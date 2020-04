Estados Unidos investiga origen del coronavirus y la responsabilidad de China

Estado Unidos no parece excluir la hipótesis de que el coronavirus que ha originado una pandemia que deja más de 137.000 muertos en el mundo pudiera provenir de un laboratorio en la ciudad china de Wuhan, y evoca una “investigación” para conocer sobre su origen.

Un grave error ocurrido en un laboratorio en la ciudad de Wuhan pudo haber originado la COVID-19. Al parecer, China no pretendía crear un arma biológica, sino demostrar su capacidad de identificar y combatir los virus de una forma igual o mejor a la de Estados Unidos, informaron fuentes a Fox News.

“Cada vez escuchamos más la historia... estamos haciendo un examen muy completo de esta horrible situación”, dijo Donald Trump, al ser preguntado por esta versión durante una rueda de prensa.

Las fuentes que hablaron con el medio estadounidense dijeron que la transmisión inicial fue de un murciélago a un humano, y que el paciente cero trabajaba en el laboratorio de Wuhan, ciudad china donde se originó la pandemia.

“Este podría ser uno de los encubrimientos más costosos de la historia”, dijo una fuente a Fox News.

Las pruebas que sustentan esta versión vienen de información clasificada y de otros tipos de documentos, como fuentes open-source.

“Llevamos a cabo una investigación exhaustiva sobre todo lo que podamos saber de cómo el virus se propagó, contaminó el mundo y provoco tal tragedia”, declaró el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, en la cadena Fox News.

Pompeo fue preguntado el miércoles por la noche por un artículo del Washington Post que afirma que la embajada de Estados Unidos en Pekín alertó al Departamento de Estado hace dos años sobre medidas de seguridad insuficientes en un laboratorio de Wuhan que estudiaba el coronavirus en los murciélagos.

También fue preguntado sobre informaciones de Fox News según las cuales “múltiples fuentes” piensan que el actual coronavirus, detectado por primera vez justamente en Wuhan en diciembre, salió de ese laboratorio -aunque se trataría de un virus natural y no un agente patógeno creado por los chinos-, cuya “fuga” habría sido posible debido a malos protocolos de seguridad.

Pompeo no desmintió ninguna de esas informaciones.

También preguntado el miércoles durante su conferencia de prensa diaria sobre la crisis sanitaria, el presidente Donald Trump se mostró evasivo.

“Puedo decirles que cada vez conocemos un poco más esta historia. Vamos a ver”, respondió Trump, asegurando que esta “horrible situación” debe ser objeto de un “examen muy profundo”.

Pero se negó a precisar si abordó el tema del laboratorio con su homólogo chino, Xi Jinping.

Según han dicho hasta ahora los expertos, el nuevo coronavirus apareció a fines de 2019 en un mercado de Wuhan donde se venden vivos animales exóticos, como los murciélagos. El virus de origen animal pudo haber mutado y transmitido al hombre.

Pero la tesis difundida por Fox News es un tanto diferente.

Sin confirmarla, el secretario de Estado sí dijo: “Lo que sabemos es que este virus nació en Wuhan, China”. “Lo que sabemos es que el Instituto de virología de Wuhan está a unos pocos kilómetros del mercado”, insistió.

Las pruebas conseguidas detallan los esfuerzos de los médicos en el laboratorio chino de contener la propagación. Al parecer, en el mercado húmedo de Wuhan, donde otras versiones dicen que se originó el virus, nunca se han vendido murciélagos.

“Existe una gran cantidad de rumores y especulaciones en una amplia variedad de medios, sitios de blogs y otros. No debería sorprender que nos hayamos interesado mucho y que haya mucha inteligencia poniendo atención”, dijo el general del Ejército Mark Milley, jefe del Estado Mayor en una rueda de prensa.

China habría borrado todo tipo de información y datos relacionado con el accidente en el laboratorio en Wuhan, donde, según denuncias, se destruyeron muestras y se lavaron las áreas contaminadas. Todo esto con el propósito de no dejar rastros ni evidencias.

Se destaca que en un comienzo, cuando aún no se conocía de los primeros brotes y enfermos de coronavirus, China persiguió a los médicos e investigadores que intentaron alertar sobre el peligro de la enfermedad.



Las autoridades chinas encubrieron el brote y el mundo perdió unos dos meses para dar respuesta, dijo el asesor de Seguridad Nacional, Robert O’Brien, en algunos de sus comentarios más fuertes contra China con respecto al virus.

Cuando se le preguntó sobre los funcionarios chinos que recientemente intentaron afirmar que el virus no comenzó en el país, O’Brien dijo que eso no era cierto.

“Se originó en Wuhan en la provincia de Hubei en China. Se originó hace un tiempo. Desafortunadamente, en lugar de utilizar las mejores prácticas, este brote en Wuhan fue encubierto. Hay muchos informes de reportes independientes de China, de ciudadanos chinos, de que los médicos involucrados fueron silenciados o puestos en aislamiento o ese tipo de cosas, de modo que la noticia de este virus no pudo salir “, dijo O’Brien durante una charla con la Fundación Heritage en Washington.

El Reino Unido y Francia cuestionaron la transparencia de la información aportada por Beijing desde el inicio del brote y también le están pidiendo explicación.

Londres advirtió que el gigante asiático deberá responder “preguntas difíciles” tras la crisis sobre la propagación del coronavirus, y aseguró que la cooperación con Beijing no podrá continuar “como si nada hubiera pasado”.

“Tenemos que examinar todos los aspectos, y de una manera equilibrada, pero no hay duda que todo no puede continuar como si no hubiera pasado nada, y tendremos que plantear preguntas difíciles sobre la aparición del virus, y sobre porqué no pudo ser parado antes”, declaró el ministro de Relaciones Exteriores británico, Dominic Raab, en rueda de prensa tras una reunión telemática del G7.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, por su parte, cree que en China “pasaron cosas que desconocemos”.

El jefe de Estado también fue consultado acerca del contraste entre la naturaleza de los gobiernos de las democracias a las que usualmente se las refiere como “occidentales” y el carácter autoritario de la administración de Xi Jinping, y la posibilidad de que el segundo se valiera de estas características para imponer medidas draconianas que ayudaran a mitigar el impacto del virus.

A ello, respondió: “No caigamos en esa especie de inocencia de afirmar actuaron mucho mejor a la hora de manejar esta situación No lo sabemos. Y claramente pasaron cosas que desconocemos”, afirmó el jefe de Estado en entrevista con el diario Financial Times, sumándose así a las críticas del Reino Unido y Estados Unidos sobre China.

Agencias

16 de abril 2020