Acusan a la CIA de traicionar a las victimas del Síndrome de La Habana

Un denunciante de la CIA ha dicho que los estadounidenses deberían estar "aterrorizados" por la presunta manipulación gubernamental a ex empleados de inteligencia que creen haber sido afectados por el "síndrome de La Habana".

La oficial de la CIA retirada por motivos médicos habló con la periodista de investigación Cathrine Herridge sobre su experiencia con este misterioso y debilitante trastorno y cómo la han tratado las autoridades desde entonces.

Hablando bajo el seudónimo de Alice, la ex empleada de la CIA dijo que pasó dos décadas al servicio del gobierno y comenzó a experimentar el Síndrome de La Habana, también conocido como Incidentes de Salud Anómalos (IAH).

El síndrome es una condición médica controvertida que padecen un grupo de funcionarios del gobierno de Estados Unidos y Canadá que estaban destinados en alrededor de una docena de lugares en el extranjero, y que comenzó entre empleados en La Habana en 2016.

Los síntomas incluyen mareos, problemas cognitivos, insomnio y dolores de cabeza. La teoría destacada es que está causada por energía electromagnética pulsada y ultrasonidos que emanan de armas sónicas.

Alice le dijo a Herridge que sus heridas la debilitan tanto que depende de un perro guía. Necesitó varios descansos durante la entrevista y usó anteojos oscuros para proteger sus ojos de la iluminación del estudio.

"Estaba sirviendo en África y experimenté un incidente de salud anómalo en mi casa un sábado por la noche", le dijo Alice a Herridge.

'Escuché un ruido extraño. Era un sonido muy extraño que nunca, nunca lo olvidaré... y después de un segundo o dos, lo sentí en mis pies, como la reverberación de un altavoz.'

Alice dijo que fue al dormitorio principal para preguntarle a su pareja si él también podía oír el ruido desagradable.

"Le dije: 'Oye, ¿escuchas ese ruido extraño?'. Y la primera señal de que algo no iba bien, que debería haber sabido, fue cuando dijo: '¿Qué ruido?'

Alice regresó al lugar donde escuchó el ruido. “Inmediatamente, tan pronto como volví a ingresar al lugar, escuché el ruido nuevamente”, dijo.

Me empezó a doler el oído. Empecé a tener vértigo.

"La habitación daba vueltas, mi cabeza empezó a latir con fuerza. Me dolía muchísimo y tenía un dolor terrible en el oído izquierdo, me empezaron a pitar los oídos y pensé que me iba a desmayar".

Alice dijo que cree que varias armas diferentes y ocultas podrían estar detrás de los síntomas extraños que ella y muchos de sus colegas experimentaron, y agregó que piensa que Moscú es el culpable.

"Creo que hay armas que pueden llevarse en mochilas, otras que pueden llevarse en los maleteros de los coches, otras que pueden colocarse en un lugar donde la gente pueda verlas desde el otro lado de la calle", dijo.

"Creo que el GRU ruso (la inteligencia militar rusa) llegó a mi casa tarde en la noche y me sacó del campo de batalla", añadió.

Cuando se le preguntó si su antiguo yo murió el día que sufrió una IAH, Alice respondió: "Un poco. Me pagaron por mi cerebro. Me pagaron por mi capacidad de escribir bien y de escribir para el presidente.

"Me pagaban para reunirme con extranjeros y obtener información que ayudaría a avanzar en los objetivos de seguridad de Estados Unidos... y ya no puedo hacerlo como antes y esa es realmente una de las partes más difíciles".

Pero Alice dijo que la CIA la ha estado engañando a ella y a otros sobrevivientes de AHI en los años transcurridos desde entonces, obligándolos a "cuestionar sus propias heridas".

"Hicimos este juramento y cada día los veo realmente continuar negando la humanidad de las personas y sus heridas", le dijo a Herridge.

