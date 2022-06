El popular influencer cubano Alex Otaola se postulará para alcalde de MiamiDade

El influencer cubano más notorio en la internet y la redes sociales, radicado en Miami, Alex Otaola anunció que presentará su candidatura a la alcaldía del condado MiamiDade, aunque no forma parte de sus anhelos personales, pero la situacion actual lo amerita según destacó en su popular show en redes sociales.

"Voy a correr para la alcaldía del condado. No me interesa, no forma parte de mis planes, pero lo voy a hacer, tengo que hacerlo, y vamos a empezar a cambiar las cosas", afirmó OtaOla, noticia que rápidamente recorrió la internet.



El presentador insistió que su "objetivo de correr para alcalde del condado será, únicamente, sacar a los comunistas de esta ciudad".

"Como tengamos que hacerlo, vamos a hacerlo. Vamos a cerrar el descaro, vamos a cerrar la manera en la que la dictadura sigue alimentando un círculo vicioso por los descerebrados", declaró.

"Lo voy a decir claro: si usted no quiere que quiten los viajes a Cuba, las agencias, que se acabe el descaro, no vote por mí, porque si gano voy a hacer absolutamente todo para que de esta ciudad, de este condado, no salga un solo dólar que alimente la dictadura, no salga un solo barco, no se venda una sola naranja", sostuvo.

Alex Otaola ha acusado a grupos de activistas procastristas, como Puentes de Amor, de hacer propaganda en favor del régimen y además "esparcir" el sistema político impuesto en Cuba. También ha cuestionado "la entrada desmedida" de emigrantes por la frontera sur, diciendo que entre ellos hay miembros de la Seguridad del Estado, represores y otras personas a las que ha señalado de beneficiar a dictadura con negocios, cargamentos de ayuda o manipulando la opinión pública.





Fuente Cubanos por el Mundo y Diario las Américas.

23 de junio 2022