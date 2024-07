Tras intento de asesinato, Trump pone rumbo a la Convención Republicana

14 de Julio 2024

El expresidente Donald Trump anunció que volará a Milwaukee, donde se celebrará esta semana la Convención Nacional Republicana, como estaba previsto a las 3:30 p.m. del domingo.

Después de adoptar una pose desafiante tras el tiroteo del sábado, levantando el puño en el aire mientras los agentes del Servicio Secreto intentaban sacarlo del escenario, utilizó Truth Social para anunciar que nada, ni siquiera un "asesino potencial", lo detendría para seguir adelante con su plan original.

Por el contrario, el presidente Joe Biden canceló un viaje a Texas el lunes mientras sus agencias investigan cómo un hombre armado de 20 años estuvo tan cerca de matar al expresidente.

Está previsto que Trump sea designado candidato republicano y se dirija a la convención el jueves. También anunciará a su compañero de fórmula durante el encuentro.

Identifican a victima mortal en intento de asesinato a Donald Trump.

Corey Comperatore, el jefe de bomberos retirado del municipio de Buffalo, estaba sentado detrás del ex presidente que fue asesinado a tiros por el pistolero Thomas Matthew Crooks, de 20 años.

Los miembros de la audiencia intentaron salvar la vida del padre en las gradas después de que Crooks abriera fuego desde un tejado a 130 yardas de distancia.

Los familiares rindieron homenaje a Comperatore, quien era muy conocido en la comunidad.

Su hermana escribió en Facebook: 'El mitin de Trump en Pennsylvania se cobró la vida de mi hermano, Corey Comperatore.

'El odio hacia un hombre se llevó la vida del hombre que más amábamos. Era un héroe que protegió a sus hijas.

'Su esposa y sus hijas acaban de vivir lo impensable e inimaginable. Mi hermano menor acaba de cumplir 50 años y todavía le queda mucho por vivir.

"El odio no tiene límites y el amor no tiene fronteras. Oren por mi cuñada, mis sobrinas, mi madre, mi hermana, por mí y por sus sobrinos y sobrinas, porque esto parece una terrible pesadilla, pero sabemos que es nuestra dolorosa realidad".

Despiden a empleada de congresista Demócrata por lamentar que el pistolero no tuviera mejor puntería.

Un miembro del personal de un congresista demócrata de Mississippi recurrió a las redes sociales y para lamentar que el pistolero que intento asesinar a Trump no tuviera mejor puntería y de esta forma se une al coro demócrata radical que usa un lenguaje violento en contra de Donald Trump y los republicanos.

El sábado por la noche, Jacqueline Marsaw, directora de campo del congresista de Mississippi Bennie G. Thompson, compartió una vil publicación en Facebook sobre el ataque.

Marsaw, de 61 años, presidenta y vicepresidenta de una asociación local de la NAACP en Natchez, Mississippi, atrajo la atención de los republicanos de todo el país. Desde entonces, ha eliminado la publicación y su cuenta, pero se han vuelto a publicar capturas de pantalla en las redes sociales.

Ella compartió: 'No apruebo la violencia, pero por favor toma algunas lecciones de tiro para que no te pierdas la próxima vez. Ups, no fui yo la que habló'.

Desde entonces, Marsaw fue despedida de su puesto. "Me enteré de una publicación hecha por un miembro del personal y ella ya no está en mi empleo", dijo Thompson.

13 de Julio 2024

El ex presidente Donald Trump fue sacado apresuradamente del escenario luego de que se dispararan tiros en su mitin en Pensilvania.

El expresidente fue visto con sangre en su rostro mientras los equipos de protección parecían decir que "el tirador ha caído", según los asistentes.

El Servicio Secreto de Estados Unidos afirmó en un nuevo comunicado que "el ex presidente está a salvo".



Una persona "se cree muerta" y otra "posible": Fiscal de distrito

Según se informa, el fiscal de distrito del condado de Butler, Richard Goldfinger, dijo que se cree que una persona está muerta y "posiblemente una segunda".

Dijo que la persona que se cree que está muerta es "alguien de la multitud".

Un partidario de Trump describió el momento en que el asesino del expresidente fue asesinado por agentes del servicio secreto en una entrevista con la BBC.

Cuando se le preguntó al testigo en directo por televisión si vio lo que le pasó al tirador, el hombre dijo: "Ah, sí. Le volaron la cabeza. El servicio secreto le voló la cabeza".

Cuando se le preguntó si estaba seguro de que le habían disparado, respondió: "Absolutamente, 100 por ciento, sí".

Luego describió cómo vio al servicio secreto subir al techo después de que el tirador fuera asesinado, y las imágenes de las redes sociales parecen mostrar su versión de los hechos.

El hombre dijo que el tirador vestía ropa color canela y sostenía un rifle, pero no pudo distinguir de qué tipo.

Al menos ocho balas fueron disparadas momentos después de que Trump se levantara para hablar después de las 5 p. m.

El portavoz del Servicio Secreto dijo que el presunto tirador "disparó múltiples tiros hacia el escenario desde una posición elevada fuera del lugar de la manifestación" y confirmó que tanto el pistolero como un asistente a la manifestación están muertos.



