29 de Marzo 2026

Ultra Music Festival 2026: Tres Días de Pura Magia en Miami

El skyline de Miami no solo brilló por sus luces habituales, sino por el resplandor de los escenarios más avanzados del mundo. La edición de este año ha sido catalogada como un éxito rotundo, consolidando a la ciudad como la capital mundial de la música electrónica.

Día 1: El Despertar del Gigante

El viernes comenzó con una marea humana cruzando el puente hacia Bayfront Park. Bajo un sol radiante, los primeros beats del Mainstage marcaron el ritmo.

Lo destacado: El diseño del escenario principal, una estructura masiva de pantallas LED que envolvía al público en una experiencia 360°.

El diseño del escenario principal, una estructura masiva de pantallas LED que envolvía al público en una experiencia 360°. El momento: Un set de atardecer que transformó el cielo de Miami en un lienzo de colores mientras miles de personas conectaban a través de la música.

Día 2: La Apoteosis Sonora

El sábado la energía alcanzó niveles estratosféricos. Con el festival a plena capacidad, el flujo de gente fue impecable gracias a una logística mejorada.

Resistance: El concepto underground tomó fuerza en el sector de Megastructure. El techno oscuro y profundo contrastaba perfectamente con el brillo neón de la ciudad.

El concepto tomó fuerza en el sector de Megastructure. El techno oscuro y profundo contrastaba perfectamente con el brillo neón de la ciudad. Sorpresas: No faltaron los invitados inesperados. Colaboraciones en vivo entre DJs legendarios y vocalistas sorpresa mantuvieron a la audiencia en un estado de euforia constante.

Día 3: El Cierre Legendario

El domingo fue la culminación de un viaje sensorial. A pesar del cansancio físico, el espíritu del "Ultranaut" se mantuvo intacto para la recta final.

El Clímax: El set de cierre fue una exhibición de pirotecnia y drones que iluminaron toda la Bahía de Biscayne.

El set de cierre fue una exhibición de pirotecnia y drones que iluminaron toda la Bahía de Biscayne. El Éxito: Más allá de la música, el éxito radicó en la armonía: una producción impecable, seguridad de primer nivel y una audiencia internacional que bailó en paz bajo las palmeras de Florida.

¿Por qué fue un éxito total?

Innovación Visual: El uso de inteligencia artificial para los visuales en tiempo real dejó a todos boquiabiertos. Sonido Impecable: No importaba en qué rincón del parque estuvieras, la fidelidad del audio era absoluta. Impacto Global: Millones de personas siguieron la transmisión en vivo, poniendo los ojos del mundo sobre Miami una vez más.

El Ultra 2026 no fue solo un festival; fue la prueba de que, cuando la música y la tecnología se unen en el entorno paradisíaco de Miami, el resultado es simplemente histórico.

28 de Marzo 2026

Aquí tienes lo más importante para hoy sábado 28 de marzo de 2026 en el Ultra Music Festival de Miami. Como hoy es el segundo día, el festival abre sus puertas un poco más temprano que ayer y la energía ya está a tope en Bayfront Park.

???? Horarios y Streaming

Apertura de puertas: 12:00 PM.

12:00 PM. Cierre: 12:00 AM (Medianoche).

12:00 AM (Medianoche). Transmisión en vivo (#ULTRALIVE): Comienza a las 3:00 PM ET . Puedes verla en el canal oficial de YouTube de Ultra, cubriendo el Main Stage, Worldwide y el Resistance Megastructure.

???? Sets Imperdibles (Sábado 28)

El plato fuerte de hoy es la curación especial de Swedish House Mafia en el escenario principal:

Escenario Artista / Set Hora Main Stage Sebastian Ingrosso b2b Steve Angello 10:45 PM - 11:55 PM Main Stage Armin van Buuren 9:35 PM - 10:35 PM Main Stage Hardwell 8:30 PM - 9:30 PM Megastructure Carl Cox (Hybrid Set) 9:00 PM - 12:00 AM Megastructure Adam Beyer b2b Joseph Capriati 7:00 PM - 9:00 PM Worldwide ISOxo 11:00 PM - 12:00 AM The Cove Joris Voorn b2b Korolova 10:00 PM - 12:00 AM

☀️ Pronóstico del Clima

Tarde: Muy agradable y soleado con máximas de 82°F (28°C) . Perfecto para estar en la zona de los escenarios.

