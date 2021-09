Conmoción por brutal masacre de ex militar que decía hablar con Dios, en Lakeland, Florida

Un ex militar del ejercito de Estados Unidos que decía hablar con Dios, disparó fatalmente a cuatro personas, incluida una madre y el bebé de 3 meses que ella tenia en sus brazos, después se involucró en un tiroteo masivo con la policía antes que fuera herido y se rindiera a las autoridades en Lakeland, Florida. Una niña de 11 años que recibió siete disparos sobrevivió.

El alguacil del condado de Polk, Grady Judd, dijo durante una conferencia de prensa que incluso después de que Bryan Riley, de 33 años, fuera arrestado el domingo por la mañana, era tan agresivo que trató de arrebatarle un arma a la policía mientras yacía en la camilla del hospital.

Judd dijo que Riley, un ex infante de marina que se desempeñó como francotirador tanto en Irak como en Afganistán, parecía haber apuntado a sus víctimas al azar y parecía sufrir problemas de salud mental.

Judd dijo que la novia de Riley le dijo a las autoridades que se había estado deteriorando lentamente durante semanas, aunque no dio indicios de violencia y repetidamente le dijo que podía comunicarse directamente con Dios.

"Ellos suplicaron por sus vidas y los maté de todos modos", dijo el arrestado durante un interrogatorio.

Los investigadores destacaron que la evidencia preliminar muestra que el padre de 40 años, era un desafortunado extraño que estaba cortando el césped el sábado por la noche cuando Riley condujo por su casa en Lakeland, a unas 30 millas al este de Tampa, diciendo que Dios le dijo que lo hiciera, detente porque la hija de Gleason se iba a suicidar.

Una segunda persona no identificada también confrontó a Riley, diciéndole que la historia no era cierta y le advirtió que llamarían a la policía si no se iba, dijo Judd se refirió a esta persona como víctima, pero se negó a aclarar cuál.

Las autoridades respondieron a la escena pero nunca encontraron a Riley.

Aproximadamente nueve horas después, alrededor de las 4:30 am del domingo, Riley regresó a la casa, colocando barras luminosas para crear un camino que conduzca a la casa y atraer a los oficiales "hacia una emboscada", dijo Judd.

Al azar, un teniente a lo lejos escuchó ruidos de estallido e inmediatamente alerto de un pistolero activo, trayendo a la escena a todas las fuerzas del orden público estatales y locales en el área.

Tras los sonidos de los disparos, las autoridades llegaron a la casa y encontraron la camioneta blanca de Riley en llamas, estaba afuera desarmado, vestido con ropa de camuflaje.

Riley inmediatamente corrió adentro, donde las autoridades escucharon otra ronda de disparos, "un grito de mujer y un lloriqueo de bebé", dijo Judd.

Los oficiales intentaron entrar por el frente de la casa, pero había una barricada. Cuando giraron hacia la parte de atrás, se encontraron con Riley, que parecía haberse puesto una armadura protectora, y un chaleco antibalas.

Las autoridades intercambiaron cientos de disparos antes de que Riley se entregara.

Todo quedó en silencio, dijo Judd, hasta que una unidad de helicópteros alertó a las autoridades que Riley estaba saliendo de la casa. Le habían disparado una vez y posteriormente se entregó a los policias.

Mientras tanto, los oficiales escucharon gritos de ayuda dentro de la casa, pero no estaban seguros de si había más personas armadas y temían que la casa tuviera una trampa explosiva. Un sargento valiente se apresuró a agarrar a la niña de 11 años que había recibido al menos siete disparos y la saco de la escena.

Ella le dijo a los oficiales que había tres personas muertas adentro, de inmediato la llevaron a la cirugía y se esperaba que sobreviviera.

Los agentes enviaron robots a la casa para verificar si había explosivos y otras trampas. Cuando estuvo claro, encontraron los cuerpos de Gleason; la madre de 33 años; el bebé; y la abuela del bebé, de 62 años, que estaba en una casa separada cercana.

Las autoridades se negaron a decir cuántas veces habían disparado a las víctimas o dónde se encontraban en la casa, pero dijeron que todas estaban escondidas y acurrucadas por el miedo. El perro de la familia también fue asesinado a tiros.

Las autoridades dijeron que la novia de Riley durante cuatro años, con quien vivía, había cooperado y se sorprendió, diciendo que nunca fue violento, pero que sufría de trastorno de estrés postraumático y se había vuelto cada vez más errático.

Ella dijo que había pasado la semana anterior en lo que llamó una misión de Dios, almacenando suministros que, según él, eran para las víctimas del huracán Ida, incluidos puros por valor de $ 1,000.

“Antes de esta mañana, este tipo era un héroe de guerra. Luchó por su país en Afganistán e Irak ”, dijo Judd. "Y esta mañana es un asesino a sangre fría".

Riley, que no tenía antecedentes penales, también dijo a las autoridades que estaba tomando metanfetaminas. Su vehículo también había sido abastecido con suministros para un tiroteo, dijeron las autoridades, incluidos kits de control de hemorragias.

Mientras recibía tratamiento en el hospital, Riley se levantó de un salto y trató de agarrar el arma de un oficial.

"Tuvieron que pelear con él nuevamente en la sala de emergencias", dijo Judd, y agregó que Riley finalmente fue atado y medicado.

Se espera que se recupere y será trasladado a la cárcel para enfrentar cargos.

“La gran pregunta que todos tenemos es, '¿Por qué?'”, Dijo el fiscal estatal Brian Haas. "No lo sabremos hoy o tal vez nunca".

5 de septiembre 2021