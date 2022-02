Continúan los escándalos en CNN su presidente Zucker, renuncia por vínculos amorosos con directiva

Continúan los escándalos en CNN su Jeff Zucker, renuncia por vínculos amorosos con directiva de la cadena

Zucker, ha renunciado a su cargo tras reconocer que no informó sobre una relación con otra directiva de la cadena. La relación se conoció durante la investigación abierta contra el presentador del la CNN Chris Cuomo, por la presunta ayuda que prestó a su hermano, el gobernador Andrew Cuomo, sobre cómo abordar las acusaciones vertidas contra el político por acoso sexual.

“Durante la investigación sobre Chris Cuomo en la CNN fui preguntado sobre una relación consentida con mi colega más cercana, alguien con quien he trabajado más de 20 años”, escribió Zucker en un comunicado.

Zucker, quien está divorciado desde hace tres años, reconoció que debía haber hecho pública esa nueva relación cuando empezó esa relación

“Pero no lo hice”, dijo. Según el diario The New York Times, se trata de Allison Gollust, vicepresidenta ejecutiva y jefa de mercadeo para la cadena.

“Me equivoqué y en consecuencia hoy presento mi dimisión”, agregó el ejecutivo, que comenzó a trabajar en la CNN en enero de 2013. Gollust era considerada una de las más cercanas colaboradoras de Zucker y, el año pasado, su nombre sonaba como eventual candidata a sustituir Zucker a la cabeza de la cadena, según informó en febrero del 2021 la cadena NBC.

Agencias

2 de febrero 2022