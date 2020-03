Alcalde de Miami en cuarentena voluntaria al igual que senador Rick Scott

El alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, se pone en cuarentena voluntaria después de asistir a eventos en Miami esta semana en los que estuvo presente un miembro de la delegación brasileña que dio positivo por COVID-19.

Suárez dijo en un mensaje de video reproducido en una conferencia de prensa el jueves que no cree que haya tenido contacto con el director de comunicaciones del presidente brasileño, Fábio Wajngarten, durante los eventos.

Dijo que no ha mostrado síntomas del virus, pero se auto-pone en cuarentena como medida de precaución.

El senador estadounidense Rick Scott, republicano por Florida, también anunció el jueves que está en cuarentena voluntaria luego de un posible contacto con Wajngarten.

"La Embajada dijo que la persona no tenía síntomas antes o el día de la conferencia", dijo Scott en un comunicado. “Después de consultar con el médico me dijeron que mi riesgo es bajo y que no necesito hacerme una prueba o ponerme en cuarentena. Sin embargo, la salud y la seguridad del pueblo estadounidense es mi enfoque y he tomado la decisión de ponerme en cuarentena con mucha precaución ”.

Un comunicado de la oficina de comunicaciones del presidente el jueves dijo que el director de comunicaciones de Bolsonaro, Fábio Wajngarten, se unió a Bolsonaro en un viaje de tres días a los EE. UU. Y el sábado estaba en el resort Mar-a-Lago, donde publicó una foto de sí mismo posando junto a Trump.

Un video del evento también lo mostró de pie directamente detrás de ambos presidentes mientras se dirigían a una multitud.