'Personas que se arriesgan a sí mismas y a sus familias en lugares y situaciones horribles y terriblemente peligrosos para proteger a este país'.

En referencia a las agencias de inteligencia, agregó: “Si están politizando esto, ¿qué más no le están diciendo al presidente?”

"Es un encubrimiento y es aterrador y debería ser aterrador para todos los estadounidenses".

Herridge dijo que el Departamento de Trabajo clasifica la lesión cerebral traumática de Alice o TBI como una "lesión laboral" y que ella calificaba para recibir alguna compensación a través de la Ley de La Habana, pero no lo suficiente para cubrir sus gastos médicos.

"Es un trabajo de tiempo completo tratar de obtener tratamiento médico y es otro trabajo de tiempo completo tratar de manejar la burocracia para tratar de acceder a los beneficios", dijo. "He perdido más de cien mil dólares de mi bolsillo".

Alice dijo que los sobrevivientes de AHI necesitan atención especializada que no está cubierta por el seguro médico habitual.



"La realidad es que un médico normal no puede ayudarnos. Esto es diferente. Los IAH son mucho más complicados y básicamente somos bombas de relojería", afirmó.

'Catherine, ya he empezado a tener que ir a funerales. Unos amigos míos, quiero decir, mi amigo que estaba conmigo el día que adquirí mi perro, ya falleció... un compañero superviviente de AHI, una forma rara de cáncer.

"Tengo amigos en residencias de ancianos. Tengo amigos con demencia y Parkinson. En cierto modo, la gente tiene un ataque cardíaco y, si no mueres de él, sabemos cómo curarlo. No sabemos cómo curar esto".

Zoe Moulton, una oficial de la CIA que fue víctima del llamado “Síndrome de La Habana” falleció de un raro cáncer tras sufrir el Síndrome de la Habana..

Moulton, de 50 años, sufrió lo que el gobierno estadounidense ha llamado “incidentes anómalos de salud”, cuando estaba destacada en la estación de la Agencia Central de Inteligencia en Viena, la capital de Austria y uno de los puntos neurálgicos del espionaje mundial.

Sufrió un cáncer poco común y se desconoce si estaría relacionado con los ataques sónicos en Viena, la segunda ciudad, después de la capital cubana, donde más casos de ese tipo se reportaron.

Se han realizado varias investigaciones sobre el Síndrome de La Habana por parte de agencias gubernamentales y no gubernamentales, pero ninguna ha podido determinar la causa.

Descubrieron que es poco probable que los adversarios extranjeros sean la causa de las IAH, y consideraron que las armas energéticas y las causas psicológicas como el estrés son causas potenciales.

Una carta de marzo de 2024 obtenida por Herridge del exjefe del equipo AHI multifuncional del Departamento de Defensa, el general de brigada Shannon O'Harren, decía que creían en las víctimas del síndrome de La Habana.

"Creemos que sus experiencias son reales y estamos firmemente comprometidos a seguir brindándole atención de calidad a usted y a aquellos que son elegibles", se lee en la carta.

"El Departamento de Defensa nos cree y ha defendido a quienes formamos parte del gobierno de Estados Unidos. No estaría recibiendo atención médica si no fuera por los altos mandos del Departamento de Defensa", dijo Alice a Herridge.

Pero Alice tuvo palabras más duras para la CIA. Cuando se le preguntó por qué estaba hablando ahora, respondió: "Porque la CIA está traicionando y no solo traicionando sino convirtiendo a mis amigos y mi vida en un infierno. Quiero que dejen de lastimar a mis amigos.

'Quiero que les den a todos los que me importan atención médica y pagos de la Ley de La Habana y que nos cuiden a largo plazo.

“Quiero que dejen de negar lo que nos está pasando y que haya oportunidades de recopilar la información que necesitamos para poder evitar que esto le pase a más personas”.

Fuente Medios Norteamericanos

30 de Diciembre 2024