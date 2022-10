Kanye West sorprende con la camiseta White Lives Matter junto a Candace Owens

De las Redes Sociales:

CANDELA AHORA si que se formo, Kanye West sorprende con la camiseta 'White Lives Matter' durante el desfile de moda de Yeezy, y se le une a la popular y conservadora Candace Owens, quien recientemente llamó a su ex Kim Kardashian prostituta. Sin dudas esto se pone muy buenoooooo.

Las modelos también usaron ropa con el mensaje escrito, en un desafiante respuesta al movimiento Black Lives Matter que se fundó en 2013 luego del tiroteo fatal de Trayvon Martin por George Zimmerman.

También posó con West, de 43 años, la popular comentarista de derecha Candace Owens, quien sonrió mientras vestía una versión complementaria de la camiseta 'White Lives Matter', y la hija de Kanye, North West, de nueve años, incluso participó en el evento.

El movimiento es otro en el que West se distancia de la corriente principal de la política afroamericana que sataniza a los blancos.

Kanye se ha alineado con figuras de derecha como Owens, así como con el presidente Donald Trump, luciendo regularmente una gorra de béisbol Make America Great Again en público.



Durante una entrevista de mayo de 2018 sobre su apoyo a Trump, West dijo: "El racismo no es lo que rompe el trato para mí". Si ese fuera el caso, no viviría en Estados Unidos.

"Soy Ye, y todos aquí saben que soy el líder", dijo West, de 43 años, en el evento mientras hacía referencia a su nuevo nombre legal, y agregó: "No puedes manejarme".

No es la primera vez que Ye ha avivado la controversia en torno a la raza, después de decir en 2018 que pensaba que 400 años de esclavitud "fue una elección".

En abril de 2018, West recibió grandes críticas cuando tuiteó: "Me encanta la forma en que piensa Candace Owens".

El mismo mes, West causó una gran controversia cuando dijo durante una aparición en TMZ: '¿Cuando escuchas sobre la esclavitud por 400 años... por 400 años? Eso suena como una elección. Estuviste allí durante 400 años y es de todos ustedes. Es como si estuviéramos mentalmente encarcelados.

West luego se disculpó por esos comentarios, pero también los describió como un ejemplo de "libre pensamiento".

Según los informes, Naomi Campbell y Michèle Lamy estaban entre los que caminaron en el espectáculo.

Las fotos del programa parecen mostrar a algunas de las modelos con camisetas de 'White Lives Matter'.

La parte delantera de la camiseta 'White Lives Matter' de West parecía mostrar un collage de fotos del Papa Juan Pablo II, con la leyenda inferior refiriéndose a él en español como 'Juan Pablo II'.

El diseñador de YZY no es ajeno a la ropa ofensiva. En 2013, usó una chaqueta con la bandera confederada, y anteriormente usó el sombrero rojo Make America Great Again preferido por el ex presidente Donald Trump y sus fanáticos.

West se encontró previamente en el centro de atención cuando caminó por el barro en el desfile de modas de Balenciaga para la Semana de la Moda de París en un conjunto grueso y militarizado.

Shayk, quien salió brevemente con el rapero Monster después de su separación de Kim Kardashian, compartió sus felicitaciones 'por otra colección épica de YZY' con un breve video de Insta Stories de él hablando frente a una pantalla de video mucho más grande de sí mismo.

También se lo vio de pie en medio de una variedad de ropa en tonos tierra que parecía haber sido tirada descuidadamente al suelo en una foto que ella publicó.





3 de Octubre 2022