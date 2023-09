Adiós para siempre a la emblemática figura del exilio cubano Cary Roque

Durante el tiempo de su prolongado cautiverio, Cary Roque, iniciándose en la cárcel para mujeres de Guanabacoa y luego en la prisión de Guanajay, sufre, bajo condiciones extremas de encierro, carencia de alimentación apropiada y maltratos denigrante y traslados frecuentes a diferentes y cada vez peores penales de la Isla.

Durante su no deseado y prolongado exilio, fue una infatigable luchadora en defensa de la libertad de Cuba. Viajó a múltiples foros internacionales, en los que se dejo escuchar su autorizada voz de denuncia y condena. Al unísono, colaboró activamente en organizaciones patrióticas como Mar por Cuba y en otras tantas que requiriesen de su aporte. No hubo actividad patriótica o tribuna oportuna en que no compareciera Cary Roque.

En el periodismo radial y televisivo, así como en prensa plana, Cary Roque fue verbo útil; presencia y testimonio viviente, que no cejaba denunciar y poner al descubierto, con argumentos irrebatibles, las arbitrariedades y abusos sangrientos que la tiranía castro-comunista había cometido, cometía y no cesaba de cometer en contra del pueblo cubano y sus libertades.

Hasta su último aliento Caridad Roque Pérez, que por años venia colaborando para Radio Martí, con algunas aportaciones televisiva, fue una voz conocida, esperada y respetada en los atribulados hogares cubanos de la Isla. La oposición democrática y batalladora del exilio, junto a la de la Isla, tuvo en ella una firme y fiel aliada. Por la libertad lo entregó todo. Descanse en Paz Caridad Roque Pérez; nuestra querida, inolvidable y perseverante, simplemente, Cary. Amén.

Fuente Pedro Corzo Martinoticias

20 de Septiembre 2023