Se conocen más detalles del pistolero que intento asesinar a Trump

14 de julio 2024

Thomas Matthew Crooks, el joven de 20 años que intentó asesinar a tiros a Donald Trump, fue fotografiado por primera vez apenas horas después de que el Servicio Secreto le disparara y lo matara.El republicano registrado, pero donante de la contienda de Joe Biden, fue graduado de la escuela secundaria de 2022 .

El Distrito Escolar Bethel Park, donde Crooks fue estudiante hasta hace dos años, verificó su graduación y prometió plena cooperación con los investigadores.Los registros muestran que donó a un grupo que apoyó al presidente Joe Biden el día de la inauguración en 2020.

Imágenes de Crooks con anteojos, aparatos ortopédicos y una camiseta con la bandera estadounidense en un retrato del anuario surgieron el domingo por la mañana, horas después de que intentara eliminar al probable candidato republicano y matara a un miembro de la multitud que asistía a la manifestación.

El rifle que uso fue comprado legalmente por su padre.

La policía local dijo que encontraron un dispositivo para detonar explosivos en su auto.El tío de Crooks, Mark Crooks, dijo a DailyMail.com que no había visto al pistolero ni a sus padres en años y los describió como "muy privados"."No he visto a esa parte de mi familia en años", dijo. "Honestamente, ha pasado tanto tiempo que no pienso mucho en ellos"."Es una pena.

El niño es como un extraño para mí. Son reservados y no se comunican con nadie en ningún momento".

13 de Julio 2024

Comienzan a salir los primeros detalles del hombre que intento asesinar al ex presidente Donald Trump.

El pistolero que disparó a Donald Trump en un intento de asesinato es un hombre de 20 años de Pensilvania, según varios informes.

El pistolero fue asesinado a tiros por el Servicio Secreto después de disparar al menos ocho tiros en la manifestación en Butler, Pensilvania.

Mató a un miembro de la multitud que participaba en la manifestación, que aún no ha sido identificado.

El sujeto armado de la raza blanca, se había posicionado en el techo de una planta de fabricación a más de 130 yardas de distancia, un poco más largo que un campo de fútbol, del escenario.

El evento de campaña al aire libre se llevó a cabo en los terrenos del Butler Farm Show, cuyos amplios y extensos campos le dieron al francotirador una línea de visión prácticamente sin obstáculos hacia el ex presidente desde su posición.

El equipo de francotiradores que vigilaban la seguridad de Trump, mató al tirador, cuando respondieron a los disparos desde un edificio cerca de donde se encontraba Trump, detrás de las gradas de la audiencia, reportaron fuentes al New York Post.

El edificio donde más tarde se descubrió el cuerpo del francotirador es parte de AGR International, Inc., un proveedor de equipos de automatización para la industria de envases de vidrio y plástico, cuyo terreno linda directamente con el predio de la exposición agrícola, separado solo por una cerca de alambre de cadena.

Los disparos se originaron desde lo alto del edificio, parte del complejo AGR International Inc., que está ubicado detrás y a la izquierda de las gradas llenas de asistentes al mitin, quienes miraban hacia el escenario mientras Trump hablaba.

En la internet están circulando estas imágenes del pistolero, pero las autoridades no las han confirmado aunque están circulando ampliamente en X y otras redes sociales donde lo asocian al grupo radical de izquierda ANTIFA.





13 de Julio 2024