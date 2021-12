Amenazas generalizadas a escuelas alarman a padres y funcionarios

Una amenaza generalizada de violencia a las escuelas a nivel nacional a través de la aplicación TikTok provocó un aumento de las medidas de seguridad en todo el país el viernes, y los educadores y departamentos de policias en el sur de Florida estaban en alerta.

Las últimas preocupaciones surgen después del arresto el jueves de una menor de 13, que enfrenta 10 cargos por delitos graves por publicar amenazas a 10 escuelas en el sur de la Florida a través de Instagram.

En otro caso ocurrido el viernes, la policía de Miramar arresto a un estudiante con un arma cargada en el campus.

Según la Policía de Miramar, tienen un “menor detenido” y sí confirmaron que se localizó un arma cargada.



Los distritos escolares de Miami-Dade y Broward dijeron que habían agregado patrullas, y el superintendente interino de escuelas públicas de Broward expresó duramente a las plataformas de redes sociales por no hacer más para detener las amenazas.

“Estamos siendo atacados por una plataforma de redes sociales que no interviene cuando sea necesario ”, dijo Vickie Cartright sobre TikTok en una conferencia de prensa el viernes por la mañana. "Así como no se puede ir a un aeropuerto y decir la palabra" bomba ", no se debe permitir que las personas en las redes sociales amenacen las escuelas".

Cartright también suplicó a los legisladores que tomaran medidas.

“Gobierno federal, necesitamos su ayuda”, dijo. “Necesitamos algún tipo de supervisión para que cese este tipo de amenazas. O al menos [son] tomados en serio por la propia empresa que proporciona la plataforma para que ocurran estas amenazas ".

Un correo electrónico enviado a los padres del condado de Broward el jueves por la noche dice en parte: “Si bien esta amenaza no se originó localmente y no se cree que sea creíble, habrá una mayor presencia policial en nuestras escuelas. Los administradores y el personal del distrito también tendrán una mayor vigilancia ”.

Las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade emitieron una declaración similar, citando presencia y vigilancia policial adicional.



TikTok abordó las amenazas y dijo: “Manejamos incluso las amenazas rumoreadas con la mayor seriedad, por lo que estamos trabajando con las fuerzas del orden para investigar las advertencias sobre la violencia potencial en las escuelas, aunque no hemos encontrado evidencia de que tales amenazas se originen o se propaguen a través de Tik Tok."

Más tarde, la empresa escribió: “Hoy hemos buscado exhaustivamente contenido que promueva la violencia en las escuelas, pero todavía no hemos encontrado nada. Lo que encontramos son videos que discuten este rumor y advierten a otros que se mantengan a salvo. Las autoridades locales, el FBI y el DHS han confirmado que no existe una amenaza creíble, por lo que estamos trabajando para eliminar las advertencias alarmistas que violan nuestra política de desinformación. Si encontráramos promoción de la violencia en nuestra plataforma, la eliminaríamos e informaríamos a las fuerzas del orden ".

"Realmente está afectando la salud social, emocional y mental de nuestros estudiantes y de todos nuestros empleados", dijo, "porque realmente no sabemos si se va a cumplir".

“Realmente necesitamos practicar conversaciones adicionales con la comunidad y hacer que los padres se unan a nosotros para crear una nueva narrativa para los niños”, dijo Alberto Carvalho, el superintendente saliente en Miami-Dade.

Cartwright instó a los padres a estar al tanto de la presencia de sus hijos en las redes sociales e instruyó a los estudiantes a hablar si ven a sus amigos haciendo o contemplando amenazas.

Las autoridades también advierten a los estudiantes que hacer amenazas como estas conlleva graves consecuencias de por vida.

“Estos son cargos por delitos graves. No es un delito menor, no es una citación, ni siquiera es una orden judicial ”, dijo el alguacil de Broward, Gregory Tony. “Estos son cargos criminales por delitos graves que permanecerán con ellos por el resto de su vida”.

17 de diciembre 2021