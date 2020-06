Caos y violencia en 25 ciudades de Estados Unidos incluyendo Miami

Las protestas y disturbios raciales volvieron este sábado a ocupar las calles de distintas ciudades en los Estados Unidos, con Minneapolis, en el estado de Minnesota, como epicentro, donde miles de personas se manifestaron contra la violencia policial contra los afroamericanos, pese a que se declararon toques de queda en al menos 25 ciudades de 16 estados. Hay al menos un muerto y cientos de personas detenidas.

Una treintena de urbes del país, desde Los Ángeles a Chicago, pasando por Cleveland, Washington DC y Nueva York, están siendo escenario de protestas por la muerte del hombre de la raza negra George Floyd, un hombre de raza negra, que murió a manos de la policía el pasado lunes en Minneapolis.

En esa localidad, centenares de personas se congregaron minutos antes de que empezara el toque de queda nocturno decretado por las autoridades a partir de las 20.00 hora local (01.00 hora GMT), en la zona del Quinto Distrito, donde el viernes una sucursal bancaria y una comisaría fueron incendiados.

Las escenas de coches policiales incendiados, carreteras bloqueadas, ventanas rotas y el lanzamiento de cócteles molotov se repitieron en distintos puntos de Estados Unidos, donde la policía empleó gases lacrimógenos y balas de goma contra los manifestantes.

En Filadelfia, los participantes en las concentraciones vandalizaron un vehículo de la policía e hicieron pintadas e intentaron arrancar la estatua del exalcalde Frank Rizzo en el centro de la ciudad. Rizzo, fallecido en 1991, fue comisionado policial y se labró fama de tener mano dura.

Entretanto, en lugares como Chicago y Los Ángeles, los manifestantes se enfrentaron a la policía, que disparó balas de goma contra ellos.

El Departamento de Seguridad Pública de Pittsburgh, en el estado de Pensilvania, señaló en Twitter que varios oficiales de policía había resultado heridos durante los disturbios en esta localidad, mientras que tres periodistas había sufrido lesiones o habían sido atacados por los participantes en las protestas.

Miles de personas protestaron por tercer día consecutivo en Nueva York, al tiempo que las autoridades anunciaron la detención de dos hermanas acusadas de lanzar el viernes un cóctel molotov a la policía.

En Washington DC, cientos de personas se congregaron en las inmediaciones de la Casa Blanca, y hubo escaramuzas con el Servicio Secreto, encargado de la seguridad en la mansión presidencial, después de que derribaran una valla.

En la costa oeste, el Departamento de Policía de Seattle informó en un comunicado de que "tras horas de protestas pacíficas, la multitud se volvió violenta y agresiva, y comenzó a tirar botellas contra los oficiales".

Como resultado de esos altercados varios manifestantes y agentes han resultado heridos, indicó la policía.

El centro de Miami (Florida) fue testigo de una protesta de dos millares de personas, como parte de una convocatoria de organizaciones sociales.

Seis estados -Georgia, Kentucky, Wisconsin, Colorado, Ohio y Utah- se unieron este sábado a Minnesota para ordenar la movilización de la Guardia Nacional, un cuerpo de reserva, para hacer frente a los disturbios.

De acuerdo con la cadena CNN, en al menos 25 ciudades en 16 estados se han impuesto toques de queda: En California figuran están Beverly Hills y Los Ángeles. En Colorado la ciudad de Denver. En Florida, Miami. En Georgia, Atlanta. Mientras que en Illinois, Chicago.

También se ha impuesto toque de queda en el estado de Kentucky, la ciudad de Louisville. En Minnesota, Minneapolis y San Pablo. En Nueva York, Rochester. En Ohio, Cincinnati. En Cleveland, Colón, Dayton y Toledo

En el estado de Oregon, Eugene y Portland. En Pensilvania, Filadelfia y Pittsburgh. En Carolina del Sur, Charleston y Columbia. En Tennesse, Nashville. En Uah, Salt Lake City. En Washington, Seattle y en Wisconsin, Milwaukee.

Las manifestaciones de los últimos días han incluido saqueos e incendios a edificios públicos.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, anunció la movilización de los 13.000 efectivos de la Guardia Nacional de su estado, un despliegue del que no se tenía noticia desde la Segunda Guerra Mundial.

Walz advirtió que se avecinaba una situación "peligrosa" en las calles el sábado por la noche y añadió que había pedido la asistencia del secretario de Defensa.

Las unidades de la policía militar permanecen alertas para una posible intervención en Minneapolis, con un tiempo de respuesta de cuatro horas, indicó el Pentágono en un comunicado.

“Nosotros podemos enviarle nuestros soldados muy rápidamente”, había dicho más temprano el presidente Donald Trump en la Casa Blanca.

La policía militar no está autorizada a intervenir en el territorio estadounidense, salvo en caso de insurrección. Ese cuerpo no se ha desplegado desde 1992, cuando fue convocado durante los violentos disturbios de Los Ángeles a raíz de la muerte a manos de la policía de otro hombre negro, Rodney King.

Los cargos de asesinato en tercer grado presentados el viernes contra el agente Derek Chauvin por la muerte de Floyd no lograron calmar la ira de manifestantes contra el racismo policial, desde Nueva York hasta Los Ángeles.

Caos

En Minneapolis entró en vigor el toque de queda el viernes por la noche, después de tres noches de fuertes protestas.

El saqueo el viernes fue generalizado, según imágenes que mostraron a personas que salían de tiendas cargando productos.

"Esto no se trata de la muerte de George. Esto no se trata de inequidades que eran reales. Esto se trata de caos", dijo Walz a periodistas el sábado temprano.

Pero esa opinión no fue compartida en las calles. "Necesito que me mires a los ojos y me sientas", dijo la manifestante Naeema Jakes. "Esto es dolor, esto es dolor".

Piden cargos más duros contra policías

El viernes, la familia de George Floyd, 46 años, a la que Trump dijo haber llamado, consideró la detención de Chauvin como un primer paso "en el camino a la justicia", aunque pidió cargos más duros contra él, así como el arresto de los otros agentes implicados.

Chauvin es uno de los cuatro agentes despedidos del cuerpo policial tras conocerse el video que muestra el arresto de Floyd y su muerte.

La policía lo detuvo por tratar supuestamente de pagar en una tienda con un billete falso de 20 dólares.

El fiscal del condado Mike Freeman dijo que los otros tres oficiales presentes cuando murió Floyd también estaban bajo investigación, y anticipó que se impondrán cargos contra ellos.

Agencias AFP Y EFE

31 de mayo 2020