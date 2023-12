Aumenta el repudio contra Harvard, desde Elon Musk hasta la Casa Blanca

Elon Musk ha atacado a la presidenta de Harvard, Claudine Gay, cuando se ofreció a ayudarla en el antisemitismo universitario, a medida que aumenta el repudio contra esta universidad que abarca a destacados lideres y la Casa Blanca.

Musk publicó en X, anteriormente Twitter: "Permítanme ayudarlos: "Pedir el genocidio [muerte] de cualquier persona obviamente constituye acoso".

Estaba comentando una publicación del multimillonario donante y ex alumno de Harvard Bill Ackman, quien exigió a Gay que renunciara después de que ella se negó a decir que pedir el genocidio de los judíos era acoso.

La publicación de Ackman estuvo acompañada por un video de Gay siendo interrogado por Elise Stefanik, presidenta de la Conferencia Republicana de la Cámara de Representantes, el martes.

Ackman, un administrador de fondos de cobertura que en 2014 donó 26 millones de dólares a la universidad, dijo el martes que estaba indignado por el desempeño de Gay.

Ackman, que es judía, la acuso de padecer una profunda bancarrota moral y dijo que ella y otros rectores de universidades que hablaron en una audiencia ante el Congresos el martes deben "dimitir en desgracia".

Gay fue llamado a declarar ante el comité de educación de la Cámara, junto con la presidenta de la Universidad de Pensilvania, Elizabeth Magill, y la presidenta del MIT, Sally Kornbluth, que es judía.

Stefanik presionó a las tres mujeres por sus acciones para erradicar el antisemitismo en sus campus.

Las tres universidades se han visto sacudidas por una serie de marchas pro Palestina en sus campus tras el ataque del 7 de octubre, en las que los estudiantes culparon a Israel por la indignación terrorista de Hamas y dijeron que Israel se lo merecía.

Algunos académicos han expresado opiniones rabiosamente antiisraelíes y se han lanzado amenazas contra estudiantes judíos en el campus.

Los tres presidentes han admitido que tardaron en distanciarse de los grupos estudiantiles que justificaban las masacres del 7 de octubre.

Pero insistieron en que querían preservar un entorno de libertad de expresión y se negaron, para furia de Stefanik, a dar una respuesta de "sí o no" a las preguntas sobre la condena de cierta retórica.

'Estoy preguntando, pidiendo específicamente el genocidio de los judíos, ¿eso constituye intimidación o acoso?' -preguntó Stefanik.

Gay le dijo que dependía del contexto.

Stefanik respondió que era "la pregunta más fácil" y luego respondió por ellos: "La respuesta es sí".

Stefanik presionó a Gay sobre si Harvard castigaría a los estudiantes o solicitantes que abogaran por el asesinato de judíos.

Gay respondió: "Ese tipo de discurso odioso, imprudente y ofensivo es personalmente aborrecible para mí".

Dijo que la universidad tenía "políticas sólidas" que responsabilizan a las personas cuando el discurso se convierte en conducta, como acoso, acoso o intimidación.

"Aceptamos un compromiso con la libre expresión y damos un amplio margen a la libre expresión, incluso a opiniones que son objetables, escandalosas y ofensivas", dijo Gay.

En un momento, Gay dijo: "He tratado de enfrentar el odio preservando al mismo tiempo la libre expresión". Éste es un trabajo difícil y sé que no siempre lo he hecho bien.'

Pero Stefanik dijo que sus respuestas eran "inaceptables" y exigió que los tres dimitieran.

Ackman dijo que quedó horrorizado por el testimonio.

"Este podría ser el testimonio más extraordinario jamás obtenido en el Congreso, ciertamente sobre el tema del genocidio", escribió en X.

"Las respuestas de los presidentes reflejan los profundos fracasos educativos, morales y éticos que prevalecen en algunas de nuestras instituciones educativas de élite, debido en gran parte a su liderazgo fallido".

Dijo que las respuestas del trío serían inaceptables en el mundo empresarial.

"Si un director general de una de nuestras empresas diera una respuesta similar, en una hora estaría frito", afirmó.

'¿Por qué ha explotado el antisemitismo en las universidades y en todo el mundo?

'Debido a líderes como los presidentes Gay, Magill y Kornbluth que creen que el genocidio depende del contexto.

"Pensar que estos son los líderes de las instituciones de la Ivy League que tienen la responsabilidad de educar a los mejores y más brillantes".

Su crítica a Gay se produce pocos días después de que el multimillonario publicara una carta abierta en X acusando a Harvard de discriminar a los "hombres blancos heterosexuales" y criticando los esfuerzos de equidad e inclusión de la universidad.

La organización de estudiantes judíos Harvard Hillel dijo que la "negativa" de Gay a "trazar una línea" sobre el discurso antisemita amenazante es "profundamente impactante".

Harvard Hillel dijo que cuestionaron la "capacidad del presidente para proteger a los estudiantes judíos en el campus de Harvard".

'Estamos consternados por la necesidad de afirmar lo obvio: un llamado al genocidio contra los judíos es siempre una odiosa incitación a la violencia. "El hecho de que la presidenta Gay no haya condenado adecuadamente este discurso pone en duda su capacidad para proteger a los estudiantes judíos en el campus de Harvard", dijo Harvard Hillel.

'Los cánticos para "globalizar la intifada", un respaldo a los violentos ataques terroristas contra civiles judíos e israelíes, y "del río al mar", un eslogan eliminacionista destinado a privar a los judíos de su derecho a la autodeterminación en Israel, se han convertido en trágicamente rutinario en Harvard.

