La NASA lanza el telescopio que revolucionará la búsqueda de nuevas Tierras,100 veces más visión que el Hubble

El telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA despegó con éxito hoy, 30 de agosto de 2026, a las 7:26 a.m. EDT, a bordo de un cohete Falcon Heavy de SpaceX desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. El observatorio ya se encuentra en un viaje de tres meses hacia su órbita operativa en el punto de Lagrange L2, a más de 1.5 millones de kilómetros de la Tierra.

El poder del campo amplio

Mientras que el telescopio James Webb profundiza en detalles extraordinarios de objetos específicos, el telescopio Roman está diseñado para observar el panorama general. Cuenta con un espejo principal del mismo tamaño que el del Hubble (2.4 metros), pero su Instrumento de Campo Amplio (WFI) abarca un área del cielo al menos 100 veces mayor en una sola captura, manteniendo una resolución infrarroja similar.

Implicaciones para la astronomía

El telescopio generará los mapas cósmicos 3D más extensos de la historia, abordando tres objetivos principales:

Energía y materia oscura: Al medir la posición y la distancia de millones de galaxias, el telescopio rastreará cómo se ha expandido el universo a lo largo del tiempo para desentrañar la misteriosa fuerza detrás de su expansión acelerada.

Al medir la posición y la distancia de millones de galaxias, el telescopio rastreará cómo se ha expandido el universo a lo largo del tiempo para desentrañar la misteriosa fuerza detrás de su expansión acelerada. Censo de exoplanetas: Observará regiones densamente pobladas de nuestra galaxia para descubrir miles de mundos nuevos. Utilizará una técnica llamada "microlente gravitacional", que detecta exoplanetas observando los sutiles cambios que su gravedad provoca en la luz de estrellas más lejanas.

Observará regiones densamente pobladas de nuestra galaxia para descubrir miles de mundos nuevos. Utilizará una técnica llamada "microlente gravitacional", que detecta exoplanetas observando los sutiles cambios que su gravedad provoca en la luz de estrellas más lejanas. Fotografía planetaria directa: Incluye un coronógrafo experimental diseñado para bloquear activamente el resplandor de las estrellas anfitrionas. Esto permitirá capturar imágenes directas de planetas gigantes vecinos a nuestro sistema solar.

Esto permitirá capturar imágenes directas de planetas gigantes vecinos a nuestro sistema solar.

Impacto para la humanidad

Los volúmenes masivos de datos que recopilará permitirán a los científicos responder preguntas existenciales fundamentales: ¿continuará el universo expandiéndose indefinidamente hasta desgarrarse, o colapsará sobre sí mismo? Además, el éxito del coronógrafo del Roman es un paso tecnológico vital que sentará las bases para futuras misiones espaciales dedicadas exclusivamente a buscar planetas rocosos y firmas biológicas, acercando a la humanidad al momento de encontrar otra Tierra.

La NASA espera publicar las primeras imágenes científicas del Roman a principios de 2027, una vez que complete sus calibraciones y pruebas de instrumentos.

30 de Agosto 2026