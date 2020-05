Ola de indignación por muerte de afroamericano a manos de policía de Minneapolis

Una ola de indignación recorre Estados Unidos y muchos se pregunta si es otro caso similar al ocurrido en New York con Erick Garner que falleció en las mismas circunstancia por el preceder de la policía. En esta ocasión ocurrió en Minneapolis, donde un testigo grabó este lunes el arresto de un hombre de la raza negra y a un policía colocando su rodilla en el cuello del detenido durante al menos 8 minutos, mientras el hombre gritaba que no podía respirar. El hombre murió posteriormente en un hospital, reportaron múltiples medios.

La Policía emitió un reporte donde aseguran que los agentes respondieron a un reporte de un fraude en progreso. "Se informó a los policías de que el sospechoso estaba sentado encima de un automóvil azul y parecía estar en estado de embriaguez. Dos oficiales llegaron y localizaron al sospechoso, de unos 40 años, en su automóvil y le ordenaron salir del vehículo".

"Después de salir, se resistió físicamente a los oficiales", reza el texto del comunicado. En la grabación se observa al detenido esposado boca abajo contra el suelo mientras uno de los uniformados lo retiene presionándole el cuello con la rodilla.

En las imágenes se puede ver al hombre repetir varias veces que no puede respirar.

"Me duele el estómago. Me duele el cuello. Me duele todo, necesito agua o algo. Por favor. Por favor. No puedo respirar", decía el hombre.

Los testigos en la escena le pidieron repetidamente al agente que dejara de apretarle el cuello, y que verificaran el pulso del hombre que no se estaba moviendo.

El agente lo liberó solo cuando llegaron los paramédicos que lo llevaron a un hospital y donde fue reportado muerto.

Los dos policias involucrados han sido suspendido de sus funciones, mientras que la Policía de Mineápolis comunicó este martes que el FBI liderará la investigación del suceso por una posible violación de los derechos civiles.

26 de mayo 2020