Muy agradable y soleado con máximas de Perfecto para estar en la zona de los escenarios. Noche: ¡Ojo aquí! Se espera que la nubosidad aumente después del atardecer. Hay un 50% de probabilidad de lluvias y tormentas aisladas hacia la medianoche. Si vas al festival, un poncho ligero no estaría de más.

¡Ojo aquí! y tormentas aisladas hacia la medianoche. Si vas al festival, un poncho ligero no estaría de más.



⚠️ Notas de Seguridad y Transporte

Transporte: La mejor opción sigue siendo el Metromover (estaciones Bayfront Park o College/Bayside). Si usas Uber o Lyft, camina unas cuadras lejos del parque para evitar el tráfico y las tarifas dinámicas.

La mejor opción sigue siendo el (estaciones Bayfront Park o College/Bayside). Si usas Uber o Lyft, camina unas cuadras lejos del parque para evitar el tráfico y las tarifas dinámicas. Noticia local: Hubo un incidente policial aislado cerca del hotel YVE esta mañana, pero las autoridades han confirmado que el festival continúa con normalidad y con seguridad reforzada.

¡Disfruta del festival si vas, o del live stream si te quedas en casa!

27 de Marzo 2026

El Ultra Music Festival 2026 acaba de arrancar oficialmente este, viernes 27 de marzo, en el icónico Bayfront Park de Miami. Este año es especialmente significativo porque, tras la histórica celebración del 25 aniversario el año pasado, el festival está apostando por una renovación masiva.

1. El Gran Debut de Hoy (Viernes 27)

El ambiente en "Miam-i" (como le decimos con cariño) está que arde. El plato fuerte para la apertura de esta noche es la combinación de John Summit y Dom Dolla, quienes están dominando la escena house actual. Además, hoy marca el inicio de sets muy esperados como el de DJ Snake, quien regresa tras una pausa de cuatro años.

UMF ULTRA MUSIC FESTIVAL 2026 in miami March 27, 28, 29 – 2026 Bayfront Park

Downtown Miami, FL@ultra #ULTRA2026 #ULTRALIVE

Friday Day1

presents #RESISTANCE Megastructure pic.twitter.com/WxQsHXDKSZ

— TempleZ666 (@GeraldGardn666) March 27, 2026

2. Lo más destacado del Lineup 2026

La organización anunció que el 80% de los artistas son nuevos respecto al año pasado, buscando frescura total. Algunos de los momentos que paralizarán el fin de semana son:

Alesso B2B Martin Garrix: El set más anticipado, donde presentarán oficialmente su colaboración "Inside our Hearts" .

El set más anticipado, donde presentarán oficialmente su colaboración Amelie Lens B2B Sara Landry: Un debut mundial exclusivo de dos reinas del techno que promete ser de los más intensos en el escenario RESISTANCE.

Un debut mundial exclusivo de dos reinas del techno que promete ser de los más intensos en el escenario RESISTANCE. BZRP (Bizarrap): El productor argentino hace su debut oficial en el Ultra Miami, lo cual ha generado muchísima expectativa entre el público latino.

El productor argentino hace su debut oficial en el Ultra Miami, lo cual ha generado muchísima expectativa entre el público latino. Sebastian Ingrosso B2B Steve Angello: Una mini-reunión de Swedish House Mafia para los nostálgicos del Main Stage.

Una mini-reunión de Swedish House Mafia para los nostálgicos del Main Stage. Ultra Miami 2026 arranca con un 80% de caras nuevas y debuts históricos"

3. Aniversarios y "Takeovers"

Varios sellos y marcas están celebrando hitos importantes dentro del festival:

Armin van Buuren: Celebra 25 años de su programa A State of Trance (ASOT) con un escenario dedicado.

Celebra de su programa con un escenario dedicado. Steve Aoki: Celebra los 30 años de su sello Dim Mak .

Celebra los de su sello Dirty Workz: El sello de Hardstyle cumple 20 años y tendrá su propio día de pura potencia.

4. Horarios y Logística

Si estás por allá o lo sigues de cerca, recuerda los horarios locales (EST):

Viernes: 4:00 PM – 12:00 AM.

4:00 PM – 12:00 AM. Sábado: 02:00 PM – 12:00 AM.

02:00 PM – 12:00 AM. Domingo: 12:00 PM – 10:00 PM.

Dato curioso: Para los que no pudieron ir, el Ultra Live (su livestream oficial) está activo en YouTube, permitiendo ver los sets principales en 4K desde cualquier parte del mundo.

28 de Marzo 2026