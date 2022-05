Cuba: Inicia juicio a artistas Otero y Osorbo; diplomáticos tienen prohibido entrar; periodistas independientes no pueden salir de sus casas

El juicio contra los artistas y disidentes cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Maiykel Castillo, “El Osorbo”, comenzó esta mañana entre fuertes medidas de seguridad en La Habana. Otero Alcántara y Castillo, para los que la fiscalía pide 7 y 10 años de cárcel, respectivamente, llevan en prisión provisional desde el año pasado.

Las ONG pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) han exigido que se sean liberados “de inmediato y sin condiciones”. La vista, para la que se han previsto sesiones este lunes y martes, comenzó con el Tribunal de Marianao rodeado por un cordón policial que sólo pudieron atravesar algunos familiares. Ni medios ni ONG tienen acceso al juicio.

Diplomáticos de Países Bajos, Alemania, República Checa, Reino Unido, Noruega y Suecia se acercaron a la sede del tribunal, pero no pudieron acceder a su interior.

“Simplemente queremos entrar para observar el juicio y hasta ahora no hemos recibido permiso”, aseguró un diplomático alemán en declaraciones a medios internacionales.

Añadió que siguen con “mucha atención” el caso. “Queremos que se respeten los derechos humanos en todos los lugares y países”, afirmó. Activistas calificaron de farsa el proceso y exigieron un juicio público y televisado. Varios denunciaron en redes estar sitiados en sus domicilios y cortes de internet. Los medios oficiales cubanos no informaron sobre el juicio.

Opositores bajo vigilancia de la dictadura

Activistas y periodistas independientes amanecieron este lunes bajo vigilancia policial. Hay agentes apostados en las afueras de sus viviendas, presuntamente, para impedir que asistan al juicio de los creadores Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo "El Osorbo".

“Con su cuerpo, su mente y su alma han demostrado que la libertad existe y que vale la pena luchar por ella. Va a tener lugar ese juicio que no debería tener lugar, porque sabemos que la injusticia en Cuba ha escalado a niveles indescriptibles, pero estos artistas, su presencia y su estancia en esos espacios oscuros que ha dejado la dictadura demuestra que debemos seguir luchando”, dijo el poeta Amaury Pacheco, miembro del Movimiento San Isidro, al que pertenecen los artistas juzgados a partir del 30 de mayo en un tribunal de Marianao.

Se han reportado con centinelas, entre otros, el actor Manuel de la Cruz, la activista Kirenia Yalit Nuñez, la cantante Afrikreina y las periodistas independientes María Matienzo y Luz Escobar.

“Desde temprano en la mañana está el oficial de la Seguridad del Estado que me impide salir. También me han cortado el servicio de datos móviles. Queda por saber si estas restricciones van a ser hoy solamente u hoy y mañana porque los juicios están previstos para dos días. Por el momento estoy en esta situación de incomunicación. He logrado acceder a la Red a través de vecinos y amigos que me comparten su internet”, dijo Escobar.

PETICIÓN DE LA FISCALÍA



La Fiscalía cubana solicitó el pasado marzo, en un escrito al que tuvo acceso Efe, siete y diez años de cárcel, respectivamente, para Otero Alcántara y Castillo.

Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro (MSI) y en la cárcel desde el pasado 11 de julio, está acusado de los presuntos delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos.

AI lo considera un preso de conciencia. Al rapero Castillo, en prisión desde mayo de 2021, se le imputan los presuntos delitos de desacato, “difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires”, atentado y desórdenes públicos. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas ha exigido la liberación inmediata de Castillo, pues considera que el proceso en su contra es ilegal.

Este juicio no está ligado a las protestas antigubernamentales del 11 de julio pasado. Se les juzga por unos controvertidos hechos acaecidos el 4 de abril de 2021. Ese día, “El Osorbo”, cointérprete del tema “Patria y vida” -posteriormente lema de las protestas del 11 de julio-, fue arrestado tras un encontronazo con unos agentes, aparentemente porque su acompañante no llevaba mascarilla.

Tras el hecho, Castillo huyó, con unas esposas en una muñeca, a la casa de Otero Alcántara y gritó desde allí consignas contra el Gobierno, según la fiscalía. El cantante no fue detenido hasta un mes más tarde y desde entonces permanece en prisión.

La fiscalía recoge además en su escrito otros hechos previos que considera constitutivos de delito por parte de los dos disidentes.

Entre ellos, “escritos ofensivos contra la bandera” en las redes, publicar “memes” en Facebook para “ridiculizar y desacreditar” al presidente del país y acusar al Gobierno en una directa en redes de “la falta de recursos médicos” durante la pandemia.

La causa incluye a otros tres investigados: Félix Roque Delgado (petición de cinco años de cárcel por atentado), Juslid Justiz Lazo (cinco años de trabajo correccional con internamiento por atentado) y Reina Sierra Duvergel (tres años de trabajo correccional sin internamiento por atentado).

Fuente EFE y Martinoticias

30 de Mayo 2022