Con su desempeño en Ucrania, los Patriot de EE.UU sorprenden al mundo

Cualquier duda persistente sobre la eficacia del sistema de defensa aérea Patriot, fabricado en Estados Unidos, para derribar amenazas aéreas finalmente ha sido disipada por el desempeño del sistema en Ucrania, dijeron los expertos a Business Insider.

La tasa de intercepción del sistema en conflictos pasados le dejó una reputación mixta, dijeron los expertos, y provocó debates sobre si debería enviarse a Ucrania en primer lugar.

Tener fuertes sistemas de defensa aérea es fundamental para Ucrania donde ha estado utilizando regularmente sus sistemas de defensa aérea para defenderse de ataques con misiles y drones. Esos ataques afectaron ciudades y mataron a muchos civiles, destruyeron viviendas y dañaron infraestructura energética esencial, dejando sin electricidad.

Pero durante poco más de un año, Ucrania en realidad sólo contaba con sistemas de defensa aérea de menor capacidad, de la era soviética. Los aliados comenzaron a darle a Ucrania unidades más avanzadas, pero aún no se habían comprometido a enviar Patriots.

Tras la aprobación de Estados Unidos los primeros llegaron en abril pasado, y Ucrania tiene ahora al menos tres, posiblemente cinco. Se ha mantenido en secreto exactamente cuántos Ucrania se han entregado, así como exactamente dónde están y cómo se utilizan.

Pero una cosa que está clara, dijeron los expertos, es que el Patriot ha estado funcionando muy bien en Ucrania.

Su actuación, según Frederik Mertens, analista del Centro de Estudios Estratégicos de La Haya, ha sido "un éxito absoluto".

Algunos expertos con los que habló BI argumentaron que la reputación más antigua y peor nunca fue totalmente merecida. Para otros, las actualizaciones del sistema y la forma en que Ucrania lo ha utilizado es lo que ahora eleva su reputación.

De cualquier manera, el consenso actual es que no hay argumentos en contra de que sea un sistema extremadamente eficaz.

"El Patriot ha tenido un desempeño bastante espectacular en Ucrania", dijo a BI Justin Bronk, un experto en poder aéreo del Royal United Services Institute del Reino Unido que ha seguido de cerca los acontecimientos en Ucrania.

Un pasado mixto

Estados Unidos lo desarrolló por primera vez en la década de 1960 y se utilizó por primera vez en el campo de batalla en la Guerra del Golfo, que comenzó en 1990. Mertens describió a los Patriots como de "comportamiento inestable" en la Guerra del Golfo. En particular, surgieron dudas sobre su eficacia contra los misiles Scud de Irak.

Si bien los informes durante la guerra señalaron el impresionante desempeño de los Patriot, el final de la guerra trajo un nuevo examen de esas afirmaciones, lo que llevó tanto al Ejército de los EE. UU. como al fabricante del arma, Raytheon, a defenderlas.

Se inició una investigación del subcomité de la Cámara de Representantes, que concluyó después de 10 meses que había poca evidencia de que el Patriot impactara más que unos pocos misiles Scud.

Mertens dijo que su desempeño inadecuado se explica, al menos en parte, por el hecho de que los primeros misiles Patriot fueron, en ese momento, diseñados para uso antiaéreo, por lo que "no funcionaron tan bien contra estos Scuds iraquíes".

"Allí no tuvieron un desempeño tan brillante", dijo, pero "no deberíamos ser demasiado críticos porque esta fue la primera vez que vemos misiles balísticos realmente atacados por las defensas aéreas".

Bronk dijo que el Patriot tenía "un historial de combate relativamente accidentado y controvertido", ya que la gente interpretaba los datos de la Guerra del Golfo de manera diferente.

"Creo que existe una especie de idea de larga data de que Patriot realmente no funciona muy bien porque no funcionó muy bien en la Guerra del Golfo y creo que en general eso ya no es correcto ni exacto", dijo Timothy Wright, experto en misiles de el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos.

Un arma mejorada

Los Patriots fueron utilizados por los aliados de Estados Unidos en la guerra de Irak, donde se registraron varios errores, incluido el derribo de aviones aliados.

Estos incidentes incluyeron un Patriot que derribó un avión F/A-18C Hornet estadounidense en 2003, y una investigación concluyó que el Patriot había identificado erróneamente el avión como un misil iraquí entrante y que los soldados habían violado los procedimientos de lanzamiento de misiles. Ese incidente mató al piloto, el teniente estadounidense Nathan White, de 30 años.

