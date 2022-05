Alemania apoyará embargo petrolero a Rusia en un duro golpe para Putin.

Alemania apoyará el embargo europeo del petróleo ruso, marcando otro cambio significativo en la posición de la nación mientras continúa la invasión de Ucrania.

Según se informa, los embajadores presentarán la propuesta en una cumbre de embajadores en Bruselas el miércoles, con la expectativa de aprobar el embargo a fines de la próxima semana.

Alemania se ha resistido a tal embargo, pero fuentes gubernamentales dijeron el domingo a la agencia de noticias alemana dpa que el canciller Olaf Scholz respaldará el embargo.

El canciller alemán Olaf Scholz prometió el domingo más ayuda a Ucrania con dinero y armas, afirmando que una estrategia pacifista en esa crisis es algo “desactualizado”. Speaking at a May Day rally in Dusseldorf, Scholz said:

“Yo respeto todo el pacifismo, respeto todas las actitudes, pero a un ciudadano ucraniano le parecerá cínico que otros le digan que se defienda de la agresión de Putin sin armas”, declaró Scholz en una concentración con motivo del Primero de Mayo.

Advirtió que la guerra podría trastocar las cadenas de suministros de alimentos en el mundo y que ello podría ocasionar “una crisis de hambre en todo el mundo”.

Los aumentos de precios de los alimentos y la interrupción de los suministros provenientes de Rusia y Ucrania amenazan con causar escasez de alimentos en el Medio Oriente, en África y partes de Asia.

El canciller alemán Olaf Scholz rechazó críticas de que no estaba haciendo lo suficiente para ayudar a Ucrania de defenderse de la invasión rusa.

A pesar de que Alemania puso fin a su política de no enviar armas a países en guerra, Scholz ha sido acusado a nivel nacional e internacional de vacilar a la hora de ayudar a Ucrania. En una entrevista publicadas el domingo por el diario Bild, el líder socialdemócrata defendió la estrategia de su gobierno.

Tomo mis decisiones rápidamente y tras consultas con nuestros socios”, dijo Scholz. “Soy renuente a actuar demasiado rápido y dejar que Alemania lo haga todo sola”.

Alemania rompió con su tradición y envió armas antitanque, misiles antiaéreos y otros equipos militares a Ucrania. También ha accedido a enviar baterías antiaéreas tipo Gepard, pero Scholz está bajo una creciente presión para enviar otras armas pesadas tanques y vehículos blindados.

Scholz, quien reemplazó a Angela Merkel como canciller a fines del año pasado, aseguró que no le molestan las críticas de la oposición de que es demasiado titubeante. “Parte de una democracia es ser criticado por la oposición”, declaró.

Fuente Agencias

1 de mayo 2022