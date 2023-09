Autoridades publican discretamente videos sobre Ovnis misteriosos en los cielos de EE.UU

Las autoridades federales han publicado discretamente una serie de vídeos de ovnis, incluidas imágenes nunca antes vistas.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, la agencia responsable de mantener a los terroristas y sus armas fuera del país, subió 10 videos que parecen mostrar naves moviéndose de maneras extrañas en nuestros cielos.

Los videos fueron publicados el 9 de agosto sin previo aviso, sin un comunicado de prensa o sin mucho contexto. Estos fueron descubiertos por seguidores del tema en la internet.

Los videos documentan un avión de combate perseguido por un orbe volador aparentemente desconcertante, así como algo que parece ser un ala delta propulsado por hélice, y otro aparente orbe flotante, esta vez flotando cerca de un camión de 16 ruedas estacionado.

Pero la naturaleza enigmática del lanzamiento, que ofreció pocos detalles sobre las horas y lugares de estos avistamientos, ha dejado más preguntas que respuestas.

La silenciosa publicación del video sigue a las crecientes tensiones dentro de los pasillos del poder en Washington sobre el tema alguna vez tabú de los ovnis.

Audiencias abiertas ante el Congreso, legislación federal e incluso nuevas oficinas gubernamentales se han dedicado abiertamente a la investigación de estos misterios aéreos, y al menos un ex alto funcionario de inteligencia estadounidense calificó los extraños avistamientos como "una cuestión de seguridad nacional".

"Estamos recibiendo, por parte del Departamento de Defensa, entre 50 y 100 informes [de ovnis] por mes, y esto está sucediendo a nivel mundial".

'Está sucediendo en el extranjero. Está sucediendo en la costa este y en la costa oeste”, explicó. "Esto ayudará a la gente a comprender mejor por qué el Congreso toma en serio el tema [y] por qué es una cuestión de seguridad nacional".

Si bien Mellon elogió la muestra de apertura y transparencia de la Aduana de EE. UU. con la publicación oficial de estos 10 videos, la dedicada comunidad de escépticos OVNI de Estados Unidos quedó menos impresionada.

Mick West, un prolífico y dedicado examinador de afirmaciones de ovnis y propietario del foro de escépticos describió los videos como "en su mayoría no nuevos".

???????? BPC Vidéo UAP 10

Non l'objet ne rentre pas dans le sol ???? , il y a un surplomb en avant plan . C'est la nature du film (noir et blanc) qui fait confondre l’arrière et l'avant plan.

Regardez!????#ufotwitter #ufoX #UFO #Ovnis #Ovni #ovniX #UAPTwitter #UAP #uapX #uap #ufo #ovni pic.twitter.com/dPVgmuGobx