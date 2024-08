Continúan las protestas en Venezuela y el repudio internacional por el fraude electoral

El Departamento de Estado de los Estados Unidos reconoce la victoria de Edmundo González sobre Nicolás Maduro en las elecciones de Venezuela, basándose en las actas reveladas por la oposición.

Luis Almagro, secretario general de la OEA: “Es el momento de presentar cargos de imputación contra los más responsables, incluyendo a Maduro, quien anunció un baño de sangre y lo cumplió, hay 17 muertes”.

Tras días de manifestaciones en contra del dictador Nicolás Maduro y su mega fraude electoral, este ordenó un patrullaje militar y policial en todo el país a partir de este miércoles. Al menos 13 manifestantes han muerto por la represion del dictador ordenada por el dictador Maduro en contra de quienes reclaman respeto a la voluntad expresada en las urnas el domingo.



Las Fuerzas Armadas de Venezuela, principal sostén del régimen chavista, expresaron su “absoluta lealtad y apoyo incondicional” a Maduro, según dijo este martes el ministro de Defensa venezolano, general Vladimir Padrino López.

???? Venezuela’s protests continue to grow.



As long as the people do not let up, and authorities continue to defect:



???? Venezuela ???????? will be free. pic.twitter.com/qPKu0EhEqA