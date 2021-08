Amnistía Internacional declara seis nuevos prisioneros de conciencia en Cuba

Amnistía Internacional ha declarado como presos de conciencia en Cuba a los opositores Thais Franco, Hamlet Lavastida, Esteban Rodríguez, Luis Manuel Otero Alcántara, José Daniel Ferrer y Maikel Castillo El Osorbo.

El organismo defensor de los derechos humanos exige a Miguel Díaz-Canel la liberación inmediata e incondicional de estos seis reos de conciencia además del resto que languidece en las cárceles de la isla.

Según asegura Amnistía Internacional estas personas son víctimas de la represión del régimen comunista.

Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, escribe en Twitter que declaramos "a 6 presos de conciencia, en gesto simbólico con las cientas más que merecen esta designación, y pedimos su libertad inmediata e incondicional. Las violaciones de #DDHH apunta a una política de represión para reforzar la cultura de miedo”.

“En respuesta a las protestas del 11 de julio, las autoridades cubanas han utilizado la misma maquinaria de control que usan desde hace décadas para actuar contra quienes piensan de otra manera, aunque esta vez en una escala que no habíamos visto en casi 20 años y con nuevas tácticas que incluyen censura e interrupciones de Internet para controlar y encubrir las graves violaciones de derechos humanos que han cometido”, afirmó Guevara-Rosas.

Los seis prisioneros de conciencia:

Luis Manuel Otero Alcántara es artista y pertenece al Movimiento San Isidro, grupo que se movilizó inicialmente para oponerse a una ley que censura a los artistas. Fue detenido hacia las tres de la tarde del 11 de julio en La Habana, después de publicar un video en el que afirmaba que iba a unirse a las protestas. Al parecer, está recluido en la cárcel de Guanajay, pero los cargos contra él no están claros. Amnistía Internacional lo ha adoptado como preso de conciencia en tres ocasiones anteriores.

José Daniel Ferrer García es activista y dirige la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), grupo de oposición política no oficial. Ha sufrido amenazas y hostigamiento en el pasado y ha estado en prisión sólo por ejercer sus derechos humanos de manera pacífica, motivo por el cual ha sido reconocido anteriormente como preso de conciencia por Amnistía Internacional. El 11 de julio, José Daniel se disponía a asistir a las manifestaciones de Santiago de Cuba con su hijo. Salió de su casa y pasó junto a los agentes de seguridad del Estado que lo tienen sometido a vigilancia permanente, pero fue interceptado unos metros más adelante por otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Su hijo fue la última persona que lo vio cuando estuvieron detenidos juntos. Desde entonces no hay registro oficial del paradero de José Daniel, y las autoridades no permiten que la familia lo vea o se comunique con él. Amnistía Internacional considera que la ocultación de su paradero implica que está sometido a desaparición forzada con arreglo al artículo 2 de la Convención para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, en la que Cuba es Estado Parte.

Esteban Rodríguez es periodista independiente y trabaja para ADN Cuba. Fue detenido en la calle Obispo, en La Habana Vieja, el 30 de abril junto a unas 12 personas por manifestarse pacíficamente en apoyo del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, que estaba en huelga de hambre bajo estricta vigilancia policial frente a su casa. Después de que se le diagnosticara COVID-19 en junio, Esteban está recluido actualmente en la prisión de Combinado del Este acusado de “resistencia” y “desórdenes públicos”.

Thais Mailén Franco Benítez es activista de derechos humanos. Ella también participó en la protesta pacífica de la calle Obispo el 30 de abril y fue igualmente acusada de “resistencia” y “desórdenes públicos”. Después de tenerla bajo custodia del Estado en un hospital por una caída sufrida en prisión, actualmente las autoridades la mantienen recluida en la cárcel de El Guatao, en La Habana, donde su familia teme que no esté recibiendo tratamiento médico adecuado.

Maykel Castillo Pérez, conocido por su nombre artístico, El Osorbo, es músico y activista de derechos humanos. Es coautor de la canción “Patria y vida”, que critica al gobierno cubano y ha sido adoptada como himno de protesta. El 4 de abril de 2021, Maykel iba caminando por La Habana cuando unos agentes de policía lo interceptaron para hacerle preguntas y trataron de arrestarlo, aunque desistieron de su empeño ante las quejas de otros transeúntes que veían injusta su actuación. El 18 de mayo, agentes de seguridad se presentaron en su domicilio y lo detuvieron. Está recluido en la Prisión Provincial de Pinar del Río por cargos de “atentado”, “resistencia”, “evasión de presos o detenidos” y “desórdenes públicos”.

Hamlet Lavastida es artista gráfico y había regresado a Cuba al término de una residencia artística en Berlín. Tras someterlo a una cuarentena obligatoria bajo custodia del Estado, las autoridades lo llevaron el 26 de junio a la cárcel/centro de detención de Villa Marista, donde está acusado de “instigación a delinquir”, supuestamente por proponer, en una conversación de mensajería privada, una representación artística (performance) que nunca llegó a materializarse.

Martinoticias

20 de agosto 2021