Mick Ryan, general de división retirado del ejército australiano y estratega militar, atribuyó algunos de esos errores a "un modo autónomo que no entendíamos del todo", y que desde entonces se ha abordado.

Arabia Saudita ha utilizado el sistema Patriot contra los ataques de los rebeldes hutíes, que provocaron una guerra civil en Yemen. El uso registrado de Patriots en ese conflicto comenzó en 2015.

Se desconoce la tasa exacta de intercepción de los Patriots involucrados en ese conflicto. Wright dijo que falta información exacta, pero parece haber "una tasa de éxito bastante buena en mi opinión".

El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, dijo que al Patriot "le ha ido bastante bien" allí desde 2015.

"Eso no significa que lo vaya a conseguir todo", dijo. "Eso no significa que sea perfecto. No existe ningún sistema de armas que sea perfecto".

Mertens dijo que en ese conflicto "vimos que los Patriots se habían vuelto mucho más efectivos que antes". En Arabia Saudita, "estos patriotas han tenido tasas de éxito encomiables y muy buenas. No han detenido todo, pero sí han detenido la mayoría de los ataques hutíes contra objetivos clave", afirmó.

Enfatizó que no se espera que ningún sistema de defensa aérea derribe todos los objetivos, pero los Patriots realmente "han recorrido un largo camino desde la Guerra del Golfo".

El Patriot había sido mejorado con el misil más avanzado del sistema, el PAC-3, utilizado por primera vez en la guerra de Irak.

No está confirmado si Ucrania utiliza un modelo anterior, el PAC-2 o el PAC-3.

De cualquier manera, Ryan dijo que cuando el sistema llegó a Ucrania, había "pasado por décadas de actualizaciones".

Pero aún quedaban dudas ante su aparición allí.

Mertens dijo que "antes de la guerra de Ucrania, sabíamos que Patriot era bueno, al menos, interceptando misiles más antiguos".

"Así que cuando estas armas fueron desplegadas en Ucrania, surgió una pequeña pregunta: ¿Cómo se las arreglarán contra las últimas que los rusos planean enviar contra ella?"

Allí, dijo, ha superado las expectativas.

Un éxito ucraniano

No hay una cifra confirmada de forma independiente sobre exactamente cuántos misiles, drones o aviones han derribado los sistemas de defensa aérea de Ucrania, incluidos los Patriots, o cuántos han fallado.

No se ha confirmado la destrucción de ninguno de los sistemas de misiles Patriot de Ucrania, aunque ha habido afirmaciones rusas, pero el sistema ha estado involucrado en muertes confirmadas de aviones y misiles rusos. Ha habido pruebas fotográficas claras de algunos de los derribos.

Ucrania mostró la letalidad del Patriot poco después de que las primeras baterías Patriot llegaran al país, cuando los rusos lanzaron grandes ataques con misiles y drones contra la capital, Kiev.

Mertens dijo que "el objetivo de Rusia era hacer el ataque tan complejo y masivo que pudieran atravesar y matar a los Patriots desde el principio", pero los rusos "fracasaron completamente".

"Nuevamente nos sorprendió mucho lo que vemos ahora, cuál parece ser la efectividad del sistema Patriot", dijo. Simplemente detuvieron ese ataque".

Al Patriot se le atribuyen otras victorias allí desde entonces, y el sistema "ha funcionado incluso mejor que en Arabia Saudita", dijo Mertens.

Karako dijo "desde que llegó allí, ha sido bastante bueno".

Bronk dijo que "los operadores ucranianos claramente han sido bien entrenados y han aprendido muy bien cómo utilizar el sistema en sus propios escenarios tácticos". El personal del ejército estadounidense que los entreno destacó que eran "sorprendentes" en su dominio del sistema.

Rajan Menon, director del grupo de expertos estadounidense Defence Priorities, dijo que "sin el Patriot y otros sistemas, las ciudades ucranianas estarían en muy mala situación. La defensa aérea suministrada por Estados Unidos y Occidente ha sido absolutamente crítica".

Ryan dijo que el Patriot "es increíblemente efectivo. Aquellos que piensan que no lo es simplemente no saben de qué están hablando".

Dijo que el éxito de Ucrania se debe en parte a cómo ha integrado a los Patriots en su red de sistemas donados por la OTAN y la era soviética para derrotar los ataques de Rusia.

