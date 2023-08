Ciudad de San Francisco retira el moderno letrero de Twitter (X) por violación de códigos

Las autoridades de San Francisco retiraron el nuevo y enorme letrero brillante 'X' que Elon Musk instaló en su cuartel general de Twitter ( ahora X ) en esa ciudad porque violaba las órdenes de permisos.

El gigante de las redes sociales, estaba bajo investigación después de que Musk instalara el moderno y famoso letrero sin obtener primero los permisos del Departamento de Edificios de San Francisco.

Hoy, los trabajadores desmantelaron el logotipo X grande en el techo de la sede en San Francisco,California , poco más de 48 horas después de su instalación.

El moderno letrero se convirtió rápidamente en sensacion en las redes sociales lo que origino miles de videos y comentarios.

El contrato de arrendamiento incluso establecía que la empresa necesitaría el permiso de su arrendador para modificar ese letrero original, informaron medios locales.

Según el contrato de arrendamiento de X para el edificio de Market Street, los letreros exteriores y de la azotea están prohibidos, excepto el 'letrero de la cuchilla' que anteriormente decía '@twitter', que Musk había eliminado por sus esfuerzos de cambio de marca.



Pero hasta ahora, Musk parece haber tomado las violaciones de la construcción con calma, tuiteando, o corrigiendo, el viernes por la noche que el propietario "sigue llamando a la policía sobre las modificaciones de nuestro letrero" con un emoji de payaso.

Musk prometió que X se quedará en San Francisco, a pesar de decir que le han ofrecido "ricos incentivos" para mudar sus aclamadas oficinas fuera de la ciudad. En las redes sociales se podía leer que la popular ciudad de Miami podía recibirlo con los brazos abiertos.



El magnate pareció burlarse del estado actual de California plagado de delitos, citando la avalancha de tiendas importantes que han abandonado San Francisco y otro lugares en ese estado.

Al mencionar la peregrinación masiva de minoristas como Old Navy, AmazonGo, Saks Off Fifth y Office Depot, Musk dejó en claro que no planea seguir el ejemplo de esas empresas, y prometió no "abandonar" más a San Francisco en una publicación decididamente sarcástica.

"Muchos han ofrecido ricos incentivos para que X [anteriormente conocido como Twitter] mueva su sede fuera de San Francisco", comenzó Musk en la publicación ahora viral.

"Además, la ciudad está en una espiral fatal con una empresa tras otra que se van o se van", agregó. "Por lo tanto, esperan que X también se mueva".

A eso, Musk dijo: 'No lo haremos'.

Al llamar la atención sobre las más de 95 tiendas que cerraron desde el comienzo de la pandemia de COVID, y los próximos cierres de las empresas Nordstrom Rack, también en Market Street, y Banana Republic, Musk escribió: "Solo sabes quiénes son tus verdaderos amigos cuando las papas fritas están abajo

'San Francisco, hermoso San Francisco, aunque otros te abandonen, siempre seremos tus amigos'.

