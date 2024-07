Corte Suprema falla a favor de inmunidad presidencial de Trump

La opinión mayoritaria del Tribunal Supremo dictamina que Trump es "absolutamente inmune" al procesamiento por sus presuntas reuniones con altos funcionarios del Departamento de Justicia en las últimas semanas de su presidencia.

La acusación formal de Jack Smith dice que Trump y los presuntos co-conspiradores "intentaron usar el poder y la autoridad del Departamento de Justicia para realizar investigaciones simuladas sobre delitos electorales" y enviar una carta diciendo que encontraron preocupaciones significativas que podrían haber afectado el resultado.

Pero el Tribunal dictaminó que la presunta conducta está comprendida dentro de los actos de los funcionarios de Trump que están protegidos.

"Las alegaciones de la acusación de que las investigaciones solicitadas fueron simuladas o propuestas con un propósito indebido no privan al Presidente de la autoridad exclusiva sobre las funciones de investigación y procesamiento del Departamento de Justicia y sus funcionarios", sostuvo la mayoría.

'Dado que el Presidente no puede ser procesado por conducta dentro de su autoridad constitucional exclusiva, Trump es absolutamente inmune al procesamiento por la presunta conducta relacionada con sus conversaciones con funcionarios del Departamento de Justicia.'

Trump afirma que la Corte Suprema 'desmanteló' la mayoría de los cargos contra él y Biden debería 'llamar a sus perros'

Donald Trump sigue celebrando la decisión de la Corte Suprema sobre la inmunidad, afirmando que el tribunal "desmanteló la mayoría de los cargos" contra él.

El expresidente acudió a Truth Social el lunes por la tarde con una publicación.

“La Corte Suprema desmanteló por completo la mayoría de los cargos contra mí. Joe Biden debería ahora dejar de lado a sus “perros”. ¡Nuestro país debería volver a centrarse en la GRANDEZA!”, escribió.

Es la última de una serie de publicaciones después de que el tribunal dictaminara que los presidentes tienen inmunidad para los actos oficiales, pero no para los actos no oficiales mientras ejercen el cargo.

Los principales legisladores reaccionan a la decisión de inmunidad de la Corte Suprema

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo que el lunes fue un "día triste para Estados Unidos" después de que la Corte Suprema le dio inmunidad parcial a Donald Trump.

Fue el primer demócrata de alto rango en reaccionar a la decisión.

El presidente del Comité Judicial, Jim Jordan, republicano de Ohio, elogió la decisión.

"Los fiscales hiperpartidistas como Jack Smith no pueden utilizar el estado de derecho como arma para perseguir al principal rival político de la Administración, y esperamos que la izquierda deje de atacar al presidente Trump y defienda las normas democráticas. El Comité Judicial seguirá supervisando las peligrosas tácticas de guerra jurídica en nuestro sistema judicial".

"El fallo de hoy de la Corte Suprema es una victoria para el expresidente Trump y todos los presidentes futuros, y otra derrota para el Departamento de Justicia del presidente Biden y para Jack Smith. La Corte declaró claramente que los presidentes tienen derecho a inmunidad por sus actos oficiales. Esta decisión se basa en el poder y la posición obviamente únicos de la presidencia, y se ajusta a la Constitución y al sentido común", dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, sobre el nuevo fallo de la Corte Suprema.

La ex presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi tenía una opinión diferente: "La afirmación del ex presidente de que goza de inmunidad presidencial total es un insulto a la visión de nuestros fundadores, que declararon su independencia de un rey. Un aspecto seriamente peligroso de la sentencia es que sostiene que los actos oficiales son inadmisibles en los juicios por actos no oficiales".

1 de Julio 2024