Ucrania también elogió el sistema. El presidente Volodymyr Zelenskyy subrayó en Enero "Los rusos están conmocionados (y les digo sinceramente), nuestros socios están conmocionados de que este sistema funcione realmente con tanta eficacia".

Victorias sorprendentes

Una victoria sorprendente de Ucrania, para algunos de los expertos, ha sido que los Patriots derribaran misiles rusos Khinzal, el arma que Rusia había alardeado que eran imparables.

Bronk dijo que los misiles balísticos lanzados desde el aire, que describió como "cuasi hipersónicos" debido a sus velocidades de más de cinco veces la velocidad del sonido y su maniobrabilidad, pero a la falta de otras características clave que definen las "armas hipersónicas", son "realmente potencialmente muy difícil de interceptar ya que los objetivos y los sistemas Patriot los han atacado repetida y exitosamente".

Mertens dijo que las grandes afirmaciones de Rusia sobre sus misiles eran "propaganda", pero aún así describió el derribo de Khinzal por parte de Ucrania como "casi sorprendente porque antes de la guerra realmente nos preguntábamos si podríamos defendernos contra Khinzal y si podíamos impedir que penetraran las defensas aéreas".

"Ahora hay muchas menos dudas. Parece ser bastante seguro que nosotros podemos y Patriot puede".

Jan Kallberg, experto en defensa y seguridad del Centro de Análisis de Políticas Europeas, dijo: "También creo que Ucrania podría haber sido más innovadora en cuanto a cómo utilizarlos tácticamente para derribar aviones de combate rusos.

Bronk dijo que los Patriots "en realidad se han desempeñado mucho más allá de las expectativas de la gente en una especie de capacidad de emboscada antiaérea de largo alcance". Dijo que Ucrania parecía estar explotando la capacidad del sistema para ubicar el lanzador significativamente más adelante que el radar que lo guía.

Dijo que la amenaza de que Ucrania haga esto significa que Rusia ha mantenido algunos aviones más lejos de las líneas del frente.

Ucrania ha sido elogiada por su uso de defensas aéreas, incluidos sus modelos más antiguos, para interceptar la mayoría de los drones y misiles rusos. Ese trabajo también ha impedido que la fuerza aérea de Putin, mucho mas grande y avanzada pueda operar cerca o más allá de las líneas del frente.

Si la fuerza aérea rusa hubiera podido volar a través del país, la guerra probablemente ya se habría perdido y Kiev habría dejado una ruina humeante, dijo Mertens.

Un futuro incierto

A pesar de su éxito, no está claro si los Patriots serán un recurso duradero para Ucrania.

Es probable que Ucrania sólo tenga unas pocas, tal vez sólo tres, baterías Patriot, lo que Mertens señaló que "no son muchas".

"Es un sistema muy bueno, pero con tres sistemas sólo se puede hacer mucho", afirmó.

La Casa Blanca y el Pentágono advirtieron en enero que el suministro de misiles interceptores Patriot pronto podría resultar insostenible debido a su alto coste: entre 2 y 4 millones de dólares cada uno. Ese gasto alimentó parte del escepticismo inicial sobre si deberían enviarse en primer lugar.

Y Ucrania dice que en general se está quedando sin misiles de defensa aérea.

Un ex asesor del gobierno de Ucrania destacó en febrero que el número de misiles Patriot estaba "cayendo a un nivel crítico".

Mertens dijo que con los Patriots, "les está yendo sorprendentemente bien. ¿Tendrán suficientes misiles para mantener ese ritmo? Esa es la pregunta número uno".

Rusia está tratando de agotar las reservas de misiles de Ucrania incluidos los Patriots, aprovechando el estancamiento de la ayuda estadounidense.

Bronk señaló que existe un "enorme déficit global" en el suministro de misiles Patriot, ya que el sistema se utiliza en varios países como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. "Se trata de un sistema que, a pesar de ser muy eficaz, existe una escasez mundial de municiones para ello".

El problema de los misiles Patriot para Ucrania refleja su principal obstáculo al intentar luchar contra Rusia: una escasez crítica de suministros y municiones.

Y los suministros de defensa aérea son uno de los más importantes que puede tener Ucrania, dijo Mertens.

"Las defensas aéreas ucranianas son una de las grandes historias de éxito de la guerra. Sin ellas, la guerra ya podría haberse perdido. Mantenerlas en funcionamiento es absolutamente vital".

Fuente Bussines Insider

24 de Marzo 2024