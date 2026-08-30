El proteccionismo animal sufrió una pérdida irreparable con la trágica y repentina muerte de Eduardo Groh Rime, cariñosamente conocido como "El Polaco". Su fallecimiento en un accidente de tránsito en Santiago del Estero dejó un vacío inmenso en el corazón de los cientos de perros que rescató y de las personas que admiraban su incansable labor al frente de su amado refugio, El Montecito de los Canichones.





Un santuario nacido del amor puro El Polaco no era solo un rescatista; era el salvavidas de cientos de almas caninas olvidadas. Bajo su cuidado, El Montecito de los Canichones se convirtió en un verdadero santuario. A este predio llegaban perros en condiciones deplorables —atropellados, desnutridos, maltratados o simplemente viejos— y encontraban allí alimento, atención veterinaria y una segunda oportunidad. El Polaco dedicaba sus días y sus noches a rehabilitar a los animales que la sociedad había descartado, asumiendo una carga física, emocional y económica extraordinaria.





El impacto de su partida y la respuesta de la comunidad La noticia de su muerte generó una ola de conmoción y tristeza profunda. En las redes sociales, miles de seguidores que apoyaban su causa lloraron la pérdida de un hombre que representaba la empatía en su máxima expresión.

Ya está prendida la FOGATA CANICHONA, con amor todo es posible.

Te extrañamos pola ???????????? pic.twitter.com/xsZqtW5ZRu

— Sole (@sole_castelli) August 29, 2026

El mayor desafío inmediato tras su partida fue el futuro de El Montecito. Con cientos de perros repentinamente huérfanos de su líder, el panorama era crítico. Sin embargo, el impacto de su obra impulsó una movilización inmediata:

Organización solidaria: Voluntarios, amigos y agrupaciones proteccionistas se unieron de urgencia para garantizar que a los animales no les faltara agua, alimento ni medicación en medio del duelo.

Voluntarios, amigos y agrupaciones proteccionistas se unieron de urgencia para garantizar que a los animales no les faltara agua, alimento ni medicación en medio del duelo. Apoyo económico masivo: Las campañas de donación se viralizaron en todo el país para sostener los enormes costos diarios de mantenimiento y atención veterinaria del predio.

Las campañas de donación se viralizaron en todo el país para sostener los enormes costos diarios de mantenimiento y atención veterinaria del predio. Red de adopciones y tránsitos: Se iniciaron fuertes campañas para encontrar hogares responsables y definitivos para los perros, buscando aliviar la sobrepoblación del refugio y honrar la memoria de Eduardo.

Se iniciaron fuertes campañas para encontrar hogares responsables y definitivos para los perros, buscando aliviar la sobrepoblación del refugio y honrar la memoria de Eduardo. Buenas noches a todos! Recién llegamos de NARNIA, no era mi intención hacer esto pero dadas las circunstancias prefiero salir a aclarar para no tener inconvenientes.



Muchas gracias @MarianoOses por todo!!



Mañana vamos a volver al refugio y vamos a seguir mandando videos ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/cUoAXK947P— Sole (@sole_castelli) August 30, 2026

La muerte de El Polaco es un recordatorio doloroso de la inmensa vulnerabilidad que enfrentan los rescatistas independientes, quienes a menudo sostienen sobre sus hombros responsabilidades gigantescas. Su vida permanece como un testimonio imborrable de que la compasión activa puede transformar el mundo, un rescate a la vez.

30 de Agosto 2026