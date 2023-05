La Inteligencia Artificial es uno de los cambios más profundos de la historia, Cambiará Todo

El CEO de la empresa Alphabet y Google, Sundar Pichai, brindó una entrevista en la que habló acerca del desarrollo de la Inteligencia Artificial (I.A) por parte de la compañía estadounidense y sus competidoras, y sostuvo que se trata de la “tecnología más profunda” en la que trabajó la humanidad. En ese sentido, el genio informático detalló que la I.A afectará todos los campos de trabajos, pero aclaró que los desarrollos de sus equipos parten de la base de ser “responsables desde el primer día”.

Entrevistado por el sitio especializado en tecnología The Verge, Pichai vislumbró el futuro prometedor que tiene el desarrollo de la inteligencia artificial en el mundo y cómo afectará al ser humano. “ Definitivamente lo veo como un cambio de plataforma extraordinario. Más o menos afectará todo: todos los sectores, todas las industrias, todos los aspectos de nuestras vidas ”, señaló.

“De alguna manera, la he llamado la tecnología más profunda en la que está trabajando la humanidad”, dijo y siguió: “Creo que aprovechará la esencia del hombre. Incluso en sus preguntas iniciales, hay una razón por la que alguien pregunta sobre eso. Creo que muestra la naturaleza de lo que es la I.A. Y así, creo que afectará todo lo que hacemos”.

En ese sentido, el director ejecutivo de Google desde 2015 insistió en que al igual que otras tecnologías disruptivas el cambio se da en el momento en que la gente acepta la tecnología, pero confiesa que desde el principio él presumió esta integración con I.A. “Es difícil encontrar las palabras adecuadas, pero lo veo como... Incluso como una industria, como una industria muy tradicional. Uno no diría que Internet afectó mucho a la atención médica. ¿Afectó a la sanidad? No estoy completamente seguro. Pero con la I.A, creo que afectará mucho la atención médica con el tiempo. Junto con esos términos, creo que aquí también hay un significado más profundo para la palabra ‘cambio de plataforma’”.

El miércoles pasado, durante el Google I/O 2023, su conferencia anual para desarrolladores, Google mostró los adelantos en el buscador que ya integra inteligencia artificial.



“Todos estos cambios son disruptivos, pero observo la escala y el tamaño de la oportunidad que se avecina con la IA, y siento que hemos funcionado. Hemos invertido tanto en I.A durante tanto tiempo, y tenemos la claridad de no solo construir I.A en nuestros productos, sino claramente proporcionarle al resto del mundo. Y lo hemos planeado desde el principio. Así que me emociona este momento”, explicó Pichai.

De la misma manera, indicó que no se trata de una tecnología perfecta debido a que todavía tiene mucho para mejorar, como es el caso de lo que se conoce como “ alucinación ” que es cuando la “máquina” inventa o rellena con información que no es verdadera y la da como si fuera real. “Hemos progresado en el problema de la alucinación en el contexto de la búsqueda de fundamentos corroborando lo que hacemos allí con nuestro trabajo de clasificación. Es un problema de investigación de la I.A. Todas la compañías vamos a progresar en el problema de la alucinación. No digo que no se pueda usar, es solo que hay que tomarse el tiempo para hacerlo bien”.

Tras ello, se mostró entusiasmado sobre la época en la que llega la I.A debido a que cuando se produjo la llegada de internet, Google aún no existía, pero hoy la empresa fue pionera en este nuevo desarrollo tecnológico y está a la vanguardia. Incluso, recordó que la compañía debió ingeniárselas para adaptarse enseguida a los teléfonos móviles pese a que no era el campo en el que más cómodos se movían.

Sentí más el riesgo con el teléfono móvil. Desarrollamos Android y creo que tuvimos que adaptarnos a los dispositivos móviles como empresa. Fuimos construidos en Internet. No éramos, ni por asomo, en ese momento, lo que llamaría una empresa nativa de celulares. Entonces, lo móvil fue algo que llegó, y tuvimos que adaptarnos fuertemente a él en todos nuestros productos. Y fue un momento disruptivo”, relató.

“Con la I.A, siento que este es nuestro séptimo año como empresa pionera. Somos nativos de I.A. Casi la mayoría de los equipos de Google entienden intuitivamente lo que es usar I.A en nuestros productos”, agregó.

Por último, reflexionó en torno a lo que significó para él estar rodeado de tecnología desde una temprana edad y habló sobre las expectativas que tiene para Google y sus productos integrados con inteligencia artificial. “Creo en nuestra misión. Para mí, tener acceso a la tecnología marcó una gran diferencia en mi vida. Por lo tanto, la fuerza impulsora para mí siempre ha sido acercar la información y la computación a más personas para beneficiar a la sociedad. De ahí surge la claridad para todas las cosas que necesito hacer”.

“Estoy emocionado de que este momento histórico sea un punto de inflexión. Pero gracias a que vengo haciendo esto durante 25 años, sé lo importante que es ser responsable desde el primer día”, concluyó.

14 de Mayo 2023