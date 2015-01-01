Carolina del Sur prohíbe sostener el celular mientras se conduce a partir del 1 de septiembre

Carolina del Sur Implementa Estricta Ley de Manos Libres para Combatir la Conducción Distraída

A partir del 1 de septiembre, la nueva legislación prohibirá sostener dispositivos electrónicos al volante, con el objetivo de reducir accidentes y salvar vidas.

Millones de conductores en Carolina del Sur se verán impactados por una nueva y estricta ley de seguridad vial que entrará en vigor el próximo 1 de septiembre. La "Ley de Conducción Distraída y Manos Libres" busca, según las autoridades, reducir drásticamente las distracciones en la carretera y salvar vidas entre los casi cuatro millones de conductores con licencia en el estado.

La legislación fue firmada por el gobernador Henry McMaster el 31 de julio, en una emotiva ceremonia a la que asistieron legisladores y familiares de víctimas de conductores distraídos. Esta ley surge como respuesta a la creciente preocupación de que la normativa anterior, que solo prohibía enviar mensajes de texto, era insuficiente para atajar el problema.

"La conducción distraída ha cobrado demasiadas vidas y ha provocado innumerables colisiones en nuestro estado", declaró el gobernador McMaster. "Al firmar este proyecto de ley, reduciremos significativamente la cantidad de accidentes evitables, garantizando que más habitantes de Carolina del Sur puedan regresar a casa sanos y salvos con sus seres queridos".

¿Qué Prohíbe la Nueva Ley?

Bajo esta nueva y más rígida normativa, el Departamento de Seguridad Pública de Carolina del Sur (DPS) aclara las siguientes prohibiciones para los conductores:

Sostener un teléfono móvil o cualquier otro dispositivo electrónico con cualquier parte del cuerpo.

Leer, escribir o enviar mensajes de texto, correos electrónicos u otras comunicaciones escritas.

Ver videos, películas, jugar o participar en videollamadas.

Excepciones Permitidas

La ley contempla situaciones específicas en las que el uso de la tecnología sigue estando permitido:

Cuando el vehículo está legalmente estacionado o detenido.

Para realizar comunicaciones por voz utilizando auriculares, dispositivos de muñeca (como smartwatches) o el modo manos libres del vehículo, siempre que no se sostenga el dispositivo.

Utilizar el GPS para navegación o escuchar música, siempre que se configure antes de iniciar la marcha y no se manipule el dispositivo mientras se conduce.

Al reportar un accidente o una emergencia médica a las autoridades.

El personal de emergencias (policía, bomberos, personal médico) está exento mientras desempeña sus funciones oficiales.



Sanciones y Período de Gracia

Para facilitar la adaptación de los conductores, se ha establecido un período de gracia inicial.

Primeros 180 días: Durante los primeros seis meses, los agentes de policía solo emitirán advertencias a los infractores.

Después del período de gracia: Una vez finalizado el plazo, las sanciones serán las siguientes: Primera infracción: Multa de $100. Reincidencia (en un plazo de tres años): Multa de $200 y la adición de dos puntos en el expediente de conducción.



Un Problema de Seguridad Nacional

Las autoridades estatales subrayaron la gravedad del problema. El representante Tommy Pope afirmó que en el estado se ven "más lesiones y vidas perdidas por conducir distraído que por conducir bajo los efectos del alcohol".

Las cifras a nivel nacional respaldan esta preocupación. Según la Administración Nacional de Tráfico en Carreteras (NHTSA), solo en 2023, más de 3,200 personas murieron y casi 325,000 resultaron heridas en accidentes relacionados con la conducción distraída en Estados Unidos.

Además de la aplicación de la ley, el estado lanzará la campaña de concienciación "Manos Libres SC", con anuncios en vallas publicitarias, radio y redes sociales para educar a los conductores sobre los peligros de estas prácticas.

Con esta legislación, Carolina del Sur se une a los 31 estados y a Washington D.C. que ya prohíben el uso de dispositivos móviles sin un sistema de manos libres mientras se conduce.

17 de Agosto 2025

