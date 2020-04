El antiviral remdesivir de EEUU está mostrando una gran promesa

El tratamiento experimental contra el coronavirus el antiviral remdesivir está mostrando una gran promesa en un ensayo clínico de Chicago, según el sitio de noticias de salud STAT.

La entidad médica informó que los pacientes que participan en el ensayo y que están muy enfermos experimentaron recuperaciones rápidas de fiebre y síntomas respiratorios en tan solo unos días. Casi todos los pacientes fueron dados de alta en menos de una semana, dijo.

El antiviral se utilizó anteriormente para tratar a los pacientes con Ébola y ha está recibiendo una atención masiva en todo el planeta como esperanza en lucha por contener la pandemia de coronavirus, mientras se logra una vacuna.

Según la STAT, unas 125 personas con COVID-19, 113 con síntomas graves, fueron reclutadas por la Universidad de Medicina de Chicago en los dos ensayos clínicos de la fase 3 de Gilead.

En un video, Kathleen Mullane, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Chicago que supervisa los estudios remdesivir, dijo que la mayoría de los pacientes ya habían sido dados de alta y que solo dos habían muerto, según STAT.

El mes pasado, el presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró que el antiviral remdesivir "parece tener un muy buen resultado".



Una portavoz de Gilead dijo a Fox News que es necesario analizar la totalidad de los datos para sacar conclusiones del juicio. "Esperamos que los datos de nuestro estudio de Fase 3 en pacientes con infección grave por COVID-19 estén disponibles a fines de este mes, y que los datos adicionales de otros estudios estén disponibles en mayo".

"Estamos agradecidos por todos los esfuerzos de los investigadores y pacientes que participan en nuestros estudios y esperamos compartir los resultados del conjunto de datos completo", agregó la portavoz.

Un residente de Chicago llamado Slawomir Michalak, de 57 años, fue uno de los participantes del estudio. El hombre contrajo covid-19 a primeros de abril y fue hospitalizado con fiebre alta y dificultades respiratorias. "Sentía como si alguien me estuviera golpeando en los pulmones", asegura. Tras someterse al tratamiento experimental, fue dado de alta al cabo de cuatro días. "El remdesivir fue un milagro", afirma Michalak.



Entendemos la necesidad urgente de un tratamiento con COVID-19 y el interés resultante en los datos de nuestro remdesivir de medicamentos antivirales en investigación.

Esperamos que los datos de nuestro estudio de Fase 3 en pacientes con infección grave por COVID-19 estén disponibles a fines de este mes, y los datos adicionales de otros estudios estarán disponibles en mayo

El informe llega menos de una semana después de que otro pequeño estudio de investigación revelo lo prometedor del remdesivir que también está mostrando una promesa temprana en la batalla contra el brote de coronavirus.

El estudio, que fue publicado en el New England Journal of Medicene New, fue apoyado por Gilead Sciences. Remdesivir aún está esperando la aprobación regulatoria como tratamiento de coronavirus.

En una carta abierta publicada la semana pasada, el CEO de Gilead, Daniel O'Day, explicó que se han establecido siete ensayos clínicos para determinar si remdesivir es un tratamiento seguro y efectivo para COVID-19.

En China se inició los primeros dos estudios a principios de febrero para pacientes con síntomas graves y moderados de la enfermedad", escribió. "Desde entonces, se han iniciado cinco ensayos adicionales en todo el mundo".

"Gilead está realizando dos estudios de Fase 3 en áreas con una alta prevalencia de COVID-19 en los Estados Unidos, Asia y Europa", agregó O'Day. "Uno de estos es para pacientes con enfermedad grave y los otros estudios remdesivir en pacientes con síntomas más moderados".

El Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE. UU. (NIAID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) también están realizando ensayos globales, respectivamente.

"Esperamos que tengamos datos preliminares del estudio de remdesivir en pacientes graves a fines de abril y trabajemos rápidamente para interpretar y compartir los hallazgos", dijo O'Day en la carta.

En mayo, Gilead espera obtener datos iniciales del ensayo NIAID, que está controlado con placebo, así como su propio estudio de pacientes con síntomas moderados de COVID-19.

El mes pasado, Gilead destaco cambios en su programa de tratamiento. La compañía implementó el programa de "acceso ampliado" en un esfuerzo por permitir que hospitales y médicos soliciten el uso de remdesivir de emergencia para múltiples pacientes gravemente enfermos a la vez. El programa anterior de "uso compasivo" ahora está designado para niños y mujeres embarazadas.

En otra carta abierta enviada el mes pasado, O'Day dijo que Gilead está aumentando la producción de remdesivir, un proceso que requiere química especializada y múltiples reacciones en cadena.

Agencias

17 de abril 2020