EEUU se BLINDA ante el coronavirus, prohíbe entrada a todo el que haya visitado China

Funcionarios estadounidenses han emitido una cuarentena federal 'sin precedentes' para los 195 pasajeros evacuados de Wuhan, y dijeron el viernes que su prueba para el nuevo coronavirus puede ser negativa si alguien no ha desarrollado síntomas, pero luego podrían enfermarse.

Estados Unidos negará la entrada a extranjeros que representen riesgo de contagio y declara emergencia de salud publica por el virus.



Washington ha prohibido la entrada de todos los que hayan visitado China en las pasadas dos semanas.

La aerolinea United, se une a Delta y American Airlines y prohibe todos los vuelos a China.

Durante una rueda de prensa en Viernes, la directora del Centro Nacional para el Control y la Prevención de Enfermedades del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias, calificó el brote de coronavirus como una 'amenaza para la salud sin precedentes', ya que reveló que los casos en todo el mundo han aumentado un 26 por ciento en solo 24 horas, o sea 10 mil casos en 24 horas en todo el mundo.

La Organización Mundial de la Salud declararo el brote una emergencia de salud pública de preocupación internacional el jueves.

Estados Unidos también desaconsejó todos los viajes a China y se ordenó una cuarentena para los 195 pasajeros evacuados de Wuhan después de que uno intentó huir de la base aérea de la Reserva de Marzo en el condado de Riverside.

Era la primera vez que los CDC habían ordenado una cuarentena en 50 años.

Un estudio reciente del New England Journal of Medicine documentó el primer caso de transmisión de coronavirus de un paciente que no tenía síntomas a otra persona.

Esta revelación es particularmente preocupante a la luz de la revelación del Dr. Messonnier del viernes de que una persona aún puede desarrollar la enfermedad más tarde después de dar negativo para el coronavirus mientras no presentaban síntomas.

Una buena noticia es que en Estados Unidos la enfermedad no se está propagando activamente en las comunidades.

El jueves fue la primera vez que las autoridades confirmaron el caso de transmisión de coronavirus de persona a persona en los EE. UU. Después de que un hombre en Illinois fue infectado por su esposa, que previamente había viajado a China.

"La razón principal de esta declaración no es lo que está sucediendo en China, sino lo que está sucediendo en otros países", dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS, en una conferencia de prensa.

"Nuestra mayor preocupación es la posibilidad de que el virus se propague a países con sistemas de salud más débiles, que no están preparados para enfrentarlo".

La pareja, que no ha sido identificada, ahora está aislada en el Hospital St Alexius en Hoffman Estates, un suburbio de Chicago.

Según funcionarios del Departamento de Salud de Illinois, la esposa está "bien" y el esposo está "estable".

La esposa viajó a Wuhan, donde se originó el virus, a fines de diciembre para cuidar a su anciano padre.

Anteriormente, todos los casos confirmados en EE. UU. Habían sido en pacientes que viajan a Wuhan, donde se ha producido un brote desde diciembre de 2019.

Sin embargo, se han reportado casos de transmisión de persona a persona fuera de China, incluso en Alemania, Japón, Taiwán y Vietnam.

Los otros cuatro casos han sido confirmados en el condado de Maricopa, Arizona; Condado de Orange y Condado de Los Ángeles, California; y el condado de Snohomish, Washington.

Actualmente, 168 casos están bajo investigación en al menos 26 estados, 21 de ellos solo en Illinois.

Los CDC dicen que es probable que se notifiquen más casos del virus, conocido como 2019-nCoV, en los próximos días y semanas.

Los signos y síntomas de la enfermedad incluyen fiebre, tos y dificultad para respirar, con un 20 por ciento de los casos que se vuelven severos.

Los funcionarios de salud dicen que los mejores pasos que los estadounidenses pueden tomar para mantenerse seguros es practicar una higiene básica, que incluye lavarse las manos con agua tibia y jabón y toser o estornudar poniendo el codo sobre la boca.

Más de 8.300 personas se han enfermado en al menos 22 países y territorios en medio de un esfuerzo internacional para detener la propagación.

Antena305 y Agencias

31 de enero 2020