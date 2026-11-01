Gran triunfo para la Florida, la Enmienda 3 es aprobada por gran mayoría
4 de Noviembre 2026
En las elecciones de 2026 los votantes aprobaron la Enmienda 3 en Florida al superar el umbral del 60% requerido. Esta medida implementa recortes significativos en los impuestos a la propiedad, incrementando la exención para la vivienda principal a 150.000 dólares en 2027 y a 250.000 dólares en 2028. Además, establece nuevos límites a los incrementos de impuestos para propiedades no residenciales, incluyendo negocios y unidades de alquiler.
La aprobación de la Enmienda 3 en Florida genera impactos directos tanto en las finanzas de los propietarios como en la administración de los presupuestos gubernamentales.
Ampliación de Exenciones a la PropiedadLa medida establece un incremento en la exención de impuestos a la vivienda principal (homestead exemption) para todos los gravámenes no escolares.
Impacto en los Presupuestos de Gobiernos LocalesAl reducirse la base de valor de las propiedades sujetas a impuestos, los condados y municipios enfrentarán una disminución significativa en su recaudación.
Efectos en Negocios y Nuevos ResidentesLa enmienda también incluye cambios estructurales en los límites de evaluación anual para las propiedades que no califican como vivienda principal (como locales comerciales, segundas residencias y propiedades de alquiler), y establece ciertas condiciones sobre el tiempo de residencia requerido para que los nuevos habitantes accedan a las exenciones ampliadas.
1 de Noviembre 2026
La Enmienda 3 de Florida, que se votará en las elecciones del 3 de noviembre de 2026, propone cambios estructurales significativos a los impuestos a la propiedad en el estado.
Estado en las encuestas y requisitos de aprobación
Para que cualquier enmienda constitucional pase en Florida, requiere alcanzar una supermayoría del 60% de los votos a favor.
Importancia e impacto para los residentes
La aprobación de esta medida tiene implicaciones profundas y divididas para el estado, afectando de manera distinta a diferentes sectores de la población:
- Alivio fiscal directo para propietarios: Quienes son dueños de su vivienda principal verían una reducción sustancial en sus impuestos a la propiedad, ya que una mayor porción del valor de su casa quedaría libre de impuestos locales (excluyendo los impuestos escolares).
- Reducción de ingresos para los gobiernos locales: Analistas legislativos estiman que la enmienda reduciría los ingresos de los gobiernos locales en aproximadamente $4.6 mil millones para el año fiscal 2027-28 y hasta $8.4 mil millones al año siguiente.
- Los que se oponen
hablan de posibles recortes a servicios o aumentos de tasas, estos
incluyen a la ACLU, los sindicatos y los gobiernos locales
que están evitando que les eliminen los grandes salarios, burocracia y los
puestos innecesarios, a costa de los propietarios de vivienda en el estado. Los
críticos de estos gobiernos locales han destacado que el por ciento que les
reducirán a su presupuesto lo pueden ajustar eliminando los proyectos y
posición innecesarias además el estado de la florida tiene un presupuesto
dedicado para lidiar con estos recortes.
1 de Noviembre 2026
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