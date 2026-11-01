Gran triunfo para la Florida, la Enmienda 3 es aprobada por gran mayoría

4 de Noviembre 2026

En las elecciones de 2026 los votantes aprobaron la Enmienda 3 en Florida al superar el umbral del 60% requerido. Esta medida implementa recortes significativos en los impuestos a la propiedad, incrementando la exención para la vivienda principal a 150.000 dólares en 2027 y a 250.000 dólares en 2028. Además, establece nuevos límites a los incrementos de impuestos para propiedades no residenciales, incluyendo negocios y unidades de alquiler.

La aprobación de la Enmienda 3 en Florida genera impactos directos tanto en las finanzas de los propietarios como en la administración de los presupuestos gubernamentales.

Ampliación de Exenciones a la PropiedadLa medida establece un incremento en la exención de impuestos a la vivienda principal (homestead exemption) para todos los gravámenes no escolares. Esta exención aumentará a 150.000 dólares en 2027 y alcanzará los 250.000 dólares en 2028, tras lo cual se ajustará anualmente de acuerdo con la inflación. Esto representa un ahorro sostenido para quienes residen de manera permanente en su propiedad en el estado.

Impacto en los Presupuestos de Gobiernos LocalesAl reducirse la base de valor de las propiedades sujetas a impuestos, los condados y municipios enfrentarán una disminución significativa en su recaudación. Estos ingresos son los que habitualmente financian servicios esenciales a nivel local, como seguridad pública, infraestructura, control de inundaciones y mantenimiento vial. Para compensar esta pérdida de fondos, las administraciones locales podrían verse obligadas a priorizar gastos operativos o evaluar ajustes en las tasas impositivas locales (conocidas como millage rates).

Efectos en Negocios y Nuevos ResidentesLa enmienda también incluye cambios estructurales en los límites de evaluación anual para las propiedades que no califican como vivienda principal (como locales comerciales, segundas residencias y propiedades de alquiler), y establece ciertas condiciones sobre el tiempo de residencia requerido para que los nuevos habitantes accedan a las exenciones ampliadas.

1 de Noviembre 2026

La Enmienda 3 de Florida, que se votará en las elecciones del 3 de noviembre de 2026, propone cambios estructurales significativos a los impuestos a la propiedad en el estado. De ser aprobada, la medida aumentaría la exención del impuesto a la propiedad ("homestead exemption") para impuestos no escolares de los $50,000 actuales hasta $150,000 en 2027, y a $250,000 en 2028. Además, reduciría el límite anual de aumento de tasación para propiedades que no son vivienda principal del 10% al 5%, lo que se traduce en un alivio monetario sin precedentes para los propietarios de vivienda y un intensivo para aumentar las ventas de casas en la Florida estancada por la crisis actual que vive el país, lo que impulsaría la economía de la Florida.

Estado en las encuestas y requisitos de aprobación

Para que cualquier enmienda constitucional pase en Florida, requiere alcanzar una supermayoría del 60% de los votos a favor. Debido a este alto umbral, la competencia es reñida. Para consultar tu boleta de muestra oficial o los detalles de registro, puedes visitar el portal oficial de elecciones de tu condado o del Secretario de Estado de Florida.

Importancia e impacto para los residentes

La aprobación de esta medida tiene implicaciones profundas y divididas para el estado, afectando de manera distinta a diferentes sectores de la población:

Alivio fiscal directo para propietarios: Quienes son dueños de su vivienda principal verían una reducción sustancial en sus impuestos a la propiedad, ya que una mayor porción del valor de su casa quedaría libre de impuestos locales (excluyendo los impuestos escolares).

Reducción de ingresos para los gobiernos locales: Analistas legislativos estiman que la enmienda reduciría los ingresos de los gobiernos locales en aproximadamente $4.6 mil millones para el año fiscal 2027-28 y hasta $8.4 mil millones al año siguiente.

Los que se oponen hablan de posibles recortes a servicios o aumentos de tasas, estos incluyen a la ACLU, los sindicatos y los gobiernos locales que están evitando que les eliminen los grandes salarios, burocracia y los puestos innecesarios, a costa de los propietarios de vivienda en el estado. Los críticos de estos gobiernos locales han destacado que el por ciento que les reducirán a su presupuesto lo pueden ajustar eliminando los proyectos y posición innecesarias además el estado de la florida tiene un presupuesto dedicado para lidiar con estos recortes.

1 de Noviembre 2026

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