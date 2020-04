​Demócratas del Senado bloquearon proyecto de ley para agregar 250 millones adicionales en ayuda

Los demócratas del Senado bloquearon el jueves los esfuerzos del Partido Republicano para aprobar por unanimidad legislación para agregar $250 mil millones al programa de préstamos para pequeñas empresas del gobierno destinado a ayudar a las empresas devastadas por la pandemia del coronavirus.

El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, intentó remitir el proyecto de ley por unanimidad, pero el senador demócrata Ben Cardin se opuso a la medida, que detiene por completo el plan del presidente Donald Trump para impulsar el programa de “protección de cheques de pago.”

"Acabamos de descubrir que 16 millones de estadounidenses han sido despedidos en tres semanas", continuó. 'Un asombroso 10% de la fuerza laboral ahora está sin trabajo. Esta es una crisis. No hay tiempo para maniobras partidarias o políticas como de costumbre. Espero que los demócratas reviertan el rumbo y que aumentemos pronto el apoyo al sueldo ''.

El líder de la mayoría, Mitch McConnell, afirmó antes de la votación el jueves por la mañana que los demócratas están impidiendo una expansión del programa de protección de cheques de pago (PPP) para las pequeñas empresas porque quieren forzar negociaciones sobre otras medidas para el alivio del coronavirus.

El propósito de este proyecto de ley era no hacer nada más que agregar $250 mil millones en fondos para pequeñas empresas estadounidenses y era un proyecto de ley sin nada adicional adicional aparte de aumentar el financiamiento.

“Espero que ninguno de mis colegas se oponga a mi solicitud de estos fondos que se necesitan con urgencia. No hay ninguna razón por la cual este programa bipartidista de ahorro de trabajo deba ser rehén de otras prioridades. Necesitamos más fondos y los necesitamos rápido,” el líder McConnell intentó instar al Congreso. “No bloquee la ayuda de emergencia a la que no se opone solo porque quiere algo más.”

Todo fracasó después de que el senador demócrata Ben Cardin se negara a permitir que ocurriera una votación unánime. La razón demócrata para bloquear el proyecto de ley fue revelada esta mañana por Chuck Schumer, quien junto con Nancy Pelosi están exigiendo un mayor financiamiento para los cupones de alimentos antes de que aprueben algo.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, también afirmó que la medida habría fallado en su cámara si hubiera llegado a su escritorio sin las disposiciones que describió incluidas.

'He dicho muy claramente: lo que proponen no obtendrá el consentimiento unánime de la Cámara. No hay ninguna razón por la que no puedan venir a la mesa y ver el valor de lo que estamos ofreciendo '', dijo Pelosi.

"No se puede esperar que dosifiquemos la desigualdad en el acceso al capital mientras intentamos combatir el coronavirus", continuó, haciendo referencia al rechazo de la contrapropuesta de los demócratas.

Pelosi dijo que evitaría entrometerse en los asuntos del Senado, pero agregó: "Solo les digo lo que hará la Cámara".

En solo unos días, este programa se ha vuelto abrumadoramente popular", dijo McConnell. "Gracias al arduo trabajo de las pequeñas empresas y los prestamistas, miles de millones de dólares ya han aterrizado y decenas de miles de millones más ya están en proceso".

"Los empleos se están salvando literalmente mientras hablamos", continuó el republicano de Kentucky. "Pero rápidamente se está volviendo claro que el Congreso necesitará proporcionar más fondos o este programa crucial puede agotarse". Eso no puede suceder.

9 de abril 2020