Por su parte el ex fiscal general Bill Barr reaccionó al tiroteo en el mitin de Trump en Pensilvania, condenando a los demócratas que han etiquetado al ex presidente como una "amenaza existencial a la democracia".“Los demócratas tienen que dejar de hablar de manera irresponsable sobre que Trump es una amenaza existencial para la democracia. No lo es”, dijo Barr.

En medio del caos que siguió, se oyó a los agentes del servicio secreto gritar "el tirador ha caído". La agencia confirmó que el incidente está siendo investigado como un intento de asesinato.



Inmediatamente después del tiroteo, el partidario de Trump le dijo a la BBC cómo vio al tirador prepararse para asesinar al expresidente.



Dijo: 'Notamos a un tipo arrastrándose, ya sabes, un oso del ejército, trepando por el techo del edificio a 50 pies de nosotros.

'Así que estábamos allí parados apuntando al tipo que subía por el techo, tenía un rifle, podíamos ver claramente que tenía un rifle.

"Lo estábamos apuntando, la policía estaba ahí abajo corriendo por el suelo. Pensamos, 'oye, hay un tipo en el techo con un rifle', y la policía dijo '¿qué? ¿Sabes?' No sabían lo que estaba pasando.



"Es como si pudiéramos verlo aquí mismo en el techo, gateando. Lo siguiente que supe fue que me pregunté: ¿por qué Trump sigue hablando? ¿Por qué no lo han sacado del escenario?

'Estoy parado allí señalándolo durante dos o tres minutos, el servicio secreto nos está mirando desde lo alto del granero, estoy señalando ese techo.

"Y lo siguiente que supe fue que se oyeron cinco disparos".

Cuando se le preguntó si estaba seguro de que los disparos vinieron del hombre en el techo, el partidario de Trump respondió: "100 por ciento, 100 por ciento".

Confirmó que el tirador estuvo en el tejado durante tres o cuatro minutos.

Las imágenes abajo que están circulando en X muestra al supuesto pistolero, aunque no han sido confirmadas por las autoridades aunque múltiples medios ya la están publicando.

Servicio Secreto de EEUU: “El expresidente está a salvo”

El 13 de julio por la tarde se produjo un incidente en un mitin de Trump en Pensilvania. El Servicio Secreto ha implementado medidas de protección y el expresidente se encuentra a salvo. Se trata de una investigación activa del Servicio Secreto y se publicará más información cuando esté disponible.

Los asistentes a la manifestación dijeron que oyeron a agentes del Servicio Secreto decir "el tirador ha caído" después de invadir el escenario para llegar al lado del ex presidente.

Trump dijo que usó un chaleco antibalas durante la campaña electoral de 2016

Donald Trump usó un chaleco antibalas durante la campaña electoral de 2016.

Comenzó a tomar precauciones después de que un hombre irrumpiera en el escenario en uno de sus mítines en Ohio.

No está claro si usa uno ahora.

TRUMP WAS JUST SHOT ON LIVE TV



Please stop what you're doing and pray pic.twitter.com/jlYtCeRe3O

— End Wokeness (@EndWokeness) July 13, 2024





Donald Trump Jr. dice que su padre “nunca dejará de luchar para salvar a Estados Unidos”

La última vez que hubo un intento importante de asesinato contra un presidente o candidato

Ronald Reagan fue el último presidente que enfrentó un intento de asesinato antes de que le dispararan a Donald Trump durante un mitin en Pensilvania el sábado.

Al salir del Hotel Hilton en Washington, DC, el 30 de marzo de 1981, Reagan recibió varios disparos y resultó herido cuando una bala rebotó en un vehículo y lo alcanzó debajo de la axila izquierda.

El entonces presidente Reagan pasó 12 días en el Hospital de la Universidad George Washington antes de regresar a la Casa Blanca.

Trump, aunque actualmente no es presidente de Estados Unidos, es el primero que enfrenta un intento de asesinato desde ese día de 1981.

El pistolero está muerto, según las fuerzas del orden. El expresidente y presunto candidato presidencial republicano de este año estaba hablando en un mitin en Pittsburgh, Pensilvania, el sábado, cuando se escucharon varios estallidos antes de que Trump se agarrara la oreja y se escondiera detrás del podio.

Trump está rodeado por un cordón de seguridad que da por sentado que sigue corriendo un alto riesgo.

No se realizan verificaciones de antecedentes para eventos a los que pueden asistir decenas de miles de personas.

Pero a la entrada de la manifestación se examina a todos los asistentes para comprobar si llevan armas, proyectiles o cualquier otra cosa que pueda suponer una amenaza. Los agentes del Servicio Secreto, a menudo con la ayuda de las fuerzas del orden locales e incluso de la TSA, utilizan magnetómetros similares a los de los aeropuertos.

Hay que vaciar los bolsillos, quitarse los sombreros, revisar los bolsos a mano.

Los perros rastreadores husmean en las cajas de material de prensa y en los bolsos de los ordenadores portátiles de los periodistas.

La lista de artículos prohibidos es larga: desde fuegos artificiales y armas de fuego hasta hieleras y cigarrillos electrónicos. Prácticamente cualquier cosa que pueda explotar, arrojarse o usarse como arma.

Elon Musk: “Apoyo plenamente al presidente Trump y espero su rápida recuperación”.

I fully endorse President Trump and hope for his rapid recovery pic.twitter.com/ZdxkF63EqF

— Elon Musk (@elonmusk) July 13, 2024

13 de Julio 2024