondió a Axios: “No. No significa eso. Todavía no lo hemos pensado”.

En una publicación en Truth Social donde confirma y explica su decisión de cancelar el viaje de los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner a Islamabad para conversar con Irán, el presidente estadounidense Donald Trump dice: "Si quieren hablar, lo único que tienen que hacer es llamar".

Tras la salida del ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, de Pakistán, los esfuerzos por alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra parecen estar estancados. Irán ha exigido que Estados Unidos levante el bloqueo de sus puertos como condición para reanudar las conversaciones, pero Estados Unidos ha rechazado esta petición.

“Acabo de cancelar el viaje de mis representantes a Islamabad, Pakistán, para reunirse con los iraníes. ¡Demasiado tiempo perdido en viajes, demasiado trabajo!”, escribe.

“Además, hay una tremenda lucha interna y confusión dentro de su ‘liderazgo’. Nadie sabe quién está al mando, ni siquiera ellos mismos”, afirma. “¡Y nosotros tenemos todas las de ganar, ellos no tienen ninguna!”

“Si quieren hablar, ¡solo tienen que llamar! ¡Al presidente DONALD J. TRUMP!”, concluye.



