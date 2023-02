Ataque israelí a edificio en Damasco tuvo como objetivo a expertos en drones iraníes y sirios

Un ataque aéreo en Damasco durante el fin de semana que se atribuyó a Israel tuvo como objetivo una reunión de expertos sirios e iraníes en la producción de drones, según un informe del miércoles.

Siria ha dicho que cinco personas murieron y 15 resultaron heridas en el ataque del sábado por la noche. El ejército israelí no ha comentado sobre el ataque, según su política de no comentar generalmente sobre los ataques aéreos en Siria. Los funcionarios israelíes dijeron anteriormente que las FDI no atacan a los civiles y buscan evitar daños en las áreas residenciales tanto como sea posible.

Citando a una fuente anónima cercana al gobierno sirio, Reuters dijo que el ataque golpeó la reunión de expertos en un barrio residencial de Damasco.

“Los misiles golpearon el centro donde se reunían, así como un departamento en un edificio residencial. Un ingeniero sirio y un funcionario iraní, no de alto rango, fueron asesinados”, dijo la fuente.

Según una segunda fuente citada en el informe, la reunión se llevó a cabo “en una instalación militar iraní en el sótano de un edificio residencial dentro de un recinto de seguridad”. La fuente dijo que entre los muertos había un ingeniero civil del ejército sirio que trabajaba en el Centro de Investigación y Estudios Científicos, que ha estado vinculado al programa de armas químicas de Siria.

Una fuente adicional dijo que un ingeniero del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica involucrado en el desarrollo de misiles iraníes resultó gravemente herido en el ataque y fue enviado a un hospital en Teherán para recibir tratamiento.

Una cuarta fuente que habló con Reuters dijo que el objetivo del ataque era parte de un programa encubierto de fabricación de misiles guiados dirigido por el IRGC, mientras que una quinta fuente informó que los objetivos eran funcionarios iraníes y miembros del grupo terrorista libanés Hezbolá.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán condenó el ataque del domingo.



Los medios estatales sirios informaron que el ataque en Kafar Sousah mató a cuatro civiles y un soldado, e hirió a otros 15 civiles, además de causar graves daños a varios edificios residenciales en el área.

Imad Mughniyeh, un notorio jefe terrorista de Hezbolá, fue presuntamente asesinado por Israel en un atentado con bomba en 2008 en Kafar Sousah, cerca de donde tuvo lugar el ataque del sábado por la noche.

22 de Febrero 2023