Caos y pánico en Kabul ante llegada de los Talibanes

Kabul esta envuelta en el caos y el pánico ante la llegada de los sangrientos Talibanes. Nuevos videos muestran a multitudes aterrorizadas que pululan el aeropuerto internacional de Kabul el domingo, mientras cientos intentan frenéticamente escapar de la capital afgana mientras las fuerzas talibanes se apoderan de ella..

Se puede ver a miles de personas en la pista del aeropuerto como más multitud dentro de la terminal.

"Otro momento de Saigón", escribió Mohseni. “Escenas caóticas en el aeropuerto internacional de Kabul. Sin seguridad. Ninguno."

"Hay dos mil personas más (maletas y todo) en la pista que no permiten el despegue de los vuelos". "Esto es una catástrofe", escribió Mohseni.

Los altos funcionarios temen que no solo los 20 años que Estados Unidos pasó en Afganistán desde el 11 de septiembre fueron en vano, sino que los talibanes ahora tienen acceso al moderno equipo de guerra y armas que Estados Unidos proporcionó al ejército afgano, como el vigésimo aniversario de la guerra. • Se acercan los ataques terroristas de septiembre de 2001 en Nueva York, Washington DC y Pensilvania.

